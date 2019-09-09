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الرئيسية | مجتمع | توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث

توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث

توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:00

دفع ارتفاع عدد الفواجع الوطنية، في الأسابيع الماضية، الحكومة إلى الإسراع في إخراج مرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الصادر قبل أزيد من سنتين دون أن يستفيد منه المغاربة ضحايا الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد أرواح المئات.

ويتزامن التحرك الحكومي مع فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، ما خلف إلى حدود الساعة حصيلة ثقيلة تتمثل في وفاة 17 شخصا، واستمرار فرق الإنقاذ في البحث عن أزيد من 5 أشخاص.

وقبل فاجعة الرشيدية بأيام قليلة، توفي 8 مواطنين بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تيزرت، بتراب جماعة إمي نتارت، التابعة لإقليم تارودانت.

ويخصص مجلس الحكومة المرتقب انعقاده الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.19.244، يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وكانت حكومة العثماني تدارست في أبريل الماضي مشروع مرسوم "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لكنها أجلت المصادقة عليه بسبب خلاف حكومي حول نسبة الضريبة الجديدة التي ستطبق على المستفيدين من بعض الخدمات.

وانتقدت أحزاب معارضة وجمعيات مدنية تأخر الحكومة في تنفيذ المقتضيات المتعلقة بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، رغم حدوث عشرات الكوارث الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، مخلفة ضحايا في الأرواح والممتلكات.

وستمول الدولة الصندوق من ميزانيتها، إضافة إلى عائدات الرسوم شبه الضريبية، إذ ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.

وبموجب هذا القانون، تحدث لجنة تتبع الوقائع الكارثية. ويتم إعلان حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة، ويتم تحديد المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، لتنطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق.

وسيتم تعويض الضحية عن الضرر البدني أو تعويض ذوي حقوقه في حالة وفاته أو فقدانه، على أساس الرأسمال المعتمد الجاري به العمل طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون، يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

أما التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيتم تحديده بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل عن مبلغ 250 ألف درهم. أما فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي فيتم تحديده وفق القيمة الإيجارية الشهرية.

ويحدد القانون سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة كارثية، إذ لا يمكن أن يقل سقفها عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، ولا تقل عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع فيها السبب إلى الفعل العنيف للإنسان.

كما ينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن أربعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية طبيعية، وعن 600 مليون درهم إذا كانت واقعة كارثية نتيجة لفعل عنيف للإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - عبدو الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:13
راه أكبر كارتة حقيقية يعاني منها المغاربة ومن تبعاتها هي كارتة الحكومة والبرلمان.
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272
2 - mohamed الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:14
زوينة هذه .الضراءب و فين هما الفلوس ديال الدولة شفروهم و قلتوليهم عفا الله عما سلف.و غين فلوس الكراء ديال البحر تتقريو ولادكم برا .فين فلوس الفوسفاط.فين هما دعم الدول .مشفنا حتا ريال من هاد الشيء.و بغيين ديرو ضريبة الكوارث.
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196
3 - محمد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:15
اسهل طريقة لعلاج الكوارث هي احداث كارثة اخرى سميتها ضريبة على الكوارث...واش ما تعرفوش ديرو ضريبة على الثروات؟ ضريبة على العائلات التي تمص دماء الاقتصاد الوطني؟ باز ..اولاه ايلا باز...
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236
4 - immad الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:15
اذا لم تستح فاصنع ما شئت ،عوض ان تضعوا البنى التحتية المناسبة تواصلون مصكم لدماء مواطن لم يبق فيه دم اصلا...
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132
5 - المتتبع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:16
هذه المحكومة لا تشرع ولا تسن اي قانون حتي تقع الفاس في الراي
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49
6 - رحيم بدر الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:16
يجب استرجاع الاموال المنهوبة بشكل عام ومن قطاع التعليم بشكل خاص يمكن لها وحدها دعم صندوق الكوارث اما تعولوا مرة اخرى على الأجراء والحرفيين فتلك كارثة اكبر من كوارث التي تضرب البلد تباعا !! ياك كاين الزلزال مع الزلزال تتم المحاكمة وبعدها استرجاع الاموال من رموز الفساد السياسي والسلطوي لكن من الصعب مع غياب ارادة سياسية من فوق لاصلاح الأوضاع والتغيير الجذري لان الكل متواطء
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64
7 - الخنفوشي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:17
صافي اختصاص الحكومة أصبح هو استغلال أي حدث لإخراج ضريبة جديدة و الهدف بالطبع هو تغطية زيادة الأجور للوزراء و البرلمانيين و الموظفين.. أما الطريق لي خاصها الإصلاح اليوم ستطالها ترقيعات طفيفة و ستعود بعد بضع زخات مطرية على ذلك المزري..
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69
8 - عبد الصمد جاحش الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:17
بل إصلاح الطرق الجبلية الوعرة بشراكة مع الصين أو تركيا أو الدول المتخصصة في هذا المجال.
وإلا فالحكومات تتعامل مع الشعب كونه مثل الأشجار النابتة في جانب الطرقات
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44
9 - الحليم الحيران!!! الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:18
بدل الرجوع إلى جيوب المواطنين المثقوبة.إبحثوا عن طريقة أخرى لتمويل صندوق التعويض عن الكوارث،وذلك بإلغاء إحدى السهرات أو الرحلات لكبار القوم،أو التوقف عن شراء السيارات الفارهة واليخوت والإقامات الفاخرة. عندها ستعوضون المتضررين خلال عشر سنوات كاملة.
أما أن تستخلصوا هذه الضريبة من أموال البسطاء ثم سيتم نهبها من جديد ولن تصل لمستحقيها فهذا ما يسمى ظلمات بعضها فوق بعض.
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72
10 - لحسن الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:19
ابحثوا في جيوب الفقراء عن ما تملؤون به صناديقكم. حسبنا الله ونعم الوكيل
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48
11 - من خارج الوطن الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:19
لتوفير المال و إنشاء صندوق لأصحاب الكوارث الحل ساهل و هو:تخفيض رواتب البرلمانيين و مسؤولي الدولة لأنه هم المسؤولون عن هذه الكوارث لأنهم لم يقوموا بواجبهم المهني
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65
12 - Hamou rabat الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:20
الفلوس كيحلو المشاكل،ولكن لا تحل كل المشاكل.
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12
13 - فتح الله الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:21
كان على الحكومة مراقبة حالة الحافلات والعربات اللتي هي في حالة مزرية ومنعها كما أن عدد كبير من سائقيها يستعملون المخدرات خلال السياقة زيادة على حالة الطرق فحدث ولا حرج
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27
14 - Akram الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:21
