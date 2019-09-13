الشغل يدفع أسرة إلى الاعتصام بمدينة بني ملال

ياسين أوشن

"نريد أن نعيش بكرامة فلا معنى لوطن دون كرامة.. عائلة مغربية تطالب بحقها في التشغيل، من أجل إطعام أسرة تناشد المسؤولين من أجل إيجاد شغل لها قصد صون كرامتها"؛ هذه هي اللافتة التي رفعها رشيد رفقة أسرته أمام بلدية بني ملال، للإعلان عن اعتصام مفتوح، واضعا بجانبه صندوقا عليه عبارة: "صندوق من أجل دعم أسرة معدومة الدخل" قصد جمع مساهمات المحسنين.

رشيد، البالغ من العمر 39 سنة، قال إنه لم يعتصم إلا بعدما أُقفلت جميع الأبواب في وجهه، موردا: "خرجت من السجن وأنا أب لطفلين. تُبت والحمد لله. أرغب في البحث عن عمل قار. حاليا أعيش في العراء رفقة زوجتي وطفليَّ".

وأضاف في تصريح لهسبريس: "كنت تاجرا أبيع الفواكه على عربة، ثم جاء القائد في الخامسة صباحا قبل 17 يوما تقريبا فحجز عربتي التي كانت قرب المنزل. ولما قصدته في الغد لاستعطافه بغية استرجاع العربة، باعتبارها مورد رزقي الوحيد، قال لي بالعامية دڭْدڭْتْ دينْ مْهَا، فغادرت القيادة دون أن أجادله".

وتابع الأب رشيد في التصريح نفسه: "جئت إلى رئيس المجلس البلدي لأتظلم وأطلب منه أن ينصفني، غير أنه لم يستقبلنِ، وحاليا ما أزال أعيش في العراء رفقة طفليّ؛ الولد يبلغ من العمر سنتين والبنت 3 سنوات، ومطلبي الوحيد هو البحث عن عمل للاستقرار رفقة أسرتي".

وفي السياق نفسه، قالت ماريا، زوجة رشيد المعتصم، في تصريح لهسبريس، إن "مطلبنا هو العثور على عمل وسكن ليتمكن ولديَّ من التمدرس ويترعرعا في ظروف جيدة، فنحن حاليا مشردون وحالتنا يرثى لها، إذ كنا نعيش في ما مضى رفقة والدتي فقط، التي كانت هي الأخرى تعيش مع ابنها".

وزادت الزوجة في التصريح عينه قائلة: "تصور معي أن طلفيّ لا يجدان ما يلبسان ولا نقوى على مجاراة تكاليف الحياة في ظل غياب مصدر رزق قار يقينا شظف العيش".

من جهته، قال أحمد شد، رئيس المجلس البلدي لبني ملال، إنه "رغم اختصاصاتي المحدودة، كلما تأتى لي تشغيل أحد الباحثين عن العمل كيفما كان، فأنا لا أتوانى عن ذلك كلما تبين أن هناك منصبا شاغرا وهو أهل له".

واستطرد شد في تصريح لهسبريس قائلا: "في حالة الشخص المعتصِم، فإن له سوابق كثيرة، وأول ما سيطلبه رب عمل ما هو السجل العدلي، ورغم ذلك، كلما قصدني أتعاون معه، لاسيما في مناسبات عديدة، كالعيد مثلا، وأتضامن معه لشراء الأدوية في أحايين أخرى، ولو كان بإمكاني تلبية طلبه هذا، فلم أكن لأتردد في ذلك".