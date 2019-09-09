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كُتّاب وآراء
توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث
دفع ارتفاع عدد الفواجع الوطنية، في الأسابيع الماضية، الحكومة إلى الإسراع في إخراج مرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الصادر قبل أزيد من سنتين دون أن يستفيد منه المغاربة ضحايا الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد أرواح المئات.
ويتزامن التحرك الحكومي مع فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، ما خلف إلى حدود الساعة حصيلة ثقيلة تتمثل في وفاة 17 شخصا، واستمرار فرق الإنقاذ في البحث عن أزيد من 5 أشخاص.
وقبل فاجعة الرشيدية بأيام قليلة، توفي 8 مواطنين بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تيزرت، بتراب جماعة إمي نتارت، التابعة لإقليم تارودانت.
ويخصص مجلس الحكومة المرتقب انعقاده الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.19.244، يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وكانت حكومة العثماني تدارست في أبريل الماضي مشروع مرسوم "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لكنها أجلت المصادقة عليه بسبب خلاف حكومي حول نسبة الضريبة الجديدة التي ستطبق على المستفيدين من بعض الخدمات.
وانتقدت أحزاب معارضة وجمعيات مدنية تأخر الحكومة في تنفيذ المقتضيات المتعلقة بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، رغم حدوث عشرات الكوارث الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، مخلفة ضحايا في الأرواح والممتلكات.
وستمول الدولة الصندوق من ميزانيتها، إضافة إلى عائدات الرسوم شبه الضريبية، إذ ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.
وبموجب هذا القانون، تحدث لجنة تتبع الوقائع الكارثية. ويتم إعلان حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة، ويتم تحديد المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، لتنطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق.
وسيتم تعويض الضحية عن الضرر البدني أو تعويض ذوي حقوقه في حالة وفاته أو فقدانه، على أساس الرأسمال المعتمد الجاري به العمل طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون، يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
أما التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيتم تحديده بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل عن مبلغ 250 ألف درهم. أما فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي فيتم تحديده وفق القيمة الإيجارية الشهرية.
ويحدد القانون سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة كارثية، إذ لا يمكن أن يقل سقفها عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، ولا تقل عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع فيها السبب إلى الفعل العنيف للإنسان.
كما ينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن أربعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية طبيعية، وعن 600 مليون درهم إذا كانت واقعة كارثية نتيجة لفعل عنيف للإنسان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
وإلا فالحكومات تتعامل مع الشعب كونه مثل الأشجار النابتة في جانب الطرقات
أما أن تستخلصوا هذه الضريبة من أموال البسطاء ثم سيتم نهبها من جديد ولن تصل لمستحقيها فهذا ما يسمى ظلمات بعضها فوق بعض.
تقوم الدولة بتبذير هذه الأموال على أنشطة كمالية لتزويق الواجهة و تخصيص فقط جزأ بسيط للمصلحة العامة جزأ منه يذهب في جيوب المسؤولين. ثم تأتي الدولة و تريد إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث!.
لماذا لا يتم إلغاء جزأ من المصاريف التي يتم تبذيرها على خدام الدولة من سيارة الخدمة، السكن، التنقل،.... ثم مصاريف الحفلات و الأعياد و تقاعد الوزراء و البرلمانيين.....؟
كفى من صناديق التضامن !!!
تخصص نسبة من ميزانية الدولة للوقائع الكارثية
كل شيء تضامن محسنين تبرع...
تخصص ميزانية الصيد البحري في أعالي البحار للفقراء والمساكين
الذين ما أكلوا سمكا ولا قمرون ولا مسطيلا ولا كافيار.
فمنهم من قضى نحبه من الركاب، ومنهم من ينتظر مصير المفقودين، على شاكلة ما سمعناه من طرف مواطن قادم من وجدة وموجود في مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية في انتظار خبر عن مصير ابنته المفقودة.
فما أجمل وما أطهر وما أكرم لو خصصت الدولة تعويضات أو ما شابه ذلك للتخفيف من الأحزان التي لحقت بالعائلات التي فقدت فردا من أبنائها...
si non pourquoi le contribuable paie à la place dun quelqu'un qui n a pas fait son travail.
ولكن ولكن يجب ان تفرض على الأغنياء ابتداء من القمة
و مرورا بالوزراء و البرلمانيين ليكونوا قدوة للآخرين وكذلك اصحاب التروات الطائلة ولا ننسى الذين يهربون الأموال الى بانما و سويسرا يجب ان يجردوا من جميع الممتلكات و الحسابات البنكية
ce ne sont pas des catastrophes ni des inondations dues aux réaction de la nature. mais plutot des desastre de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion et aussi mauvaise intervention des autorités.
aujourd'hui on parle de victime de catastrophe, alors les riches devront engager des procèdure de soutiens aux victime et aux villageois. le premier qui doit mettre du fric est le Roi du pays en posant des milliards dans cette caisse. après on passera aux grand PDJ et Acteur immobilier qui se font de l'argent facile. puis les politiciens et parlementaire ministre ou conseiller...et aussi les grandes familles qui ont hérité illégalement des carrière de marbre ou de pierre...
ayez honte de demander de l'argent ou d'imposer des taxes de solidarité aux tranche de pauvre et la classe moyenne.
imposer ça au grand requin et poulpe qui ne payent pas d'impôts
عتقو الروح جيبي خوا حتى داك الصرف لي بقى عندي حيدوه حتى الزيادة في الأجور مخلونا نتمتعو بيها ..... (كاريكتور)
الكارثة حين تحدث واقعة خارجة عن دائرة الدراسات والاحتمالات، مثل تساقطات الأمطار التي تفوق المنسوب القياسي منذ بداية التأريخ، في بلد مثل المانيا يعود التأريخ إلى أكثر من 50 سنة، كل مجاري المياه والقناطر الطرق والبنايات مدروسة لتجنب ضعف الرقم القياسي المسجل!
نفس الشيء ينطبق على الزلازل إلى غير ذلك...
اما اذا حدثت ضحايا بسبب ضعف التجهيز وفشل التخطيط فالمسؤولية على عاتق الدولة التي رخصت بالتنفيذ، مثال بناء ملعب وسط النهر هي جريمة متعمدة!!!
انا ضد صرف اموال الشعب باسم التضامن مع ااكوارث وهي في الخقيقة تحمل عواقب الفساد وسوء التخطيط والعبث في المشاريع.