مديرية الفداء توضح بخصوص إقصاء الكتب الأمازيغية

هسبريس من الرباط

قالت المديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان لوزارة التربية الوطنية إنه جرى، هذا الموسم الدراسي الجديد، تعيين أستاذين تخصص أمازيغية لأول مرة "حيث تم تكليفهما بتدريس مادة تخصصهما وفق المساطر المعمول بها في هذا الباب".

وأضافت المديرية، في بيان صحافي بخصوص مقال إقصاء الكتب الأمازيغية من "مليون محفظة"، أنها أخذت بعين الاعتبار حاجتها من كتب الأمازيغية في إطار عملية "مليون محفظة" بناء على مستجد تعيين أساتذة تخصص- أمازيغية بالمديرية.

وشددت المديرية على أنها منخرطة في المجهود الكبير الذي تبذله الوزارة من أجل النهوض بالأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر هذا الأمر، خاتمة بيانها بالتأكيد على أن جميع العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي "تمر في ظروف جيدة تضمن انطلاق الدراسة بشكل عاديّ في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها".