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الرئيسية | مجتمع | العثماني يتوقع زيادة الفيضانات ويخطط لنقل البنايات قرب الوديان

العثماني يتوقع زيادة الفيضانات ويخطط لنقل البنايات قرب الوديان

العثماني يتوقع زيادة الفيضانات ويخطط لنقل البنايات قرب الوديان
هسبريس من الرباط
الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:00

بعد فضيحة بناء "ملعب تزيرت" لكرة القدم وسط وادٍ نواحي تارودانت، ما أدى إلى وفاة تسعة أشخاص جرفتهم حمولة الوادي، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن عددا من القطاعات الحكومية ستقوم بدراسات لجميع البنيات المتواجدة قرب الوديان لنقلها إلى أماكن آمنة.

وقال العثماني، في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس، "هناك مخطط لنقل منشآت وبنيات قد تكون بنيت في مجاري وديان"، وأقر رئيس الحكومة ببناء مدارس بالقرب من هذه الأماكن الخطيرة قبل حوالي 40 سنة أحيانا.

رئيس الحكومة أكد أن من واجب الدولة تفادي مزيد من الحوادث المرتبطة بالتغيرات المناخية، معتبرا أن "الفيضانات والتغيرات في الطفس ظاهرة عالمية تعرفها عدد من دول العالم، من ضمنها بلادنا التي تتزايد فيها مخاطر التغير المناخي"، قبل أن يضيف أن ظاهرة التغيرات المناخية مرشحة للزيادة أكثر فأكثر، وفقا لدراسات في هذا المجال.

من جهة ثانية، أشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب بصدد إرساء نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، كاشفا أن نظام تعويض الضحايا سيتم الشروع في تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد استكمال المراسيم التطبيقية المرتبطة بالمشروع.

ودعا العثماني القطاعات الحكومة وعموم المغاربة، وخصوصا السائقين، إلى أخذ النشرات الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية على محمل الجد، وقال إن "الأرصاد الجوية تصدر أحيانا 4 نشرات في اليوم، ولا يجب التعامل باستخفاف مع هذه التحذيرات، لاسيما من قبل السائقين المسؤولين عن الأرواح التي ترافقهم".

وكان توالي الفواجع الوطنية، في الأسابيع الماضية، دفع الحكومة إلى الإسراع في إخراج مرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الصادر قبل أزيد من سنتين دون أن يستفيد منه المغاربة ضحايا الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد أرواح المئات.

جاء ذلك بعد فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، ما خلف إلى حدود الساعة حصيلة ثقيلة تتمثل في وفاة 18 شخصا، واستمرار فرق الإنقاذ في البحث عن أزيد من 5 أشخاص.

