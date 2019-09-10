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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليمية تستعد لخوض مسيرة وطنية بالرباط

نقابة تعليمية تستعد لخوض مسيرة وطنية بالرباط

نقابة تعليمية تستعد لخوض مسيرة وطنية بالرباط
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:43

دعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إلى خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل، وذلك تنديدا بـ "ما آل إليه التعليم، وترسيخا لتقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس". وناشدت الجامعةُ الأحزابَ والحركة النقابية والحقوقية جعل "قضية التعليم العمومي في جوهر التزاماتها".

وأوضحت الهيئة النقابية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها تتشبث بالملفات المطلبية وتدعم وتساند "كافة الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة، (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزنزانة 9، وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين...)".

وأكد المصدر عينه أن القانون الإطار للتربية والتكوين يندرج ضمن "المخططات اللاشعبية للحكومة الهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي، عبر خَوْصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته"، مبرزا أن "مشروع القانون التكبيلي للإضراب" من شأنه تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين وسائر الكادحين والطلبة من وسيلة دفاعهم عن حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التي تحققت بالنضالات والتضحيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مفكر الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:02
زعما هاد المتعاقدين كيفكرو فالتعليم العمومي ومستقبل ابنائنا.بالعكس يفكرون في مستقبلهم هم وادماجهم في الوظيفة العمومية و الإستفادة من إمتيازات الوظيفة العمومية.
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2 - هم......هم الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:16
هؤلاء ما إن تعطى إشارة العودة إلى الفصل ، حتى ينادي بعضهم بعضا من أجل عرقلة سير الدراسة ، فالقوم عوض أن يحمدوا الله و يشكروه على نعمة العطلة الطويلة التي امتدت منذ اواخر ماي مع ضمان رواتبهم لماي و يونيه و يوليوز و غشت ، و حتى شهر سبتمبر سيبدؤون بتراهاتهم و الاعيبهم حتى نهاية الشهر حتى يحلو لهم راتب شهر يعتبر مفتاح السنة الدراسية لطالما نحن الاباء ننتظر مجدا لأطفالنا، لكن في الجهة الأخرى أناس لا رحمة في قلوبهم ، أصبح القاصي والداني يعلم جشعهم و حبهم للمال ثم المال ، فاساتذتنا لا يملون من الساعات الإضافية ليلا و نهاراو يتفرغون لمشاريع تجزءات الأراضي عبر إنشاء وداديات و جمعيات سكنية تستغرق كل أوقاتهم و لو على حساب فلذات أكبادنا إضافة إلى التبزنيس و السمسرة في كل حدب وصوب.
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2
3 - الاباء هم الاولى بالمسيرة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:30
المواطنين واباء التلاميد هم الدين يجب ان يقومو بمسيرة مليونية ضد رجال التعليم الدين اوصلو الجودة للمرتبة الاخيرة في العالم ودفعو بالاباء لتجار المدارس الخصوصية
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