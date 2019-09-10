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وزارة التربية الوطنية تنفي تعثر برنامج التعليم الأولي

وزارة التربية الوطنية تنفي تعثر برنامج التعليم الأولي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 08:15

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن ما تداولته إحدى الجرائد الورقية وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعثر بعض المشاريع المتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه بتاريخ 17 شتنبر 2018، "مجانب للصواب، لأن المشروع تم إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019"، متسائلة: "كيف يمكن تقييم حصيلته وهو مازال في مرحلة تنزيله الأولى".

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي "لا يعرف أي تعثر"، مضيفة أنها قدمت حصيلة السنة الأولى لتنزيل هذا البرنامج يوم 18 يوليوز الماضي وأصدرت بلاغا صحافيا رسميا في هذا الشأن يمكن الاطلاع عليه من خلال بوابتها الرسمية.

أما بخصوص مشروع "دراسة ورياضة"، يضيف البلاغ، "فقد التزمت الوزارة بإطلاق مرحلته التجريبية في الموسم الدراسي 2019-2020 بالأكاديميتين الجهويتين لجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة"، مؤكدة أن ذلك ما تم العمل على تحقيقه وأن ثانويتي "الرياضيين" بالأكاديميتين المعنيتين ستحتضنان الفوج الأول من هذا المسلك انطلاقا من شهر شتنبر الحالي.

وذكرت الوزارة أن الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى الوزارة في الأيام القليلة الماضية تندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي 2019-2020 وتتبع المشاريع ذات الأولوية، "ولا علاقة لها بتاتا بما ورد في المقال"، مبرزة أنها ستعمل على عقد ندوة صحافية في الأيام القليلة القادمة، كما ستقوم بنشر جميع الوثائق المتعلقة بهذه الندوة على بوابتها الرسمية، وذلك سعيا منها لاطلاع الرأي العام الوطني على كافة المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع وكذا مستجدات الدخول المدرسي الحالي.

وعبرت الوزارة عن أسفها لنشر وتداول مغالطات من هذا النوع، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار من مصالحها المختصة، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية ضد كل من يروج أخبارا زائفة تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى الوزارة ومسؤوليها بدون وجه حق، وذلك بناء على مقتضيات قانون النشر والصحافة رقم 88.13.

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