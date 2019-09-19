إكراهات احتلال المِلك العام المائي تستوقف المجلس الأعلى للحسابات

هسبريس - محمد لديب

رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، مجموعة من الحالات الواقعية التي تزيد من الإكراهات التي تواجه الإدارة المغربية في التصدي لظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام المائي، خاصة تلك المرتبطة بالبحيرات المائية.

واعتبر قضاة جطو، في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، أن "الاحتلال غير القانوني يشكل إكراها إضافيا أمام تحديد الملك العام المائي، حيث يشكل وجود عدد مهم من المحتلين غير القانونين للملك العام المائي إكراها إضافيا أمام عملية ترسيم حدود الملك العام المائي".

وأوضح القضاة في التقرير ذاته أن هؤلاء المحتلين غير القانونيين هم عبارة عن هيئات عامة أو خواص، وهو ما يزيد من تعقيد مسطرة التحديد، بالنظر إلى ضرورة حل النزاعات والخلافات مع المحتلين قبل الشروع في تنفيذ هذه المسطرة.

وأضاف التقرير السنوي للمجلس أن تنفيذ مسطرة تحديد الملك العام المائي قد تكون له تكلفة مالية واجتماعية كبيرة، مشيرا إلى أن "الملاحظ هو أن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية لا تتوفر على معطيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة، بحيث لم يتم إنجاز أي جرد للمحتلين غير القانونيين".

وسجل التقرير ضعفا في حصيلة تحديد الملك العام المائي، سواء من حيث تثبيت حدود حافات مجاري المياه، أو من حيث تحديد الملك العام المائي، عبر تحديد الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات.

وأشار قضاة المجلس إلى أن وكالات الأحواض المائية انخرطت منذ إنشائها في إنجاز برامج سنوية تهدف إلى تثبيت حدود حافات مجاري المياه المتواجدة بمناطق عملها، همت العديد من الدراسات لتثبيت حدود حافات مجاري المياه على أساس تواتر الحمولات.

وهمت هذه الدراسات، يورد التقرير نفسه، ما مجموعه 697.3 كلم و368 هكتارا من مجاري المياه، و226.6 هكتارا و436 كلم من الضايات والبحيرات وحقينات السدود، بتكلفة إجمالية بلغت 75,53 مليون درهم، حسب معطيات وكالات الأحواض المائية لسنة 2017.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من أهمية هذه الدراسات والمبالغ المرصودة لها، فإن عدد مقاطع مجاري المياه والضايات والبحيرات التي تم تثبيت حدود حافاتها بمقتضى قرارات الوزير المكلف بقطاع الماء ما يزال قليلا جدا.

فوفقا للمعطيات المقدمة من طرف المصالح المكلفة بقطاع الماء، فإن سبعة مقاطع فقط من أصل تلك التي شملتها دراسات وكالات الأحواض المائية هي التي تم نشر قرارات تثبيت حدود حافاتها بالجريدة الرسمية.