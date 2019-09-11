24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)

  2. رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات (5.00)

  3. اللغة العربية جريمة وأد في واضحة النهار (5.00)

  4. السلطات تشمع ورشَين لصناعة "الميكا" بالمحمدية (5.00)

  5. انتشار النيران يدفع إندونيسيا إلى صلاة الاستسقاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | فارس يشارك في أنشطة قضائية بفرنسا وإسبانيا

فارس يشارك في أنشطة قضائية بفرنسا وإسبانيا

فارس يشارك في أنشطة قضائية بفرنسا وإسبانيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:10

شارك مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسيم حفل تنصيب الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية Chantal Arens، بالقاعة الكبرى بمقر محكمة النقض.

وقد تقلدت Chantal Arens، التي تم تنصيبها على رأس الهرم القضائي الفرنسي، العديد من المناصب المهمة، كان آخرها رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بباريس، ليتم تعيينها في 3 يوليوز من سنة 2019 في منصبها الحالي.

وفي السياق نفسه، شارك مصطفى فارس كضيف شرف في حفل افتتاح السنة القضائية بإسبانيا، الإثنين المنصرم، بمقر المحكمة العليا بمدريد.

وتعبّر مشاركة الرئيس المنتدب في هذين الحدثين "عن متانة العلاقات المؤسساتية المغربية الفرنسية الإسبانية المتميزة بجذورها العريقة التي تعكس تاريخا قضائيا مشتركا غنيا ومؤشرا على الإرادة القوية من أجل دعم آفاقها المستقبلية الواعدة"، وفق ما أوده المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقد تقدم الرئيس المنتدب للسلام على العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس الذي ترأس جلسة افتتاح السنة القضائية، كما كانت فرصة لإجراء مباحثات عبّر من خلالها مصطفى فارس عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والبلدين الصديقين، منوها بالجهود المبذولة في عدة مجالات من أجل تكريس الشراكة وتعزيز التعاون القضائي خدمة للعدالة وتكريسا للقيم المشتركة، داعيا إلى بلورة برنامج عمل مشترك يهم العديد من المجالات والقضايا ذات الأبعاد القانونية والقضائية والحقوقية والاجتماعية.

كما أجرى فارس، على هامش هذين اللقاءين، مباحثات مع عدد من رؤساء المحاكم العليا التي تنتمي لمدارس قانونية عالمية عريقة، في أفق تعزيز الشراكة والتعاون معها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.