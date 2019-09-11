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الرئيسية | مجتمع | الممرضون يدشنون موسم الإضراب .. ووزارة الصحة: نفذنا المطالب

الممرضون يدشنون موسم الإضراب .. ووزارة الصحة: نفذنا المطالب

الممرضون يدشنون موسم الإضراب .. ووزارة الصحة: نفذنا المطالب
هسبريس - أمال كنين (صور: يوسف صدور)
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:00

انطلق الممرضون، اليوم الأربعاء، في تنفيذ برنامجهم النضالي بخوض وقفات احتجاجية بعدد من ولايات المملكة، من بينها ولاية الرباط، منتقدين "تلكؤ" الوزارة"، مطالبين بتنفيذ ملفهم المطلبي.

جوهري يونس، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، قال: "لقد تم اليوم تنظيم وقفات في سبع جهات للمملكة، للمناداة بتحقيق مطالب مشروعة".

وأضاف جوهري: "على الرغم من الاحتجاج لسنتين، ليس هناك حوار، ولا أي استجابة لأي مطلب من مطالبنا، فيما الحوار الأخير كان مجرد لعب على الوقت وهروب إلى الأمام".

وأكد المتحدث أن وقفات اليوم سيليها يومان من الإضراب عن العمل، موردا: "سنتان ونحن نطالب بالمطالب نفسها وليس هناك أي التفاتة، وهو ما يؤكد الحيف الذي يطال الممرض المغربي".

وردت وزارة الصحة على احتجاجات الممرضين قائلة إنها "تولي أهمية بالغة لمهنيي الصحة، ولاسيما الممرضين وتقنيي الصحة، للدور المهم الذي تلعبه هذه الفئة في المنظومة الصحية".

وقال مصدر من الوزارة: "لقد تم إحداث لجنة الممرضين وتقني الصحة مكلفة بدراسة النقط المطلبية الخاصة بهم، وتم عقد اجتماعات عدة مع النقابات السبع التي تمثل شغيلة القطاع الصحي بوزارة الصحة، وجرى الاتفاق على النقط ذات الأولوية حسب جدولة زمنية".

وتابع المصدر نفسه قائلا إن "الإضرابات الأخيرة التي خاضتها هذه الفئة لم تؤثر على السير العادي للمؤسسات الاستشفائية العمومية؛ حيث إن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز 6 في المائة".

وكشف المصدر نفسه أنه فيما يتعلق بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، الذي يدخل ضمن مطالب حركة الممرضين، "تمت زيادة مبلغ 400 درهم للممرضين (ابتداء من فاتح يوليو 2011)، مما ساهم في تمكينهم من أجرة شهرية تتجاوز تلك المحصل عليها من طرف حاملي الإجازة والمشتغلين في باقي أسلاك الوظيفة العمومية".

وأبرز أن "تم التنصيص على إحداث الهيئة من خلال القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، غير أنه يهم فقط ممرضي القطاع الخاص، مما يتطلب تعديل القانون بإضافة الممرضين المزاولين بالقطاع العام"، مضيفا أن "هذه النقط مدرجة في جدول الأعمال مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وسيتم تقديمها إلى مسطرة المصادقة بعد الاتفاق عليها مع النقابات".

وقال المتحدث إن وزارة الصحة قامت أيضا "بمناقشة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 11 يونيو 2019 مع لجنة الممرضين وتقنيي الصحة، وتم تقديم مشروع للنقابات من أجل إبداء الملاحظات قبل المصادقة النهائية على الدليل".

وفيما يهم نقطة تحسين شروط الترقي، أورد المتحدث أنها "تدخل في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية الذي يسير مركزيا بين المركزيات النقابية والحكومة، كما أن الممرضين وتقنيي الصحة استفادوا من إضافة درجة جديدة، الدرجة الاستثنائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عماد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:18
يجب الاعتناء وتقدير هاته الفئة التي تشتغل في ظروف مزرية ، خاصة في التعويض عن الخطر المهني لانهم أكثر عرضة من غيرهم ، وشخصيا لدي تجربة سارة مع هؤلاء الممرضين الشباب خلال إستشفائي من أجل إجراء عملية .
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3
2 - متتبع للشأن الصحي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:21
حسب تتبعي للشأن الصحي بالمغرب هذا الجيل من الممرضين جعلني استبشر خيرا فيهم خصوصا وما رأيته منهم من التفاني في العمل والنزاهة التي لطالمنا كانت مفقودة في مستشفياتنا المغربية
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3
3 - الحرارة والضغط الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:22
إنها أعلى اجرة يتقاضها الممرض في الوظيفة العمومية 6000درهم أكثر من المعلم وأستاذ التعليم الاعدادي.باك+ 3.واغلبيتهم يشتغلون 4ساعات في اليوم لقياس الحرارة والضغط. الحل ان على الدولة التوظيف بالتعاقد . ومن لم يريد العمل فاليستقيل وليذهب وراء البحر..
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-7
4 - بلاد المغرب الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:23
الممرضين في حاجة للتمريض، و قطاع الصحة يحتضر، يجب إعادة النظر في هذا القطاع نظرا لمجموعة من الخروقات التي يعرفها، فأصبحت مهنة الطب مهنة كسب الأموال و التجار في أرواح الناس و ليس خدمة شريفة هدفها إحياء الناس و الصهر على صحتهم و وقايتهم و سلامتكم..
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2
5 - مواطن الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:24
بمروري أمام الولاية تفاجئت بكون الممرضين مازالو يخوضون اضرابات ووقفات و مسيرات لشهور و شهور و حينما سئلت احد الممرضين عن ماهية المطالب تفاجئت بحجم الحيف و الظلم التي تلاحق هذه الفئة خصوصا في ما يتعلق بالتعويض عن الخطر المهني الذي يعد هزيلا جدا مقارنة مع الاطباء رغم ان الممرض هو الذي نجده دائما في الواجهة و يسدي أغلب الخدمات الصحية للمواطنين في المدن و القرى، و بالتالي يجب على وزارة الصحة وضع حد لهذا الاحتقان في أقرب الاجال.
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4
6 - Moumine مؤمن الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:24
الممرضون يدشنون موسم الإضراب ... ووزارة الصحة: نفذنا المطالب
يا وزير الصحة، أرنا ما جاء في الملف المطلبي المقدم إليك وأر الرأي العام ما نفذ منه إن كنت صادقا.
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4
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