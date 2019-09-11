فارس يشارك في أنشطة قضائية بفرنسا وإسبانيا

هسبريس من الرباط

شارك مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسيم حفل تنصيب الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية Chantal Arens، بالقاعة الكبرى بمقر محكمة النقض.

وقد تقلدت Chantal Arens، التي تم تنصيبها على رأس الهرم القضائي الفرنسي، العديد من المناصب المهمة، كان آخرها رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بباريس، ليتم تعيينها في 3 يوليوز من سنة 2019 في منصبها الحالي.

وفي السياق نفسه، شارك مصطفى فارس كضيف شرف في حفل افتتاح السنة القضائية بإسبانيا، الإثنين المنصرم، بمقر المحكمة العليا بمدريد.

وتعبّر مشاركة الرئيس المنتدب في هذين الحدثين "عن متانة العلاقات المؤسساتية المغربية الفرنسية الإسبانية المتميزة بجذورها العريقة التي تعكس تاريخا قضائيا مشتركا غنيا ومؤشرا على الإرادة القوية من أجل دعم آفاقها المستقبلية الواعدة"، وفق ما أوده المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقد تقدم الرئيس المنتدب للسلام على العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس الذي ترأس جلسة افتتاح السنة القضائية، كما كانت فرصة لإجراء مباحثات عبّر من خلالها مصطفى فارس عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والبلدين الصديقين، منوها بالجهود المبذولة في عدة مجالات من أجل تكريس الشراكة وتعزيز التعاون القضائي خدمة للعدالة وتكريسا للقيم المشتركة، داعيا إلى بلورة برنامج عمل مشترك يهم العديد من المجالات والقضايا ذات الأبعاد القانونية والقضائية والحقوقية والاجتماعية.

كما أجرى فارس، على هامش هذين اللقاءين، مباحثات مع عدد من رؤساء المحاكم العليا التي تنتمي لمدارس قانونية عالمية عريقة، في أفق تعزيز الشراكة والتعاون معها.