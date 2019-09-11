محكمة الاستئناف تؤخّر ملف "مجرمي شمهروش"

هسبريس من الرباط

قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، اليوم الأربعاء، في ثاني جلسات محاكمة المتّهمين في جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين بجماعة امليل، تأخير ملف المحاكمة إلى غاية 18 شتنبر المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدّفاع.

وتدخلُ قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش"، بإقليم الحوز، منعطفاً جديداً من مراحل التّقاضي، مع انطلاقِ جلسات الاستئنافِ التي ستعيدُ الجريمة التي هزّت المملكة أواخر العام الماضي إلى الواجهة.

وقالت حفيظة المقساوي، المحامية بهيئة الرباط التي ترافع عن منفِّذي الجريمة الإرهابية عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي، الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بعقوبة الإعدام، إن "المحاكمة تمرّ في ظروف عادية، وقد لمسنا كافة ضمانات المحاكمة العادلة خلال المرحلة الابتدائية".

ومثل أمام قاضي محكمة الاستئناف 24 من المتّهمين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، تتابعهم محكمة الإرهاب بسلا بتهم تتراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية"، و"الإشادة بالإرهاب"، و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة إلى الآخرين.