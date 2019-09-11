24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حادثة الرشيدية" تجر انتقادات واسعة ضد الشوباني
- لمجرد يغني "يخليك ليلي" قبل الرجوع إلى فرنسا
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- خبير تغذية يحذر من تناول الموز كبديل لوجبة للإفطار
- قناع "دارث فيدر" ونظارة "هاري بوتر" في مزاد علنيّ
ذكرى وفاة صدقي أزايكو تزفّ ديوانا جديدا لعشاق الشعر الأمازيغي (5.00)
- الداخلية تتدارس التصويت الإجباري .. مصدر حكومي: مجرد مشاورات - (226)
- أنياب "بيدوفيليين أجانب" تفتك بحميمية أجساد أطفال مغاربة فقراء - (68)
- هل يخشى المغرب نقل رفات "الأمير الخطابي" إلى منطقة الريف؟ - (66)
- دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء يخنق جبهة "البوليساريو" - (53)
- إيقاع عاشوراء في الرباط - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هل تطفئ زيادة حكومة العثماني في الأجور نيران الدخول الاجتماعي؟
إلى غير قليل من الارتباك، تسير فصول الود التي تلت اتفاق أبريل بين الحكومة والنقابات، بعد أن أعادت الأزمات القطاعية صدام المركزيات النقابية مع أغلبية سعد الدين العثماني، الذي يسعى إلى ترميم حكومته مراهنا على إيجاد أسماء قادرة على نزع فتيل الاحتجاجات التي تثير الصداع في رأس "التراكم الإيجابي"، الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة على الدوام.
ولا يبدو أن الدخول الاجتماعي الحالي سيستكين إلى الهدوء، خصوصا أمام عودة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين والممرضين والأطباء، ما يجعل محصلة الحكومة من اتفاق الزيادة في الأجور تضمحل أمام حجم انتظارات العديد من الفئات داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وكذا الفئات الفقيرة من الشعب التي تشكو غياب المواكبة.
تراجعات كبيرة
في هذا الصدد، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الدخول الاجتماعي الحالي لا يختلف عن سابقيه، فالحوار غائب والأسعار مرتفعة، والعمل النقابي يحارب، كما أن البلاد تشهد تراجعا كبيرا على مستوى حقوق الإنسان"، مشددا على أن "استمرار الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا".
وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اليد على القلب والبلاد"، وأبدى تشبته بالاستقرار، "لكن المسؤولين يقصرون كثيرا في مهامهم، وهذا ما اعترف به الملك محمد السادس بدوره، حيث أصبحت خطاباته أقرب إلى اليسارية والمعارضة، ومنبهة من أن المسار لا يبشر بخير".
وأوضح المتحدث أن "النقابة افتتحت موسمها الاجتماعي، ومن المرتقب أن تتوجه نحو وجدة لتجسيد محطة فتح الحدود بين المغرب والجزائر"، مشددا على أن "التصعيد مرتقب على الدوام، والأشكال ستكون متنوعة ومبدعة، لكنها لا تعني التدمير، لأن هذا الأخير ليس هو السلاح الأنسب في جميع الأحيان".
لا مجال للمخاطرة بالبلاد
بدوره، أورد محمد حيتوم، المستشار البرلماني باسم الاتحاد المغربي للشغل، أن "الدخول الاجتماعي الحالي مرتبط بوضعية البلاد ككل، فأهم ملف مطروح على الساحة الآن هو التعديل الحكومي، في ظل تراكم التدبير الفاشل للأغلبية الحالية"، مسجلا أن "الجو العام يتسم بالهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية".
وأضاف حيتوم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "على المستوى الاقتصادي، فشل النموذج التنموي، والجميع يبحث عن سبل التدارك، وبالتالي لا مجال للمخاطرة بمستقبل البلاد"، مؤكدا أن "المشكل الآن أصبح أكبر من قانون الاضراب، في ظل الأخبار المتوالية عن كوارث تصيب الوطن بشكل يومي".
وبخصوص القانون التنظيمي لحق الإضراب، قال المستشار البرلماني: "سجالنا مع الحكومة أصبح مستهلكا، ولا يمكن بالمطلق السماح بمرور القانون نحو التشريع بدون أن يتم التوافق حوله"، مذكرا الحكومة بالسلاسة التي شملت مدونة الشغل وقانون التعاضدية بفضل إشراك النقابات في إعدادهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لماذا يجب على المغربي ان يدفع للحكومة لأجل جبر سوء تسييرها واهمال مسؤوليها؟
انهم يضحكون على المغاربة الذين وصفوهم منذ اشهر بالمداويخ..
في الجزائر قررت الحكومة رغم أزمتها الاقتصادية والسياسية تعويض كل المتضررين من الفيضانات الأخيرة ومنح سكنات لمن تضررت دورهم..
ثم نتجرا ونستهزأ من نظام الجنرالات.. والواقع يثبت انه اكثر انسانية بكثير من كل الحكومات المغربية التي تفننت في قهر المواطن وتفقيره والتهرب من مسؤوليلتها تجاهه.
ليست هناك نيران دخول اجتماعي هناك حمم بركان يغلي ويوشك على الانفجار..