في أوربا مثلا الدولة تتحمل مسؤوليها مثلا منذ سنوات الدرك وجدو مغربي ملطخ بالدماء في الظلام الدامس...بعد عدة عمليات جراحية وعدم معرفة الفاعل...اخد التعويض ...200 الف اورو ...للإشارة التعويض ماشي من الدولة ...فقط يزيدو جوج اورو على شركات التأمين ...وداك المبلغ يكون لأي حادثة سير لم يعرف مرتكبوها
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21
15 - سعد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:22
المغاربة يحتاجون الى العدالة وتكافئ الفرص..اين ذهبت وتذهب ثروات البلاد والعباد؟يبقى هذا السؤال دون جواب الى يوم يعلمه الله. هذه الحكومة المشؤومة اتقلت كاهل المغاربة بما يكفي لعدة اجيال
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30
16 - عبد المولى ادريس الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:22
يمكن حتى واحد ما فراسو راه كيخلص الفلوس ضد الكوارث ... غير كنخلصو و صافي ... ما عمر شي متضرر اسافد من هذا الصندوق و ما عمرو غادي يستافد شي واحد ..... حيث الفليسات يعلم الله شكون ماليها ... اما المتضرر غادي مضرور الى الابد ..... سلتم
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27
17 - عايق الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:24
اصحاب ليا واش افرضو ضريبة على الثروة باش امولوها. ساعة من لحيتو لقم ليه. العفو من هد الحكومة والاخوان.
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11
18 - bio الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:24
salut tout le monde. ce qu on vecu jusqu a aujourd hui . a taroudant et aujourd hui a errachidua. je vois que l etre humain qui est responsable et non pas la nature. soyons vigilants et assumons notre responsabilité. je suis cotre cette loi car 99.99% des vrais victimes vont rien recu .
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7
19 - Ziryab الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:26
الشعب يؤدي الضرائب لكي تقوم الدولة بتنمية البلاد بالإهتمام بالبنية التحتية و المرافق الإجتماعية و الخدمات اللائقة.
تقوم الدولة بتبذير هذه الأموال على أنشطة كمالية لتزويق الواجهة و تخصيص فقط جزأ بسيط للمصلحة العامة جزأ منه يذهب في جيوب المسؤولين. ثم تأتي الدولة و تريد إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث!.
لماذا لا يتم إلغاء جزأ من المصاريف التي يتم تبذيرها على خدام الدولة من سيارة الخدمة، السكن، التنقل،.... ثم مصاريف الحفلات و الأعياد و تقاعد الوزراء و البرلمانيين.....؟
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7
20 - ana الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:26
من يدفع هذه الضريبة؟؟؟ الفقراء أم المساكين ؟
كفى من صناديق التضامن !!!
تخصص نسبة من ميزانية الدولة للوقائع الكارثية
كل شيء تضامن محسنين تبرع...
تخصص ميزانية الصيد البحري في أعالي البحار للفقراء والمساكين
الذين ما أكلوا سمكا ولا قمرون ولا مسطيلا ولا كافيار.
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6
21 - مواطن الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:27
نعم ويجب تطبيقه على الوزراء من معاشاتهم و البرلمانيين وليس على المواطن الضعيف
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8
22 - zak الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:27
أسباب الفاجعات هو إهمال السلطات العامة، يجب مراقبة الأحواض المائية، بنائ قناطر مراقبة طرقية أمنية وليس جزرية إقتنائ معدات للتدخل السريع، وليس جمع المال لئسكات عائلات الضحايا عبر صناديق سيتم إفسادها
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4
23 - ali الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:28
الضريبة كنخلصوها يوميا حيث ما هاجرناش هاد البلاد فاش كنا قادرين عليها. ضوماج
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3
24 - ايمان الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:28
السلام عليكم الحكومة بدل أن تدخل يديها في جيوب المواطنين من أجل استخلاص هذه الضريبة حري بها أن تقوم على قدم وساق بإنشاء بنيات تحتية وسدود واصلاح القناطر وتعبئة المصالح الاجتماعية مثل المستشفيات والوقاية المدنية وسيارات إسعاف مجهزة لمواجهة مثل هذه الكوارث عجبا
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5
25 - حسسسسان الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:30
هذه الضريبة إذا تم فرضها على الطبقات المسحوقة والموظفين فستكون بنفسها كارثة إضافية تلزمها ضريبة لتغطيتها. من فضلكم افرضوا هذه الضريبة على أصحاب الاموال الطاءلة. أما الفقراء فقد أصبحوا كما يقول المصريون "على الحديدة". إلا إذا كانت عينكم أن تأخذوا منهم الحديدة أيضا
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26 - م المصطفى الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:33
بعد الخادثة الأليمة التي تعرضت لها حافلة بالقرب من الرشيدية، والتي ذهب ضحيتها عدد من القتلى، فهل هناك من مبادرة في حق الأسر بهذا المصاب الجلل؟
فمنهم من قضى نحبه من الركاب، ومنهم من ينتظر مصير المفقودين، على شاكلة ما سمعناه من طرف مواطن قادم من وجدة وموجود في مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية في انتظار خبر عن مصير ابنته المفقودة.
فما أجمل وما أطهر وما أكرم لو خصصت الدولة تعويضات أو ما شابه ذلك للتخفيف من الأحزان التي لحقت بالعائلات التي فقدت فردا من أبنائها...
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3
27 - momo الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:34
سيخصص مجلس الحكومة المرتقب انعقاده الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.19.244، يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والذي سوف يساهم فيه فقط الوزراء والكتاب العامون والولاة والعمال لانهم احسوا بتانيب الضمير كما حددت هذا الرسم في 2 في المائة من الاخر الخام لسيادتهم . محمد متولي الجزيرة الرباط
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28 - عادل الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:34
مند تكوين الحكومة الفاشل شهد المغرب عدة تغييرات في القوانين الغير مقبولة يجب على الحكومة تحمل جميع المصاريف من مال الدولة
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29 - larbi.k.h الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:34
ومتنساةش تضيفوا ضريبة التنفس (على الهواد ربي ) حتى هي .هي اللي بقاتلكم .
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3
30 - تاه الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:37
ماشي مشكل الضراءب لي فيها خدمات انسانية المسلم سند المسلم والتضامن واجب شرط استتمار الاموال في وجهتها ماشي شي فالمحنة غارق فواد وشي مبحر فوسط صندوق التضامن على حساب محنتو
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31 - khadija الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:38
هذه الحكومة الات تنقل من حكومة مصر كلما تقع مشكل اعملو صندوق والشعب هو ليملأ هذا الصندوق لك الله يا وطني
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32 - Nassim الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:39
ستكون هذه الضريبة هي السبب في اشعال ثورة في اليلاد الله يجيب السلامة بدل ايجاد الحلول في ترشيد النفقات ومتابعة المفسدين وغشاشي الصفقات العمومية و و و هاهي حكومة المكتريه تتطاول على جوج فرنك ديال الموظف !!!
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33 - malika kech الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:39
ههه شر البلية مايضحك. من سيدفع لمن ادا كنا جميعا منكوبين كل بطريقته. ماشي مشكل العثماني قال من قبل اننا نعيش احسن من فرنسا لكن احنا غادي نجاوبوه باراكا من الضرائب احنا فقراء اوي اوي هههه. .
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34 - jalal الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:40
متفق تماما مع الضريبة لكن يدفعها أعضاء الحكومة وحتى البرلمان مقابل النتائج الرديئة. الحل موجود
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35 - abdou الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:41
est ce que construire un immeuble de quelque nature qu il soit sur le lit dun oued ou conduire sur un pont inondé peuvent entrer dans la catégorie des catastrophes naturelles.
si non pourquoi le contribuable paie à la place dun quelqu'un qui n a pas fait son travail.
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36 - Sin الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:42
نعم نعم يجب فرض ضريبة ضد الكوارث الطبيعة
ولكن ولكن يجب ان تفرض على الأغنياء ابتداء من القمة
و مرورا بالوزراء و البرلمانيين ليكونوا قدوة للآخرين وكذلك اصحاب التروات الطائلة ولا ننسى الذين يهربون الأموال الى بانما و سويسرا يجب ان يجردوا من جميع الممتلكات و الحسابات البنكية
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37 - محمد الامازيغي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:43
سلخ المواطن ولا شئ غير سلخ المواطن..نفس المواطن المنكوب المقهورالذي يموت في كل يوم الف مرة.. في ما يدعى طرقا يموت.. و تحت السيول يموت.. و في البحر يموت..وفي الموت يموت..لكن المسؤول على الطريق وعلى السيل وعلى الفساد وعلى الظلم والسلب والنهب..لايؤدي ضريبة ولا يحاسب ولا يموت..انه المواطن و فوق الله وفوق القانون..فكيف يموت..
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38 - Köln الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:45
وماذا ينتظر المرء من دولة وحكومة فاشلة غير مثل هذه القرارت التي تصب في مصلحة ناهبي المال العام.
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39 - Républicain Français الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:46
