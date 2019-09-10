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الرئيسية | مجتمع | "فاجعة الرشيدية" تُسائل نجاعة مخططات الوقاية من حوادث السير

"فاجعة الرشيدية" تُسائل نجاعة مخططات الوقاية من حوادث السير

"فاجعة الرشيدية" تُسائل نجاعة مخططات الوقاية من حوادث السير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:00

‬حداد وطني على الفاجعة الإنسانية التي وقعت في مدينة الرشيدية، نهاية الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة 17 شخصاً إلى حدود زوال الإثنين، إذ سلّطت الضوء من جديد على الفواجع الطرقية التي تسائل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وهو ما دفع نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي إلى دق ناقوس الخطر بشأن "طرق الموت" في بعض المحاور الخطيرة بالمملكة، لاسيما المناطق الجبلية على وجه التحديد.

وبات السؤال المطروح بخصوص هذه الفاجعة الإنسانية هو: من المسؤول عن إزهاق وحصد الأرواح البريئة؟.. تفاعل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي كان شديد اللهجة هذه المرة، إذ حمّل عشرات المغاربة المسؤولية لسائق الحافلة الذي غامر بأرواح المسافرين، داعين إلى ترتيب الجزاء القانوني المناسب في حقه بعدما لم يعد ضمن عداد المفقودين، في حين سلّم نفسه للسلطات المحلية صباح اليوم.

كما تعالت دعوات نشطاء الموقع الاجتماعي "فيسبوك" بغية إقرار المسؤولية الإدارية على المُشغل، عبر سحب الترخيص من مالك الحافلة، مشيرين إلى الفوضى التي تطبع قطاع نقل المسافرين في المملكة، من خلال استمرار عشرات الحافلات المهترئة في نقل المواطنين، وكذلك غياب حسّ المسؤولية لدى غالبية سائقي الحافلات، منادين بعدم التساهل بالمرة مع التجاوزات القانونية التي تطال القطاع، ثم ضرورة تغيير أسطول حافلات نقل المسافرين، خصوصا تلك التي تكون وجهتها الجنوب.

ولم تنجح مختلف القوانين التي تسنّها الوزارة الوصية على القطاع في الحد من الفواجع الطرقية، التي تزداد خلال المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي يضع حملات الوقاية من حوادث السير موضع تساؤلات، فرغم الإجراءات المشددة التي جاءت بها مدونة السير، إلا أنها لم تفلح في تقليص عدد حوادث السير بالمغرب، في وقت تُحمل الحكومة العنصر البشري المسؤولية المباشرة عن الحوادث.

يشار إلى أن كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والجنرال دوركوردارمي قائد جهاز الدرك الملكي، حلوا بمكان انقلاب الحافلة، حيث وقفوا على عملية البحث عن المفقودين التي تباشرها فرق الإنقاذ، وقاموا أيضا بزيارة تفقدية للمصابين الذين يتابعون العلاجات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سائق الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:10
عن أي نجاعة والدولة كل همها جمع ثمن المخالفات. مدارات يستحيي الانسان أن يمر منها ويتم تلفيق المخالفات هناك رغم أنها لا تستجيب لأدنى شروط السياقة. فعلامات التشوير غير موجودة كالخط الأبيض والاضواء الباهتة والعلامات الغير واضحة بالليل وكأنهم تعمدوا وضعها كءلك لاصطياد المواطن المسكين. من زار أوروبا سيفهم عما أتحدث حيث العلامات واضحة جدا نظرا لجودة صباغتها العالية والعاكسة للضوء. وخطوط بيضاء غير قابلة للمسح وموجودة في كل مكان.
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10
2 - sami الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:11
Most of the bus-drivers in Morocco are lunatic! what can we expect from them? may Allah rest the souls of the victims
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-1
3 - Mohamed الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:13
أنتم تتحدتون عن حوادث السير وعن حالة الطرق. فالمرجو زيارة الطريق الوطنية رقم 10 وسط مدينة تنجداد وانظروا حالة هده الطريق لا سيما في الوقت الحالي الدي تكثر حركة المرور بمناسبة العيد وزيارة الجالية إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف.
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7
4 - صابر الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:16
حداد وطني وبالمناسبة الاءداعتين الوطنيتين(2M و الرباط ) تقيمان السهرة الاسبوعية .فاءين هو الحداد؟ فاللهم ارحم موتانا و شافي مرضانا ورد المسؤولين الى الصواب .
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13
5 - سلام الصويري الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:19
فشل مختلف المخططات والحملات والمبادرات سببه انعدام دولة المؤسسات بصفة خاصة مما خلق نوع من اللامبالاة لانعدام الخوف من المحاسبة والمساءلة بغياب الحق والقانون واستقلال القضاء لان انعدام دولة المؤسسات يتسبب في تغشي الريع والمحسوبية والزبونية شريطة الولاء كأساس لكل علاقة وكل موقع ومرتبة والموالون يقتصر دورهم في الاستفادة من الامتيازات غير المحدودة دون خوف .
وعند الحصول على الصفة تبقى المتابعة مستبعدة لان بالموالاة يمكن تجاوز كل الضوابط القانونية والاجراءات التنظيمية لان الصفة تخول للموالي فعل اَي شيء دون محاسبة مثلا صفة خادم الدولة التي هي مفتاح كل الأبواب !!
وعليه فهذه الوضعية أدت الى فشل كل المخططات والمبادرات وتطور الامر الى الانهيار الكلي لاَي سياسة !!
والغريب ان سلطة التحكم تتجاهل الوضعية تقتصر على احصاء الخسائر دون اللجوء الى الردع وهذا تواطء واضح
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4
6 - مواطن الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:24
طرق غير صالحة للنقل غياب المراقبة الطرقية تهور بعض السائقين والسرعة المفرطة تؤدي الى مثل هذه الفواجع المؤلمة
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1
7 - بلاد المغرب الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:26
أكبر فاجعة عرفها المغرب منذ تاريخه، هي حكومة بنكيران و خلفه سعدون. فالشعب لا يخشى الكوارث الطبيعية بقدر ما يخشى الكوارث البشرية. كم من شخص يموت في المستشفيات، أو في الشوارع بالجوع و الاهمال ، أو بنهب حقوقه ، أو بسبب الاعتداء و الظلم و القهر و البطالة و التهميش ...
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8
8 - سعيد المرنيسي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:29
نطلب وزارة الداخلية وزارة التجخيز باحدات مركز. في بداية القنطرة و معززين بكاميراة و علامة التشوير
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1
9 - rhiwi الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:32
صحيح بالرجوع للفيدبوات هناك غياب تام لعلامات التحذير والتشوير .اللجنة التهمت اموال طاءلة في اعمال بدون جدوى..
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3
10 - sosiso الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:35
الهند اليوم وصل مستكشف vikram إلى سطح القمر لي كولو صنع هندي و حنا مازال ما فكيناش حتى فضيحة كار
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3
11 - البنية التحتية في أزمة خانقة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:44
البنية التحتية في أزمة خانقة، لهذا نطالب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالتدخل فوراً لإنشاء الطرق السريعة في شمال وشرق وجنوب المملكة والتي في أزمة خانقة.

