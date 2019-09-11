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انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة

انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:00

انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء حكومة العثماني إلى جيوب المغاربة لفرض ضريبة جديدة تحت طائلة تمويل "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".

وتستعد الحكومة للمصادقة على رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس المقبل، بعد خلاف حول قيمة الرسم الضريبي الذي سيتم فرضه.

ويرتقب أن تساهم الدولة بنسبة 80 في المائة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، على أساس أن تغطي الضريبة التضامنية الجديدة 20 في المائة.

مشروع سابق أعدته وزارة الاقتصاد والمالية حدد نسبة الضريبة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري، وتأمينات القروض، وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.

ورفضت جمعيات حماية المستهلك لجوء الحكومة إلى فرض الرسم الضريبي الجديد، وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الضريبة هي بمثابة اقتطاع غبر مباشر من أجور المغاربة.

وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جمعيات حماية المستهلك تُدين بشدة مشروع القانون الجديد، داعيا حكومة العثماني إلى سحبه "نظرا لأن مسؤولية حماية المغاربة من الكوارث تقع على عاتق الحكومة".

وأضاف المتحدث، في تصريحه، أن "الحكومة مُطالبة باتخاذ تدابير استباقية قبل وقوع الفواجع وفتح تحقيق في الاختلالات التي تعتري بناء القناطر والسدود والطرق والملاعب، وليس اللجوء إلى الحيْطْ القصير لتأدية الخسائر".

وتابع المصدر ذاته أن "الحكومة الماضية سعت إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء على حساب المواطن، واليوم تواجه الفواجع الوطنية بفرض ضرائب جديدة"، وزاد قائلاً: "في كل مرة تقع الكوارث تقتسم الحكومة المشاكل مع المواطنين، بينما لا يستفيد الشعب من الثراء".

وعرّف القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في 25 عشت 2016، "الواقعة الكارثية"، بأنها "تشمل العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة"، كما تشمل "الفعل العنيف للإنسان الذي يشكل فعلا إرهابيا أو فتنة أو اضطرابا شعبيا عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة للعموم"، باستثناء أخطار الحرب المدنية والخارجية، وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد والأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية أو تلك الناجمة عن جرائم حاسوبية".

