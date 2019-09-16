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الرئيسية | مجتمع | أخصائيون: دروس الدعم والتقوية نتيجة "فشل التعليم" في المملكة

أخصائيون: دروس الدعم والتقوية نتيجة "فشل التعليم" في المملكة

أخصائيون: دروس الدعم والتقوية نتيجة "فشل التعليم" في المملكة
القاسمي فاطمة الزهراء*
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:00

تزامنا مع الدخول المدرسي، تستأنف "مؤسسات" الدعم والتقوية العمل أيضا، وتستقطب عددا من التلاميذ، من خلال الإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بواسطة اللافتات المعلقة في الشارع.

دروس الدعم والتقوية هي دروس إضافية يلقيها أستاذة في جميع المواد الدراسية، خارج الجدول المدرسي، بهدف تعزيز التعلمات وتسهيل استيعاب الدروس والمقررات. هذه الدروس لم تعد مقتصرة على تلامذة الابتدائي والإعدادي والثانوي، بل تجاوزت ذلك إلى طلاب الجامعات، الذين أصبحوا يتلقون أيضا دروسا إضافية غير المحاضرات.

الإقبال المتزايد على دروس "الدعم والتقوية" يدفع إلى طرح إشكالية نجاعة هذه الدروس ومدى قدرتها على مساعدة التلاميذ على تحسين التحصيل، وما إذا كانت، على العكس من ذلك، تؤثر على تحصليهم العلمي بشكل سلبي، والتساؤل عن إطارها القانوني.

رحال بوبريك، أستاذ الأنثروبولوجيا الباحث في جامعة محمد الخامس، يرى أن "دروس الدعم والتقوية هي إحدى تجليات فشل التعليم، وقد أصبحت آفة من آفات المدارس العمومية، وحتى المدارس الخاصة التي يجب عدم استثنائها".

وأردف الخبير: "الاستثناء هو أن يلتجئ بعض التلاميذ إلى الدعم لظروف خاصة كصعوبة التحصيل والاستيعاب، لكن الآن لم يعد هذا استثناء، بل أصبح القاعدة، وباتت المدرسة شبيهة بحراسة، ويجب على التلميذ بذلك أن يتعلم خارج الفصل، لهذا السبب أضحت دروس الدعم شيئا مألوفا داخل المنظومة التعليمية رغم أنه لا يجب أن يكون ذلك عاديا".

وصف رحال بوبريك اللجوء إلى الدروس المؤدى عنها بـ"الموضة"، وصرح بأن "الكثير من العائلات ترغم أبناءها على تلقي الدروس الإضافية خارج الزمن المحدد وخارج المؤسسة من أجل الحصول على (المعدل الأجود) في إطار التنافس بين العائلات، وكذلك التنافس الاجتماعي".

وبخصوص المسؤولية في ذلك، أكد المتحدث أنها "مشتركة بين الأستاذ المربي الذي يجب أن يبذل مجهودا من أجل شرح وإيصال المعلومة إلى التلاميذ بمختلف مستوياتهم، مع عدم التعميم، والآباء الذين يسايرون موضة دروس التقوية والدعم والبحث عن الجودة خارج المؤسسة".

وتطرق المتحدث إلى الجانب المادي للدروس المؤدى عنها، مؤكدا أن "الأساتذة أصبحوا يتخذون منها موردا ماليا إضافيا من أجل تحسين الدخل"، وأشار إلى المدرسة الخصوصية بقوله: "الآفة الأخرى هي أن العائلات تؤدي ثمنا مرتفعا من أجل تعليم أبنائها في المدارس الخصوصية، وهذه المدارس نفسها تطالب بالثمن مقابل ذلك الدعم، بما يعني أنها غدت تجارة بالنسبة للمدارس الخاصة".

وفي السياق نفسه، شدد بوبريك على وجوب "دق ناقوس الخطر لأنها أزمة متشابكة يجب أن يكون حلها بنيويا"، وفسر قائلا: "يجب نهج إصلاحات جوهرية تجعل التلميذ يطور من تحصيله العلمي، وإن كان لا بد من دروس الدعم والتقوية، فيجب أن تكون استثنائية مع مواكبة بعض التلاميذ الذين يعانون من النقص في بعض المواد، ولكن لمدة محددة، يعني أن لا يتلقى التلميذ دروس الدعم طيلة السنة لكي لا يكون بذلك هذا التلقين غير نافع".

موقف الباحثين في علم النفس وعلم الاجتماع لم يكن مختلفا؛ إذ يرى الأستاذ أبو بكر حركات، أخصائي نفسي باحث في علم الاجتماع، أن "التلميذ يجب أن يحصل على دروس الدعم والتقوية في المواد التي يعاني من صعوبة في فهمها واستيعابها، لأننا أصبحنا نرى التلاميذ يذهبون إلى المدرسة بدون تحفيز وعلى مضض".

وزاد قائلا إن "الطريقة التي تتم بها الدروس المؤدى عنها غير سليمة، لأن قسم الدعم الذي يحوي أكثر من 30 تلميذا مشابه للمدرسة، لذلك يجب أن تكون إما بطريقة فردية أو ألاّ تتجاوز أربعة تلاميذ، لكي تسهل عملية التلقين والتلقي في الآن ذاته".

وأوضح حركات أن المقصود بذلك هو أن "الأستاذ يعطي معلومات مركزة لكل تلميذ حسب النقص الذي يعاني منه، والشيء نفسه بالنسبة للتلميذ الذي تتيسر له عملية الفهم عندما يتوجه إليه الدرس بشكل فردي، ويستفيد بذلك بشكل أفضل".

