مهنيون: إقصاء كتب الأمازيغية من "مليون محفظة"

هسبريس - مصطفى شاكري

سجّلت مصادر مهنية داخل الوسط التعليمي عدم إدراج كتب اللغة الأمازيغية ضمن المبادرة الملكية "مليون محفظة" في العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، برسم الموسم الدراسية 2019-2020، على الرغم من الوعود التي قدمها بعض مديري المديريات الإقليمية، خلال العام المنصرم، بشأن توفير كتب اللغة الأمازيغية لفائدة التلاميذ والتلميذات.

وأوضحت المصادر عينها أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي لم تُدرج فيها كتب اللغة الأمازيغية ضمن المبادرة الملكية "مليون محفظة" إلى حدود الساعة، هي ورزازات وتارودانت والعرائش والحاجب والجديدة والداخلة وادي الذهب والفداء مرس السلطان بالدار البيضاء وتنغير وشيشاوة وسلا واشتوكة آيت باها وغيرها.

وسبق أن دخل مجموعة من "نواب الأمة" على خط "الإقصاء المستمر" لكتب وكراسات اللغة الأمازيغية من المبادرة الملكية سالفة الذكر، داعين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتجاوز ما أسموه بـ"الإقصاء المتكرر"، من أجل "إنصاف الكتاب المدرسي الأمازيغي، والتقيد بالتزام الدولة الرامي إلى تعميم تدريس الأمازيغية".

يشار إلى أن مبادرة "مليون محفظة"، التي أعلن عن انطلاقتها خلال الموسم الدراسي 2008-2009، تعمل على محاربة الانقطاع عن الدراسة ومحو الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المتمدرسين، عبر توفير المحافظ واللوازم والكتب المدرسية لفائدة التلاميذ والتلميذات في مختلف ربوع المملكة.

وقد أحدثت الوزارة الوصية على القطاع مجموعة من التحيينات الشاملة بشأن الكتب المدرسية، همت الكتب والكراسات الدراسية المتعلقة بالمستوى الابتدائي الأساسي، المدرجة في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة"، استعدادا للدخول المدرسي الحالي.

ودعت مديرية المناهج بالوزارة، عبر مذكرة موجهة إلى رؤساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى التنسيق مع المصالح الخارجية بالعمالات والأقاليم للتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل أخذ التغييرات سالفة الذكر بعين الاعتبار، بدءا من موسم 2019-2020.

كما راسل سعيد أمزازي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدير مركز تكوين مفتشي التعليم ومدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية، من أجل تقاسم مضامين القانون الإطار.

وعلى الرغم من التوجيهات الإدارية التي سهرت عليها الوزارة الوصية على القطاع، فإن الدخول المدرسي قد شهد تعثرات مختلفة، بسبب ارتفاع أسعار بعض الكتب المدرسية الموجهة إلى التعليم الخصوصي، إلى جانب استياء الكتبيين جراء تغيير المقررات الدراسية المحلية؛ وهو ما تسبب في "ارتباك" بشأن الدخول المدرسي، وفق ما صرّحت به جمعيات الكتبيين بالمغرب.