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الرئيسية | مجتمع | سلفيون ينادون بمنع الاختلاط في الأقسام ..عصيد: "مستوى بهيمي"

سلفيون ينادون بمنع الاختلاط في الأقسام ..عصيد: "مستوى بهيمي"

سلفيون ينادون بمنع الاختلاط في الأقسام ..عصيد: "مستوى بهيمي"
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:00

موازاة مع أزمة الموارد البشرية في قطاع التعليم، لا تخبو نقاشات "الأخلاق" بدورها في ساحة النقاش، فقد انبرت العديد من الوجوه السلفية إلى طرح مسألة منع الاختلاط داخل الأقسام، وهو مطلب دائم التردد مطلع كل سنة، ويلاقي رواجا كبيرا على صفحات السلفيين، لكنه يقابل بموجة استهجان كبيرة من طرف حقوقيين يعتبرون الأمر محاولة لإعادة عصر الوصاية والحجر على الناس.

ويقود السلفيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتقدمها الداعية حسن الكتاني، بمعية رجال تعليم محسوبين على الصف الإسلامي، من أجل إثارة الملف، وهو ما جرَّ عليهم انتقادات وسخرية كبيرة، ربطت الأمر بـ"عقلية ماضوية لم تستسغ تمدرس المرأة ولا تستطيع اعتبارها كيانا مستقلا في قراره".

وليست هذه المرة الأولى التي يعيد فيها السلفيون نقاش الاختلاط، فقبل شهور فقط رفض العديد من دعاة الأصولية إلحاق الفتيات بالخدمة العسكرية؛ فحسبهم سيؤدي الاختلاط مع الرجال لا محال إلى مفاسد كثيرة.. "إذا كانت الفتيات اليوم يعشن انحلالاً أخلاقيا داخل المجتمع، فكيف سيكون الأمر عندما يختلطن مع الجنود، خاصة أن أعمارهنَّ تتراوح بين 19 و25 سنة؟"، يتساءل السلفيون.

وفي هذا الصدد، قال أحمد عصيد، فاعل حقوقي، إن "مثل هذه المواقف تدل بدون شك على بعد السلفيين عن واقع الدولة الحديثة، فهم لا يدركون أسس المدرسة الحديثة ويفكرون بمنطق المسيد والمدارس القرآنية، كما يقترحون إقحام الأفكار السلفية في تعليم الأطفال، وهو ما سيجعل المغرب غارقا أكثر مما هو عليه الآن".

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "بات من المعروف قطعيا أن الفصل بين الجنسين يزيد من اهتمامهما بالموضوع الجنسي، أما في حالة الاختلاط فيعمل الناس بشكل طبيعي"، مسجلا أن "الأمر كذلك يطرح مسألة التربية الجنسية في المدارس؛ فغيابها مؤثر بشكل كبير".

وأوضح الفاعل الحقوقي أن "في الدول التي حسمت مثل هذه النقاشات، وجود رجل وامرأة في فضاء واحد لا يعني الجنس بالضرورة"، مسجلا أن "السلفيين لا يعتبرون الأنثى سوى جسد للاستهلاك الجنسي"، ومعتبرا مثل هذه الخرجات "تندرج ضمن المستوى البهيمي"، كما طالب بـ"الخروج من الفقهيات القديمة، وتكوين أجيال جديدة تغني عن تضييع الوقت مع المتخلفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - observateur الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:08
تفكير بليد .يعني نضربو عدد المدارس فجوج ؟ فنهما الفلوس ؟

أصلاً الصحابة كانوا مختلطين في الصلاة و الحج و المجالس مع الرسول (اسئلة النساء في الأحاديث ديما ..)

منع الإختلاط جاو به العباسيين.
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-9
2 - طرد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:11
اكبر غلطة ارتكبت هي العفو عن دعاة الارهاب واخراجهم من السجون,يجب طرد التكفيريين من تعليم بناتنا وابناءنا قبل ان يتحولو الى ارهابيين .هؤلاء الدعاة لو كانو فقراء لانشغلو بالبحث عن الخبز وخلاص الكراء وبما انهم يتمتعون باموال الخليج فهم يتكلمون لشغل عقولهم الفارغة,الحمد لله ان المغاربة عاقو بتجار الدين
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-1
3 - Mohamed الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:14
Qui sème le vent récolte la tempête. C'est ce qui est entrain de faire ces psychopathes.
Les autorités doivent boucler les bouches de ces malfaiteurs.
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0
4 - moha الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:15
CERTAINES PERSONNES N'EVOLUENT GUERRE AYYOUZ ASSELMAD AASSID
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-5
5 - بلاد البهجة قديما الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:16
الإسلام عندنا غير بالسمية أما التطبيق كل واحد تايدير لي مسلكو، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط، ولكن كنعارضو كلامو بدعوى التقدم والتحرر، ولكن المشكل هنا كاين فشي نفوس لي بغات الحرية حينت ما قدراتش على الالتزام بقوانين معينة لذلك فهي تقع في صف البهيمية وليس الإنسانية، ولي جا بغا يقول الحق كنستهزأ به ماشي كنردو عليه بالحجة والدليل ونحللو وناقشو ما أدى إليه الاختلاط من فساد وتخنث وسفور وجرائم وانحلال أخلاقي، شكون يقدر يعارض هاد الكلام والواقع فالمدرسة يشهد، بلاما نبقاو نخبيو الشمس بالغربال ....
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3
6 - بائع القصص الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:18
على حسب السلفيون اذا تقسيم الفضاءات كلها إلى جزء للرجال وجزء النساء مثل المراحيض والحمامات ههههه
يا له من غباء...
الافضل ان يعيش السلفيون معزولين في المريخ لكي تهدأ الشعوب منها...
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-5
7 - Hamido الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:18
لقد درسنا مع الاناث في الثانوي وكانت علاقة طيبة قوامها الاحترام.ومع مرور اصبحنا نرى بعضنا البعض كافراد اسرة واحدة .كانت دكريات جميلة وطيبة.وتجار الدين يعبرون عما في عقلهم الباطني يحاولون اسقاطه على المجتمع.لم تروا في المصاءب التي يعيشها المغاربة سوىةالاختلاط؟
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11
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