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تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة

تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:00

مع بداية كل موسم دراسي جديد، يتجدد النقاش في المغرب حول تكاليف التعليم الخصوصي التي تثقل كاهل الأسر ماديا، حيث انتقد عدد من المغاربة ارتفاع واجبات التأمين المدرسي إلى مستويات قياسية تتراوح ما بين ألف درهم وثلاثة آلاف درهم في السنة، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بالواجب الشهري ورسوم التسجيل واللوازم المدرسية وارتفاع أسعار كتب "البريفي".

ويُعتبر قطاع التعليم الخصوصي من القطاعات القليلة التي لا تدخل ضمن مراقبة الدولة، لأن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من لدن الحكومة أو وزارة التعليم.

ويقتصر دور وزارة التربية الوطنية، وفق تصريح سابق لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين بالمدارس الخصوصية، ولا دخل لها في مقدار التأمين الذي لا يتجاوز 10 دراهم عن كل تلميذ في القطاع العمومي.

ويتضمن القانون الإطار للتعليم، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، عدداً من المقتضيات التي تنص على ضرورة مراجعة القانون المنظم للقطاع الخصوصي، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

ويرى عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن الاختلاف في الرسوم وواجبات التأمين في المدارس الخصوصية هو "طبيعي" بحسب بنية المؤسسة الخصوصية وتكاليفها، نافيا أن تكون السنة الدارسة قد عرفت أي ارتفاعات مُهولة كما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح عمور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ارتفاع رسوم التسجيل يوجد بالأساس في المدارس الخصوصية الكبرى التي تقدم أنشطة وخدمات متطورة؛ مثل تلك الموجودة في الدار البيضاء أو الرباط.

وأضاف المتحدث أن رُسوم التسجيل في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية الكبرى تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، بينما الواجبات الشهرية تصل إلى 20 ألف درهم في الدورة ويتم تأديتها على 3 دفعات في السنة.

ويقترح عمور أن تقدم الدولة منحا للأسر التي تدرس أبناءها في المدارس الخصوصية، موضحا أنه "لا يمكن لهذه الأسر أن يُقتطع من أجورها ضريبة التعليم العمومي وهي تركت المقاعد لفئات أخرى من عموم الشعب وتؤدي نفقات الخصوصي".

وأبرز المصدر ذاته أن هذا "المقترح سبق أن تقدمت به الرابطة ووعدت الحكومة بدراسته وتنزيله"، مشيرا إلى أن "التجربة موجودة في بعض المؤسسات التابعة للدولة؛ من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يؤدي لموظفيه حوالي 60 في المائة من رسوم التسجيل في المدارس الخصوصية".

ويعتقد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن تزامن العيد الأضحى والعطلة الصيفية مع الدخول المدرسي هو ما ساهم في ارتفاع نسبة تضرر الأسر مادياً، مشيرا إلى أن المؤسسة الخصوصية لديها أيضا تكاليف مرتبطة بزيادة أجور الموظفين ومصاريف تطوير المؤسسة وتحسين جودة الخدمات.

وأورد عمور، في تصريحه، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تراعي ظروف الأسر التي لديها أكثر من تلميذين بالمؤسسة، عبر تقديم تسهيلات لهم تتمثل في الإعفاء من واجبات التأمين أو النقل أو تخفيض الواجب الشهري ما بين 10 و20 في المائة.

من جهة ثانية، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن الدولة تتحمل جزءا من الفوضى الموجودة في التعليم الخصوصي، وقال إن "كثيرا من القطاعات المهنية الخصوصية، من قبيل تلك الموجودة في الصحة أو الهندسة، تتوفر على هيئات يتم إشراكها في مراقبة المؤسسات الجديدة؛ لكن هذا الأمر غير معمول به في قطاع التعليم الخصوصي".

