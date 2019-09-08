24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟ عدد المشاركين : 435
أرشيف الاستطلاعات

  1. تحذير من تساقطات عاصفية تضرب جهات بالمغرب (5.00)

  2. طارق رمضان يعتذر عن العلاقات الجنسية ويطلب صفح الله والعائلة (5.00)

  3. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  4. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  5. غلاء الكتب المدرسيّة يدفع أسرا إلى الاستنجاد بالمقررات المستعملة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية حقوقية تطلب تحسين أوضاع "معتقلي الريف"

جمعية حقوقية تطلب تحسين أوضاع "معتقلي الريف"

جمعية حقوقية تطلب تحسين أوضاع "معتقلي الريف"
هسبريس من الرباط
الأحد 08 شتنبر 2019 - 12:25

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة مسؤوليةَ معاناة معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، وطالبتها بتوفير الرعاية الواجبة لهم وتحسين شروط اعتقالهم.

وضمن بلاغ لها، قالت الجمعية إن الدولة "ما زالت مصرة على الإمعان في مقارباتها القمعية لتقطع بهذا النهج كل السبل أمام أي انفراج سياسي لهذا الملف، متنكرة لوعودها التي كانت موضوع لقاءات المجلس الوطني لحقوق الانسان مع المعتقلين ومع عائلاتهم، وخاصة منها الوفاء بالتزامها بمطلب تجميع المعتقلين وتحسين ظروفهم السجنية".

وأكدت الجمعية أنها تتابع بانشغال وقلق بالغين ما أسمته بـ "الأوضاع الكارثية التي يعيشها معتقلو حراك الريف القابعون في عدد من السجون المتفرقة"، مشيرة إلى أن عددا منهم "يعانون من أمراض مختلفة ناجمة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات الإضرابات المتكررة عن الطعام التي اضطر العديد منهم لخوضها للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأوردت الجمعية أنها توصلت من عائلات بعض المعتقلين بالعديد من المعطيات "المقلقة المنذرة بالخطر الذي يتهدد صحة وحياة هؤلاء".

ومن ضمن ما نبهت إليه الجمعية، دخول كريم أمغار المعتقل بسجن طنجة 2، والمحكوم بعشر سنوات سجنا نافذا، في إضراب لا محدود عن الطعام بلغ يومه السادس عشر، وإعلان ربيع الأبلق المعتقل بسجن طنجة 2 دخوله مرة أخرى في اضراب عن الطعام (أخير حسب تعبيره)، ودخول المعتقل عماد أحيدار المتواجد حاليا بسجن عين عيشة بتاونات، والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 26 غشت 2019.

كما أثارت الهيئة الحقوقية ذاتها "الوضع المزري" للمعتقل عبد الحق الفحصي، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى سجن تولال 2 ووضعه بالحبس الانفرادي ومنع زيارة عائلته له.

وقالت الجمعية إن المرتضى اعمراشا، المعتقل بسجن سلا بتهمة "الإرهاب"، يتعرض لـ"الشتم والضرب والإهانة" داخل السجن، ناهيك عن ما أسمته "استمرار معاناة العائلات بسبب غياب وسائل النقل خلال كل زيارة، خاصة للمعتقلين القابعين في سجن طنجة 2، ونكث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوعده بتوفير حافلة لنقل العائلات، وإخلال إدارة السجون بوفائها بالعمل على تجميع المعتقلين".

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بإطلاق سراح معتقلي الريف فورا ودون قيد أو شرط، معتبرة "كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم وفي حق الحريات ببلادنا"، ودعت إلى "تهييئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي"، مذكرة بـ"ضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها، وأساسا تنمية منطقة الريف واحترام حقوق سكانها ورد الاعتبار لها، وجعل حد للتهميش الذي تعاني منه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كلمة صادقة الأحد 08 شتنبر 2019 - 12:36
يجب تدخل النوايا الحسنة والسلطة العليا في بلادنا العزيزة، ضد لوبي ومافيا الزيادات اللامشروعة في ثمن المحروقات؛ رغم تدني اثمانها في السوق الدولية، لكن لا من مجيب!!!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - ملاحظ الأحد 08 شتنبر 2019 - 12:42
على هؤلاء الحقوقيين أن يتسموا بشيء اسمه الحياد و احترام كيان الدولة حتى نتمكن من التعايش رغم اختلافنا في بعض الآراء وإلا ننجدب الى زوايا ضيقة ونصدر فتاوى لا تتماشى مع عقليتنا كمغاربة عامة
معتقلي الريف في السجن يستمتعون بكامل حقوق السجناء
أم أنكم أيها الحقوقيين تريدون من الدولة أن تبني للمعتقلين فندقا فخما وسط السجن
لطفا بنا وبعقولنا يا معشر الحقوقيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - عادل الأحد 08 شتنبر 2019 - 13:01
اولا انا لست ضد أحد وإنما انا ضد التمييز اذا كان هناك طلب تحسين الأوضاع داخل السجون يجب أن تشمل الجميع. والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.