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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يُقرون تبادل المواليد في "السويسي" .. والمستشفى يُكذّب

حقوقيون يُقرون تبادل المواليد في "السويسي" .. والمستشفى يُكذّب

حقوقيون يُقرون تبادل المواليد في "السويسي" .. والمستشفى يُكذّب
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:00

تضارب في الروايات تم تسجيله بشأن تبادل للمواليد بمستشفى الأطفال السويسي؛ ففي الوقت الذي انتقد فيه حقوقيون خلطا للمواليد الجدد، كذّبت الإدارة الخبر، مشيرة إلى أن رواية الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة لا أساس لها من الصحة.

وقالت الشبكة المغربية إنها علمت من مصادر تمريضية وطبية جيدة الاطلاع بـ "وقوع خطأ وخلط في جنس المواليد حديثي الولادة بمصلحة الانعاش وطب المواليد بمستشفى الأطفال السويسي".

وأضافت الشبكة في بلاغ لها أن "أطوار هذه الفضيحة تفجرت حينما تم تسليم أمّ بذات المصلحة مولودتها التي سرعان ما اكتشفت أن بقايا الحبل السريري لمولودتها مازالت تراوح مكانها ولم تسقط، علما أنها كانت متأكدة وعلى يقين تام أن الحبل السريري لمولودتها قد سقطت بقاياه كليا، مما أثار حفيظتها واحتجت بقوة داخل المصلحة المذكورة، ليسارعوا بالاتصال بثلاث أمهات غدرنا المصلحة صحبة مواليدهن في نفس اليوم من أجل مطالبتهن بالعودة مستعجلا إلى المصلحة قصد إجراء فحص وتشخيص، ليتم بعدها الاحتفاظ بالمواليد الثلاثة إلى حين سقوط بقايا حبلهم السريري، بعدها ستسلم الأم المحتجة مولودة دون بقايا الحبل السريري، لتتم إعادة توزيع المواليد الثلاثة بطريقة عشوائية على الأمهات الأخريات اللائي تم ربط الاتصال بهن دون أن يعلمن بالغرض الحقيقي من معاودة استشفاء مواليدهن".

مستشفى الأطفال بالرباط، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، كذّب الخبر في اتصال مع هسبريس، وقال: "لم تسجل أي حالة وقوع خطأ أو خلط أثناء تسليم أي مولود حديث الولادة لأمه".

وأضافت إدارة المستشفى أنه "لم يتم أي اتصال أو استدعاء الأمهات اللواتي غادرن المصلحة صحبة مواليدهن من أجل مطالبتهن بالعودة مستعجلا إلى المصلحة قصد إجراء فحص وتشخيص".

وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، واستدعاء الأمهات ومواليدهن موضوع الخطأ والخلط، مع "إصدار بيان للرأي العام الوطني في هذا الشأن"، و"اتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية وتقويمية بمستشفى الأطفال السويسي بصفة خاصة، وبأخرى عامة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي أضحى يفرخ فضائح من العيار الثقيل واحدة تلو الأخرى دون محاسبة ولا مساءلة"، تعبير البلاغ.

وفي الإطار نفسه، عبرت الشبكة عن إدانتها وسخطها "لما آلت إليه الأوضاع بمستشفى الأطفال السويسي بمصلحة طب المواليد والخدج التي تحظى رئيستها بحماية خاصة من طرف مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا رغم الفضائح الخطيرة المتتالية".

ويجدر التذكير بوفاة عشرات الخدج والأطفال حديثي الولادة تحت وطأة الإهمال. وإلى حدود الساعة، لم يتم الإفصاح عن التقارير المنجزة في هذا الشأن، وهناك إيحاءات تروم إقبارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مفروح الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:16
اصلا لماذا يقوم المغاربة بانجاب الاطفال فقط اريد ان اعرف الاجابة ؟
لاشيء على الاطلاق يشجع على الانجاب بالمغرب
لا اريد سماع مقولة يتزاد برزقو
فقد اكل عنها الظهر وشرب
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-38
2 - immad الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:17
لطفك يا رب....ما هذا الفساد المخيف ....حتى اىمواليد يتم خلطهم بسبب سوء التنظيم والتدبير ....اين المفر!!!!
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46
3 - Mounir الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:18
All the hospital has to do is the DNA test
To find out who is lying
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25
4 - aziz الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:20
والله حرام ما نسمع في كل يوم تظهر كارثة جديدة
والمشكل الكبير في هذه البلاد أن النسبة الكبيرة تفكر فقط في المال ....
لا حول ولا قوة إلا بالله
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23
5 - علي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:22
حقوقيون يقرون والمستشفى يكذب ...إوا دبا شكون نتيقو؟؟!
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17
6 - ع-ع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:27
حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا كان الخبر صحيح.فوالله ان الضمائر ماتت. كيف يعقل أن تقع مثل هذه الجرائم في بلدنا .دون رقيب ولا مرتقب.يجب حضور اب المولود بجانب زوجته أو أحد اقرباءها عند الولادة.كما في المصحات الخصوصية.لتفادي مثل هذه الجرائم الشنعاء. لأن عواقبها جد وخيمة .فلولا انتباه الأم ما افتضح الأمر.
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12
7 - N.H الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:30
صافي دبا كملات كنا خايفين من الزواج و دبا نوليو خايفين حتى واش نولدو أو لا لنصدقو في آخر المطاف كتربي و تصرف على واحد ماشي ولدك
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15
8 - Naturaliat الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:34
والله العظيم
هذه صدمة من العيار الثقيل
بدون تعليق...لن أخوض في الكلام .....
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17
9 - آخر حل الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:35
الحل هو الرجوع إلى زمن المولدات بالبيوت حتى تتأكد من أن رضيعك لم يتم استبداله برضيع آخر
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16
10 - أين المراقبة الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:36
إذا صح ما ورد في هذا المقال فمدير المستشفى والطاقم الطبي المسؤول عن الولادة يجب أن يعزلوا كلهم مع الإعفاء من هذه المهنة لأن هذا الإهمال سيفرخ فيما بعد مشاكل أخرى لا يعلمها إلا الله.
ما يحز في نفسي أين اللجنة المكلفة بالمراقبة لا يمكن أن يحدث هذا إذا كانت هذه اللجنة حاضرة بقوة ولها كامل الإستقلالية. .
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10
11 - خالد F الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:37
في جميع الأحوال يجيب إيفاد لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة لتأكيد الخبر أو نفيه، لا يجب السكوت فالأمر خطير.
لا نستفيد كثيرا من فرنسا من حيث المضمون، فمثلا قسم الولادة منظم ويحتوي على أطقم طبية متكاملة ومستعدة للتدخل عند أي طارئ وفي كل وقت، وقد عشت تجربة شخصية في هذا الموضوع.
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4
12 - سليم الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:40
و الله لم أعد افهم...هل ليست هناك كاميرات مراقبة...!!! لحماق هدا.
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5
13 - عزيز الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:43
مستشفى ضعيف جدا اضعف مستشفى فالمغرب ليس بغريب على هاد السويسي اكثر من هاد الشي
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2
14 - Brahim الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:45
هادشي راه خطير و يجب معاقبة المسؤولين عن تبديل هؤلاء المواليد أشد العقاب لأنه يمكن أن ينتج عنه إختلاط الأنسب كأن يتزوج هذا الطفل أو الطفلة الذي تم تبديله(ا) بأخته أو أخاها مثلا.
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3
15 - Moha tout court الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:48
لا دخان بدون نار .. عندما تتقاطع المصالح بين الأمهات والممرضات فكل شيء ممكن...
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