ضحايا "الواقعة الكارثية" الذين بإمكانهم الاستفادة من التعويضات التي سيمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية هم "الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستثاب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم"، وكذا "أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - rodeo الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:08
الظاهر سيفتح صندوق ضريبي جديد لكوارث الوزراء و خدام الدولة و المقربون ! هل تضحكون على الشعب كأن ما نؤديه من ضرائب غير كاف و يلزمنا المزيد لقد مصصتم دمائنا بالمعنى الحرفي لا داعي للمزيد لأن الإرتدادات ستكون قوية
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36
2 - بلاحدود..... الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:11
   الكارثة الحقيقية المسلطة على  شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم هي تلك الدكاكين أو  الكائنات السياسوية المخزنية الفاسدة التي تهمين على تدبير الشأن العام و بيادق و كراكيز السياسة المغربية وهم من يجب أن يؤدوا تلك الضريبة و وقف تبديدهم و الاستفادة الغير المستحقة من المال العام و أقوات البؤساء و المقهورين و المحرومين دافعي الضرائب المسمى بالريع و الرواتب الشهرية و التقاعد البرلماني و الوزاري و تحويله لتعويضات مباشرة للمناطق المنكوبة و ساكنتها الكادحة... بالفيضانات....ارحلوا.......ارحلوا........ارحلوا....
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28
3 - علال الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:12
الدولة اصبحت عالة على المواطن والسلام عليكم ورحمة الله
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34
4 - Mohamed الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:15
الحكومة دائما تلجأ الى الحلول السهلة .كل الكوارث على حساب الشعب هو من يؤدي ثمنها .بما فيها الكارثة العظمى وهي الحكومة نفسها.
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29
5 - عابر سبيل الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:15
متى كان لهذه الحكومة استراتيجية لتمويل الصناديق العمومية كل الصناديق العمومية التي افلست او اختلست يتم تمويمها او بعبارة الحكومة اصلاحها من جيوب المواطن و دافعي الضرائب الذين لا يستفيدون اصلا من هذه الصناديق
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24
6 - عكاشة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:19
حكومة في خدمة الوطن .الخير لهم والويل للشعب.
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22
7 - الأستاذ خزري ابو بدر الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:19
سلام الله عليكم :سبحان الله حكوماتنا لها قاسم مشترك دائما عند الوقوع في مسألة تتطلب الحل وتدخلها لفائدة فئة معينة تعمل على إشراك المواطن في المسؤلية وعندما تجني الارباح الطائلة من صفقات الدولة التي لا تعد ولا تحصى تتكتم عن مالها بقوة قادر انها الشفافية في اتجاه واحد يلزم المغاربة وتلتزم حكوماتهم
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20
8 - سمير الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:20
وشنو فيها زعما حنا نقدو نقولو لا سمعا وطاعا اسي العتماني
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9
9 - معروف الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:21
هاد الفواجع كلها اللي طرات راها ماشي كوارث طبيعية راها تقصير والبنية التحتية الضعبفة وانعدام الحرص على سلامة المواطنين البلدان المتقدمة كيجيها الزلزال ومكتلقاش بزاف الخسائر حيت موجدين ليه وحنا اي حاجة كتغرق البلاد وفي الاخير المواطن يخلص والمشكل تا اللي عطا الله عطاه
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3
10 - مجرد رائ الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:22
اسمه يديل عليه .
نحن هم الكوارت وداك صندوق من جيبنا
لدالك سمي بصندوق الكوارت وليس صندوق الطوارئ
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1
11 - وفلوس الثروة فين هما???? الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:23
واخا متفقين واحنا نخلصو فلوس ديال الكوارث ولكن اياكم واياكم تقيسو ثرواتنا ولا تقربو ليها.
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12 - مغربي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:25
اكبر كارثة عندما تسيء الإختيار و تعين أشخاص في مراكز القرار و المسؤولية و هم غير مؤهلين فقط يلزمون مكاتبهم و لا يبالون بمشاكل المواطنين و همومهم و ينهجهون سياسة التسويف و اللامبالاة .
عندما تكون المنظومة متكاملة من والي الجهة و العامل و رئيس الجهة و القائد و رئيس الجماعة ستحل مشاكل كل جهة .
لكن لا حياة لمن تنادي .
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13 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:26
لا عيب في الاخد من جيوبهم. هم شعب يرضى بكل شيء ويصمت. مثله مثل من يتلذذ من الضرب. "مازمكيست". الحق ياخد ولا يعطى.
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0
14 - محمد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:30
بغينا الدولة تخدم غير بديك 80٪ اللي كالت باغا تساهم بها حتى يبان العربون فارض الواقع ديك الساعة نساهموا حتى ب 50٪
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2
15 - محمد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:31