وقبل فاجعة الرشيدية بأيام قليلة، توفي 8 مواطنين بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تزيرت بتراب جماعة إمي نتارت، التابعة لإقليم تارودانت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - mokrini الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:22
مع الانتھاء من التدارس ووووو سيكون الصيف قد حل من جديد ونسينا كل شيء. ومع حلول الصيف الموالي ستقع كوارث اخرى.
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6
2 - الحمد لله الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:26
اتمنى من السيد العثماني ان هده الدراسات لا تمس جيوب الفقراء
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14
3 - الأصييييل الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:29
ضريبة الكوارث الطبيعية ، لاشك سيؤديها حزب السي العثماني في الإستحقاقات القادمة عِوَض تحميلها للشعب.
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9
4 - آليا أبو ماضي الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:31
صافي هادشي كاتوقع، ؟؟؟؟؟لا اله الا الله
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-4
5 - مغربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:32
انا اعتقد ان اكثر الناس لا هم يعقلون و لا هم يدركون و لا هم يسمعون . و اعباد الله كيف لشخص يتسلق جبل ليبني بيتا و يتبعوه اخوه هناك وأخته وووو و في الأخير يطلبوا الدولة أن تقدم لهم الماء و الكهرباء و الإسعاف . و كيف لي الدولة ان تقدم لكم هذه الحقوق و انتم تعيشون متفرقين كالطيور من أعشاشها ؟
انا من تاونات و رأيت أماكن يعيشون فيها أناس في المنطقة ووالله انك تخمم اكثر من عشرة مرات قبل ان تقوم بزيارتهم .
المهم كولشي في المشكل الدولة و الشعب .
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6
6 - يوسسسسسسسسسف الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:34
ما اعطى نتائج جيدة هو الانذار المبكر. ، اوريكة وواد ايسيل بمراكش. وامليل. الشيء الذي انجى بفضل الله المئات من الارواح ، اما المناظرات والاجتماعات والايام الدراسية التي لا تخرج بنتائج فلا خير من نجواهم
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6
7 - اصلاح البنيات التحتية الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:34
عوض توسيع مجاري المياه وترصيف جنابات الاودية وبناء قناطر اسمنتية مقاومة وكذلك بناء السدود ، السي العثماني كيفكر ينقل المنازل ههههه؟؟؟ اصلا تكلفة بناء واصلاح البنيات التحتية السالفة الدكر اقل كلفة من نقل المنازل واعادة بناءها لاصلا المواطن لي غادي تخرج منو مع مساهمة رمزية للدولة وطبعا ستكون في الخمس السنوات القادمة كادنى تقدير ؟؟؟؟
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2
8 - Mourad الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:35
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن عددا من القطاعات الحكومية ستقوم بدراسات لجميع البنيات المتواجدة قرب الوديان لنقلها إلى أماكن آمنة. لاحظوا معي دراسة كم ستستغرق ثم نقلها كم سيستغرق .كم سيموت من المغاربة الى حين التنفيذ
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3
9 - مغربي ١٢ الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:38
السيد العثماني خطط لفرض اقتطاع جديد للمغاربة من أجور المغاربة للمساهمة ضد الكوارت الطبيعية ولكن يجب ان يعرف هذا لاقتطاع سينقص من القدرة الشرائية للمواطن وتدهور معيشته، والحد من مخلفات الفياضانات سيبقى حبر على ورق و إخراجه على أرض الواقع شبه مستحيل.
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2
10 - محمد الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:39
الكوارث الطبيعة من صوتوا عليكم .(ليجيتوا ماشوفنا رباح ). هل يعقل ان تفرضوا الضرائب عن الحوادث الطبيعية وهل هناك من يتحدى الله .حتى الولايات المتحدة لم تفرض الضرائب على الكوارث الطبيعية رغم انها تقر في جميع القطاعات ماعدا الكوارث الطبيعية وانتم ياحسرى الحزب الاسلامي . الكوارث الحقيقة من اعطى رخصة البناء الملعب فوق الوادي.اين كنتم يا سعادة الرئيس . هناك في طنجة العمارة بنيت فوق الواد وتم توقفها الى الحد الان لم تهدم هل ينتظرون الغفلة . المدن العشوائية تبنى ليل نهارتحت عيون القياد . ادا اردتم ان تغيروا الوضع .اي شاحنة محملة لاجور او اسمنت او رمال متجهة الى البناء العشوائي يتم حجزها والله لن يتجرا احد ان يبني دار عشوائية .ام ستحرموا مقدمي وشيوخ من غنى الفاحش .
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3
11 - بشير الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:41
في جل المدن المصالح المختصة تهمل تنظيف البالوعات في مختلف الشوارع والازقة مما يترتب عنه احيانا فيضانات في الأحياء المنحدرة. وليست هناك استباقية او حملات دورية لتنقيتها. لا ينتبهون إلى انها مخنوقة الا في اللحظة الاخيرة
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1
12 - محايد الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:43
يا حبيبي الوزير ليس فقط ابعاد البناء من جنبات الودان وإنما الأهم هو بناء السدود لان فيضانات هذه الودان تضيع في الصحاري ولاتستفيد منها الفرشة الماءية اي شيء مع العلم ان الأمطار في هذه المناطق غير منتظمة اذ بعد عام من المطر الكثير تتبعه أعوام منالجفاف والقحط فتسبب في فقدان قطعان من الماشية للرحل وغلاء الأعلاف وما علينا الا استحضار الماضي القريب،والله المستعان.
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13 - nabil الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:45
دابا عجبتيني اسي عتماني بعد ناس من الخطر
ربي يحفض بلادنا من كوارت طبيعية
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-4
14 - Anas fes الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:48
رحم الله الحسن التاني كانت سياسة بناء السدود فكرة جيدة . أما العتماني فهو يريد نقل الينايات أمام الوديان . يا لزمان اللدي نعيشه حكومة غادى في يد آلله لا من يخطط لا مسؤولية لا أمن.
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-1
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