وكذالك نطالب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالتدخل فوراً لزيادة المستشفيات في إقليم الحسيمة وأنحاء المملكة.
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12 - ادريس الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:47
بحكم معرفتي بالمقطع الطرقي الذي وقعت فيه حادثة الرشيدية، و لتنوير القرّاء الكرام، فإنني اوكد ان هذا المقطع يمكن تصنيفه من أفضل مقاطع الطرق بالمغرب، و لا يشكل خطرا باي حال من الأحوال.
من هذا المنطلق، فان مسؤولية الساءىق ثابتة لا شك في ذلك. الا ان الدولة لا يمكن ان تتملص من المسؤولية لانها سمحت باستمرار حركة السير مع كل السيول، في حين ان وجود دركي واحد كان كافيا لتجنب هكذا كارثة.
و لا يمكن ان نغفل دور المسافرين (و لا نريد ان نزيد من معاناتهم)، فتقييم الخطر كان ممكنا و كان عليهم رفض مواصلة الرحلة ما دامت تضع حياتهم و مستقبل أسرهم بيد إنسان متهور لا يقيم للحياة وزنا.
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13 - سلينا الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:50
راه قالك منا 2022 مغادبش يبقى الغقر في المغرب هاحنا شي يموت بالفيضانات شي يموت بحرب الطرق شي يموت فاوساط البحار شي محكوم فلحبسات بعشرين عام الاغلبية ديال المغاربة في اروبا شي سردوه للتجنيد وشكون يبقى في المغرب سوى الاغنيائ ها حنا قضينا على الفقر
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14 - البجعدي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:51
Si on repasse le permis de conduire aux marocains honnêtement comme en Europe combien en pourcentage de marocains qui vont le réussir??? 10/15% ???? La corruption est responsable de tous nos malheurs sans oublier notre sale mentalité moi je triche mais je dénonce les tricheurs allez comprendre on est tordus et malhonnêtes . On conduit et se conduit mal on mange mal on s'habille mal .....le pire on doit baiser mal nos femmes préfèrent les juifs et les chrétiens mais elles ne sont pas meilleures
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15 - محمد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:51
الكل حمل المسؤولية لسائق الحافلة المسؤول الأول عن الفاجعة إلا أننا لا يمكن أن نغفل مسؤولية الأجهزة المخولة المحافظة على سلامة المواطنين، فما جدى إنذارات الأرصاد الجوية إذا لم تفعل على أرض الواقع من خلال حواجز الدرك و الأمن عن طريق إغلاق الطريق في وجه السائقين، خصوصا إذا كانت الحلة الجوية لا تسمح بالسير و الجولان
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