من اجل موازين تجد الدولة 85 مليون يورو في ضرف ايام.يا سبحان الله. اما ما هو في صالح المواطن فيستعصي على الدولة ايجاد حلول عملية و معقولة.حذاري فان هذا الشعب الطيب لن يستطيع الصبر طويلا على هذا الذل و التهميش في جميع المجالات.
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6
16 - مواطنة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:31
لاتزيدو الطين بلة ستنفجر الانفس اتركونا نعيش بسلام فللصبر حدود
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5
17 - محمد سلا الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:32
عجيب امر هذه الحكومة تفتكر المواطن في الاقتطابات لملئ الصناديق التي تم نهبها من طرف التماسيح الان تريد من المواطن ان يساهم في صندوق الكوارث وش هاد المواطن بقرة حلوب اينما نهب صندوق وجب الاقتطاع من جيبه هذه مسؤولية الحكومة لانشاء الصندوق وانشاء البنيات التحتية ووضع استراتيجية استباقية لمحاربة الكوارث يجب على تحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه وان تكون لها الجرأة وتعترف في فشلها في تدبير عدة قطاعات ، عندما تكون الكوارث يلجؤون للمواطن وعندما تكون الغنائم التعويضات والتقاعد المريح يقتسمونها بينهم لقد تركوا روح المواطنة للمواطن.
.
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18 - العرايشي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:33
يقول الثل بالدارجة : ديرها بيديك وقول المرأة زغبية اغلاط فادحة من طرف المسؤولين بدون محاسبة والشعب يخلص الفساد
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19 - محب لوطنه الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:34
يجب ان تكون المساعدة تلقاءية وليست ضريبة فالشعب المغربي معروف بسخاءه ولا يبخل في تقديم المساعدة عند الحاجة ،يكفي فتح حساب بنكي خاص بالمساعدات ككل وليست الفيضانات والكوارت بل هناك من يريد اجراء عملية مسعجلة عند وقوع حادتة او ما شابه ولا من معيل والله لا يضيع اجر المحسنين،،،،،
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20 - خولاني الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:38
راه كولشي يتم تمويله من جيوب المغاربة غير الفلوس كدور وصافي والتضامن ما شي عيب. السرقة ما خاصهاش تكون.
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21 - الزواقي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:38
طبعا المواطن هو الحيط القصير.....
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22 - DDF الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:39
لقد انهكت جيوبنا من كثرة الضرائب . عندما نتقاضى رواتبنا يقتصمون منها . وعندما نشتري سلعة يقتصمون منها . ويفرضون علينا ضريبة في فواتير الماء والكهرباء لتمويل الاداعة والتلفزة التان لا تقدمان شيءا ذو فائدة . فرضو علينا ضرائب في كل شيء . لكنهم في المقابل لا يقدمون لنا أي شيء .
لماذا يعفون كبار الفلاحين والاغنياء من الضرائب على حسابنا نحن . بل انهم يحصلون على دعم مالي ولوجستي من جيوبنا . لقد سئمت العيش في هذا البلد اللعين . وقريبا لما تجهز اوراقي و جنسيتي الجديدة سأغادر هذا البلد اللعين بلا رجعة . وأتركه لكم .
اموال التجنيد الإجباري واجدين . وأموال التعليم والصحة لا . هلكتونا مرضتونا قهرتونا كليتو لينا رزقنا .
والانتخابات المقبلة ستدفعون الثمن .
ايها المواطن . انك تدفع الضرائب ولا تحصل على اي شيء بالمقابل غير القمع والقهر . انك من يصوت على شردمة من المسترزقين عديمي الخبرة . والمخير فيهم مجايب حتا الباك صحيح . يا ايها المواطن . انت تمول %50 من ميزانية البلاد من جيبك . ولك الحق في ان تطالب بالمقابل .
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23 - مخريبي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:40
اكبر كارثة ضاربة هذه البلاد هي كروش الحرام اللي مسيرنا حنا شوي الشتاء كيدير فينا حالة كون وشوفو كوارث امريكا ولا دول شمال غرب آسيا الريح مي عندهم رجال حاكمنهم ناس بالضمير حنا الغير زيادة في الضرائب و المواد الاستهلاك أما الأجور وخا تمطر دهب ميزدوكش.
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24 - دار الضمانة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:41
أرا بالك الإقتطاعات والضرائب مشي راهم زادو ٢٠٠ درهم هههه
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0
25 - مكلّخ الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:42
للأغبياء الذين سيصبّون جام غضبهم على هذه "الحكومة" التي ليس لها من الأمر شيئاً :

أشيروا بأصابعكم ( إن كنتم شجعانا ) لمن يُعطي الأوامر لها فتُنفذ صاغرة أو اصمتوا.






.
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26 - عباس الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:42
لماذا لا تفرضون ضريبة على الاغنياء و الوزراء و البرلمانيين .و البحث عن الذين اشتروا املاكا عقارية في اسبانيا. . وفرض الضريبة على هذا السكن الاستثناءىي .كما هو معمول به في القانون المغربي و القانون الدولي؟؟؟!!!
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27 - شفار الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:43
اكلو أموال الميزانية و رفعوا الدعم وهربو أموال البلاد للخارج فطبيعي ان يتجهو الان لجيوب المواطنين لسلبهم ما تبقى لهم لسد رمق العيش بدلا من الاستحياء و مد المتضررين بالمساعدات و التعويضات للتخفيف عنهم. فلقد اعتقدة الحكومة ان تألم الملك حين يتضرر المواطنون كافي وزيادة فلهدا تطالب الحكومة المواطنين بدفع ضريبة تألم الملك لضررهم حسبي الله ونعم الوكيل
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