وزاد المصدر ذاته أن "عدم تنظيم الدولة لقطاع التعليم الخصوصي، عبر وجود هيئة مهنية، يفتح الباب أمام العشوائية وعدم احترام القوانين.. ولو فرض القانون هذه الهيئة لما وقع تسيب كبير في الأسعار وأجور الأساتذة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ام 3 اطفال الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:12
الله يكون معانا ويشوف من حالنا عيينا وعيات المانضة معانا نرجع ونقول الله يسمح لنا من الوالدين كيبغيو يعطيو كلشي لوليداتهم الغالي و النفيس على حساب حياتهم وطلباتهم
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12
2 - %%%% الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:13
j ai deux enfants dans le privée et ca me coute une fortune pour mon prtit budget alors que la constitution de ce pays stipule que l education et la sante sont a charge du gouvernement et ben les deux n existent pas . subventionné les etudes de nos enfants aujourd'hui ils le vous rendront demain si non ils irons voir ailleurs
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3
3 - مراقب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:14
التعليم الخصوصي خصوصي ...
والعقد بين الوالدين والمدارس خاضع للعرض والطلب ...
المشكل هو علاش التعليم العمومي ضعيف والناس يضطرون لاختيار المدارس الخاصة ... وهذا مشكل ديال الدولة ماشي ديال المدارس الخاصة...
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8
4 - مواطن الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:15
يجب من الدولة أن تتدخل قصد منع هذا الاختلال.
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6
5 - استاد . وجدة الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:16
ندمت اشد الندم على ضياع مالي في تدريس ابنتي بالتعليم اللصوصي . من الابتداءي الى الثانوي صرفت الملايين دون ذكر تكاليف الساعات الاضافية و في الاخير لم تقبل بنيتي باي معهد لان معدل الباك لم يسمح لها ... الان اضع منزلي للبيع من اجل ارسالها الى احدى دول شرق اوربا ... باختصار هي التعاسة في مجتمع افقه مظلم ...
....
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21
6 - Elle الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:19
La classe moyenne est visée tout simplement, afin qu'elle N'éduque pas sa progéniture, et aussi ne pas se mêler à ce qui ce passe!
Sa seule préoccupation : payer les crédits de la maison, de la voiture, et les écoles, cette classe vie l'esclavage moderne!
لقد تم استعباد الطبقة المتوسطة، لكي لا يشرءب عنقها، وتتطاول على انتقاد ما يحصل، خصوصا الهجمة الهوجاء على الدين،و الاشياء الاخرى، الكل مشغول بتوفير ثمن اقسام المدرسة، المنزل والسيارة، القليل من يهتم بالجانب الديني، انه زمن العبودية الجديدة،
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8
7 - عادل الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:20
مزال ماشفتو والو القادم أسوء.
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10
8 - souad الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:20
المدارس الخصوصية هدفها تجاري صرف ولا اذل على ذلك من ان التلميذ يحصل على شهادة البكالوريا بمعدل خيالي يقرب من عشرين على عشرين ولا يستطيع بعد ذلك اجتياز اَي مباراة للدخول الى اَي معهد او مدرسة لماذا؟لان العملة الراءجة هي نفخ النقط والضحك على الاباء لدى على الدولة ان تتدخل وتقنن الاثمنة وتقف في وجه هؤلاء المضاربين الذي لا يهمهم شيء سوى حلب الاباء
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7
9 - رودي عاقل الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:21
هناك تواطء بين سلطة التحكم ولوبي التعليم التجاري الخاص في إطار مخطط تدمير المدرسة العمومية وانهاء التعليم العمومي لأسباب سياسية بهدف التحكم !!
التعليم التجاري يساهم في تخلي الدولة عن التعليم العمومي ويسهل المرور من نمودج التعليم بدون مقابل الى نمودج التعليم النخبوي بمقابل .
وهذه مؤامرة تاريخية كبرى ستبقى في التاريخ
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11