les réactions du gouvernnement ne sont même pas mesuré dans le sens où ils ne prennent pas l'intéligeance des marocains en considèration.
ce ne sont pas des catastrophes ni des inondations dues aux réaction de la nature. mais plutot des desastre de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion et aussi mauvaise intervention des autorités.
aujourd'hui on parle de victime de catastrophe, alors les riches devront engager des procèdure de soutiens aux victime et aux villageois. le premier qui doit mettre du fric est le Roi du pays en posant des milliards dans cette caisse. après on passera aux grand PDJ et Acteur immobilier qui se font de l'argent facile. puis les politiciens et parlementaire ministre ou conseiller...et aussi les grandes familles qui ont hérité illégalement des carrière de marbre ou de pierre...
ayez honte de demander de l'argent ou d'imposer des taxes de solidarité aux tranche de pauvre et la classe moyenne.
imposer ça au grand requin et poulpe qui ne payent pas d'impôts
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40 - aziz الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:46
المغاربة متضامنون بدون حكومة.واما الحكومة فهي تمتص الدماء وتعين خونة في لجان ينهبون ويسرقون دون محاسبة حقيقية وفي الأخير تغرد:عفى الله عمى سلف وتتكرر الأسطوانة مرات ومرات...حكومة الوييييييل هاد.
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41 - قارئ الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:48
قصة المواطن المغربي : (كاريكتور )
عتقو الروح جيبي خوا حتى داك الصرف لي بقى عندي حيدوه حتى الزيادة في الأجور مخلونا نتمتعو بيها ..... (كاريكتور)
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42 - Md bihi الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:48
فواجع الشعب ومصائبه عند الحكومة فوائد ، هاذ شي لّي قدّركم عليه الله ، ضريبة جديدة ولّا ضربة نيت فوق راس المسكين ؟ آش كدير بالسلامة ذيك وزارة قلة التجهيز والنقل الخاص بالأموات والما والشطابة وما عرفت آش أخر ، حتى دوك السبعين سد لّي تتبجُحو بها فضحات كذوبكم ، رعدة ولّا جوج كتّكرّع لأن تسعين فالمائة فيها كلها غيوسات « وترتفع حقينة السدود » على حد قول تلفزاتكم أما الطرقات والقناطر حدث ولا حرج مبنية بالزمّيطة وشوية دلبلول ، وزارة أصبح إختصاصها إحصاء الضحايا وتقديم العزاء لذويهم وتكديس جثثهم في شاحنات لابان ورميهم في مستودعات الأموات لأجل التشريح ومعرفة أسباب الوفاة حتى تكون االتهمة جاهزة ضد أحوال الطقس وسك البراءة في صالح الحكومة الموقرة .
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43 - علاش الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:53
بغيت غير نفهم فين راهم فلوس و أرباح الفوسفاط و الصيد البحري...أوروبا معندهم لا فوسفاط لا غاز لا بترول غير بالصناعة و تقسم الشدك مع الجميع
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44 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:56
جميع الدول تخصص مبلغ مالي لإدارت الكوارث الطبيعية والحكومة الموقرة لم تفكر في هذا من قبل اليوم يوم العيد اذا كانت الحكومة جادة في قرارها عليها ان تتنازل عن التعويضات المشبوهة لفائدة صندوق الكوارت الطبيعية لان هذا هو الصواب هل القانون يجيز تقسيم التروت على المسؤولين فقط............؟
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45 - بائع القصص الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:56
ما معنى الكارثة؟
الكارثة حين تحدث واقعة خارجة عن دائرة الدراسات والاحتمالات، مثل تساقطات الأمطار التي تفوق المنسوب القياسي منذ بداية التأريخ، في بلد مثل المانيا يعود التأريخ إلى أكثر من 50 سنة، كل مجاري المياه والقناطر الطرق والبنايات مدروسة لتجنب ضعف الرقم القياسي المسجل!
نفس الشيء ينطبق على الزلازل إلى غير ذلك...
اما اذا حدثت ضحايا بسبب ضعف التجهيز وفشل التخطيط فالمسؤولية على عاتق الدولة التي رخصت بالتنفيذ، مثال بناء ملعب وسط النهر هي جريمة متعمدة!!!
انا ضد صرف اموال الشعب باسم التضامن مع ااكوارث وهي في الخقيقة تحمل عواقب الفساد وسوء التخطيط والعبث في المشاريع.
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46 - Hamou rabat الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:57
هل تعرفون بان كل visite techniek تءادي كمواطن ضريبة مخصصة لصندوق مكافحت حوادث السير، من غير طوموبلة مهرسة كتكوين في les airs de repot ، ما كائن والو ، في كمشي هاد الفلوس يا ربي؟
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47 - saad الاثنين 09 شتنبر 2019 - 15:57
لو كانت هذه الحكومة لها ذرة من الحكمة لاستقالت عند فاجعة الملعب لكنها تستغل كل ما يقع من الكوارث لصالحها في غفلة من الناس
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