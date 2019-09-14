التهور والتكوين والضغط .. ثالوث يُخلف فواجع حافلات المسافرين

هسبريس - محمد الراجي

ما الذي جعل سائق الحافلة التي جرفها وادي الخنك نواحي الرشيدية إلى المغامرة بنفسه وبأرواح عشرات الركاب الذي كانوا على متن حافلته؟ وهل يعود السبب إلى ضعف في التكوين وضغوط العمل؟ أمْ أنّ ما فعله سائق الحافلة وهو يعبر الوادي رغم خطورته راجع فقط إلى عدم تقديره خطورة ما أقدم عليه؟.

"إنه التهوّر!"، يجيب سائق حافلة للنقل بين المدن تربط بين الرباط ووجدة عن سؤال حول تفسيره لسبب ما أقدم عليه زميله، مضيفا: "بنادم كيشوف جهنم الكحلة قدامو وكيلوح فيها راسو، وهو اللي غادين يحمّلوه المسؤولية ديال الأرواح اللي ماتت".

من جهته، قال رضا محمد الأمين الحسناوي، رئيس جمعية ملتقى السائق المهني: "لا يمكن أن ننكر تهور سائق الحافلة، ونحن ندين هذا التصرف، لأنه ما كان عليه أن يمر في ذلك المكان الخطر"؛ لكنّه حمّل، في المقابل، مسؤولية مثل هذه الحوادث إلى شركات النقل، وإلى القطاعات الحكومية المعنية.

ويرى الحسناوي أنّ السائقين المهنيين، خاصة سائقي حافلات المسافرين، يشتغلون في قطاع ينعدم فيه الأمن الوظيفي؛ وهو ما يجعلهم معرّضين لفقدان عملهم في أيّ لحظة، "إذ يكفي أن يتأخر السائق مرتين أو ثلاثا عن الموعد المحدد للوصول، ليجد نفسه أمام طرْد تعسفي؛ ما يضطره، في أحيان، إلى الامتثال لأوامر مشغّله، حتى وإن كانت مخالفة للقانون".

السبب الثاني الذي يؤدّي إلى حوادث حافلات نقل المسافرين، على غرار حادثة الرشيدية، حسب الحسناوي، هو ضعف التكوينات التي يتلقاها السائقون أو انعدامها، مشيرا إلى أنّ عددا من شركات نقل المسافرين الكبرى لا تمكّن سائقيها من أي تكوين.

وبالرغم من أن الحكومة وضعت برنامجا للتكوين الإجباري المستمر للسائقين المهنيين منذ سنوات، تفعيلا لمقتضيات مدونة السير، فإن هذا التكوين معطل، حسب إفادة رئيس جمعية السائق المهني، مشيرا إلى أنّ المراقبة الخاصة باجتياز السائقين للتكوين توقفت، بعدما تعطّل التكوين.

في هذا الإطار، قال السائق الذي تحدث إلى هسبريس، والذي تحفظ عن ذكر اسمه، إنّ بعض السائقين ليسوا ملمّين بطريقة التعامل مع بعض الحالات الطارئة، كعبور طريق فيها ماء، خاصة بواسطة الحافلات الجديدة، والتي تختلف عن الحافلات القديمة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ الحافلات الجديدة تتأثر محركاتها بسرعة بمجرد وصول الماء إليها، وإذا كان تكون السائق ضعيفا، يضيف، فإنه يحاول أن يزيد من سرعة الحافلة، ويغيّر محوّل السرعة؛ وهو ما يؤدي إلى توقف المحرك.

الضلع الثالث للثالوث الذي يتسبب في حوادث حافلات نقل المسافرين، كحادثة وادي الخنك بالرشيدية، بعد التهور وضعف التكوين، يتمثل في الظروف الصعبة التي يشتغل فيها السائقون والعشوائية التي تجثم على هذا القطاع، في ظل غياب مراقبة صارمة.

في هذا الإطار، قال رضا محمد الأمين الحسناوي إنّ بعض شركات حافلات نقل المسافرين الصغيرة لا تتوفر على سائقين قارّين، وينتظر أصحابها إلى آخر لحظة، ليبحثوا عن السائق الذي سيقود الحافلة إلى وجهتها، مضيفا "هادو كيتعاملوا مع السائق بحال العطاش".

وحسب الإفادات التي قدمها الحسناوي، فإنّ بعض أرباب حافلات النقل الحضري يتوجهون إلى محطات نقل المسافرين بين المدن، في أيام راحتهم، وتتم الاستعانة بهم من طرف أرباب الشركات لقيادة حافلات النقل بين المدن، مقابل أجر عن كل رحلة، أو ما يُعرف بـ"الفياج"، في قاموس السائقين.

ويشتغل سائقو حافلات نقل المسافرين في ظروف صعبة، عكسها السائق الذي تحدث إلى هسبريس بقوله "هادي عشرين عام وانا خدّام شيفور ديال الكار وما عندي تّا ورقة وحدة "يقصد عقد العمل والحماية الاجتماعية"؛ وهو ما أكده الحسناوي من جهته بتأكيده على أنّ نسبة كبيرة من السائقين لا يتوفرون على عقود عمل "والشيء الوحيد الذي يجمعهم بأرباب العمل هو مفاتيح الحافلات".