10 - أزغوذ الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:21
الطامة الكبرى هي أن بعض مدراء المدارس الخصوصية أصبحوا تجارا وقد شاهدت شاحنة من النوع الكبير تفرغ حمولتها من الكتب و الأدوات المدرسية في مؤسسة خصوصية بقربنا .و سألت احد آباء التلاميذ فصرح لي بأن المدير يأمرهم بتأدية فاتورة الكتب دون اقتنائها من المكتبات .زيادة على تكلفة التمدرس بالمؤسسة .و هو ما يجعل الكتبيين يفكرون في تغيير المهنة التي أصبح يمتهنها كل من هب و دب . مسببا خسارة كبيرة للكتبيين .
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6
11 - الله يجازي اللي كان السبب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:24
لو قام رجال ونساء التعليم بواجبهم خير قيام كما فعل القدامى لما القو باباء التلاميد الى التهلكة بسبب بحتهم عن تعليم جيد لابنائهم
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4
12 - امين الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:25
يجب على الدولة فرض الضريبة على المدارس الخصوصية لانها تحولت من التدريس الى استنزاف جيوب المواطنين
يجب ان تكون الضريبة متناسبة مع الرسوم الكبيرة التي تفرضها هده الشركات
كيف يعقل ان تعفى هده الشركات الخصوصية من الضريبة
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13 - راكم عرفنوا الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:26
ويُعتبر قطاع التعليم الخصوصي من القطاعات القليلة التي لا تدخل ضمن مراقبة الدولة، لأن القانون رقم 00/06.
هذه القضية مفهمتهاش. إذا فماذا تراقب الدولة !!!!!!؟؟؟؟؟؟
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14 - رضوان الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:30
حتى واحد مقاليك قري ولدك في الخصوصي وسير تسلف وغرق راسك كرديات، باش تبان، التغليم الحمومي خرجو من. اطر عليا الحمد لله وخا راه مزفت الي باغي يقرا راه غادي يقرا فين ما حطيتيه
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15 - قتلتونا قاتلكم الله الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:36
هاد شي بزاف على المواطن المغربي.و لي عندو 3-4 اطفال و لا كيتقام عليه التمدرس ب كثر من نصف الخلصة.اللهم ان هاذا منكر.و كنت داءما اقول في في الثمانينات و التسعينات كانت الدولة تنادي بتنظيم الاسرة عبر استعمال اقراص منع الحمل.اما الان فلا حاجة لها بذالك .فتنظيم الاسرة تستعمله الاسرة عن طريق حقن المدرسة الخصوصية.حقنة في كل شهر و واحدة ضخمة و جد فعالة بداية كل سنة.د و يكون للاب الحصة الكبيرة منها.
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16 - فؤاد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:36
كما تراقب الدولة المساجد و الخطباء عليها مراقبة المدارس و جني الضرائب منها لتمويل التعليم العام و تحسين ضروف أساتدة ابتعليم الخاص من تغطية صحية وتقاعد
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17 - أيوب المغربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:38
هذا ما أراده بنزيدان وزبانيته أصحاب مشاريع المدارس الحرة، وجل المغاربة معهم ما داموا يدافعون عن الدولة ضد رجال التعليم العمومي
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18 - فلة الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:44
الاهل هم من يعقلون كواهلهم مصاريف باهضة وتكاليف فوق طاقتهم، لا أحد يرغمهم على تدريس أبناءهم به، لهم الاختيار عمومي وخصوصي مادام الأبوين اختارت الخصوصي يعني هم ميسوري الحال لهم قدرة أداء رسوم المدرسة كيفما كان ثمنها، هي مسألة حسابية ومستوى وعي الأسرة مادمت قادرا لا يجب التمرد، يجب دفع كل الفواتير عن طيب خاطر لأنه اختيارهم لو هذه الأسرة وتلك قامت بتسجيل الأبناء بالمدارس الحكومية لقلت المدارس الخاصة وأغلقت أبوابها وغير أصحابها النوع التجاري بل رخصة التربوية إلى رخصة عمل تجاري آخر لأنني اعتبرها تجارة مربحة لرجال الاعمال،لهذا لا يجب الحديت عن ارتفاع التكاليف الأسر ميسورة وإلا ماسحات أبناءها بالمدارس الخصوصية.
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19 - محمد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:46
يجب تدخل الدولة و يجب أن تكون هناك مقاطعة لمن يستغل جيوب المغاربة
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