في السياق ذاته، ومن الناحية القانونية للموضوع، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي أصدرت مذكرة في هذا الصدد تؤكد أن الدروس الخصوصية ممارسة منهيٌّ عنها، فضلا عن أنها تخالف مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، حيث ينص الفصل 15 منه على أنه "يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية". ومن المعلوم أن الدروس المؤدى عنها تدخل في إطار المهن الحرة.

وورد في نص المذكرة أيضا أن "للدروس الخصوصية انعكاسات سلبية؛ فهي تثقل كاهل الأسر وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، في الوقت الذي تحرص فيه الوزارة على المجانية، كما أنها مرهقة للمتعلم؛ تنضاف للزمن المدرسي الأصلي".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - simo الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:25
الغريب في الأمر هو وجود العديد من التلاميذ يدرسون في التعليم الخصوصي ويقومون بساعات الدعم الإضافية وفي بعض الأحيان لذا أستاذين أو ثلات والنتيجة عادية.
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29
2 - souad الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:33
دروس التقوية والدعم هي سبب المستوى المتردي للتعليم حيث اصبح القسم مجرد مكان لأخذ الدروس والساعات الاضافية اصبحت هي الوسيلة للاستيعاب والفهم والشرح و و و .هذه الطريقة ستقود التعليم الى الباب المسدود اذا لم يتدارك المسوولون هذا الامر
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13
3 - Hammo الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:33
تفكرت واحد الاستاذ كان عندي فاعدادية معاذ بن جبل في التسعينات اسمه الموفق، كان دار لي الابتزاز فاي مادة ؟! اللغة العربية !!! عطاني في الاول نقط هزيلة جذا لدرجة كان ملي كان كي رجع نتائج د الانشاء و صلت به الوقاحة كي قرى داكشي اللي كتبت قدام القسم و يبدى يضحك علي التلاميذ كلهم. اضطريت نحكي الامر للوالدة مسكينة. مشات لعندو و قالليها ولدك خاصو المراجعة. اضطرت الوالد تخلص بالاجر ديالها المتواضع جدا ب 50 درهم للساعة انذاك !!! بعدها ولى الاستاذ كي عطي نقط جيدة. كنت صغير و ما عرفتش كيفاش نبلغ على هتشي...بالحق كاين الله جل جلاله هو اللي غي جازي هدا الاستاذ. سير يا الموفق الله ياخد فيك الحق و في الامثال دياولك في الدنيا و في الاخرة
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22
4 - SAID M الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:34
من أنجع الطرق البيداغوجية التعليمية هو أن التلميذ يعود من المدرسة إلى بيتهم دون محفظة ولا تمارين.في المدرسة يقوم بجميع الأنشطة التعليمية تعلم تمارين دعم حتى يتمكن من ممارسة أنشطة أخرى كالرياضة أو الموسيقى أو هوايته المفضلة. ما يجري في مدارسنا لا علاقة له بالتربية والتعليم وليس هم المدارس الخاصة الدعم أو التقوية لا بل مجرد استنزاف جيوب الأسر وهذه السلوكات السلبية الخطيرة التي ترهق التلميذ وتجعله يشعر بالملل من الدراسة و الآباء والأمهات بالنفقات .يجب على الوزارة أن تسحب رخص المدارس الخاصة التي تقوم بهذه السلوكات أي بما يسمى الدعم والتقوية .
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19
5 - Yassine الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:35
Le grand probleme c'est que le professeur n'explique pas tout dans la classe et il dit aux élèves qu on va le faire pendant les heures supplémentaires pour obliger toute la classe a faire les heures supp.ca vient d'une expérience personnelle. Ils font ca meme pour l'education eslamique afain de gonfler les notes pour les élèves qui le font.
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7
6 - رضى الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:44
صحيح لأنه في الماضي القريب لم تكن نسمع بالحصص إلاضافية. كنا نكتفي بما لقنونا في المدرسة مع العلم انه كان لنا كدالك أساتذة اجانب فرنسيين و بلغار و( مصريين وسوريين و عراقيين... بعثيين ...خلقوا لنا جو من عدم التفاهم بين العرب والامازيغ... و الآن نحصد مازرعوه من دعر )... و كنا نعتمد على أنفسنا لتطور معلوماتنا و نبحث وكان دالك جد صعب لأنه لم يكن هناك انترنيت. و احسن الطلبة كانو دالك المحضوضين الدين يمكنهم اقتناء كتب من الخارج أو لهم اباء أو اخوان و اخوات درسوا في الخارج و يستفيدون منهم. و الكثير هاجروا لطلب المعرفة و التحقق من أن هناك فعلا عالما آخر إنساني يتقن لغة الآداب والحوار واحترام الآخر و الديموقراطية و المساوات و البيئة ويعيش عيشا كريما. لأنه ....كما الحال الآن ...كانوا يقفلون الآفاق و يوهموننا أن العيش الرغيد امر مستحيل في المغرب و دهب مع المستعمر...الا من قلدهم بغباء و دون وعي....يعني الاكتفاء بالنسخ copie coller وان مستواهم المعرفي متقدم ولا يمكن البلوغ إليه.ظ. إلا في الجنة!!!
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-1
7 - ربيع الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:55
فشل التعليم العمومي فالمغرب، مقصود...حيث ليس من الصعب على الدولة تبني مدارس و تكون معلمين فالمستوى...بالعربية الدارجة، باعو قطاع التعليم للخواص يتجروا فيه و هلكو القدة الشرائية ديال الأسر...باش تولي تفكر غير فقراية ولادك و بشحال غادى تقام عليك...من الإجرام أنك تقصي حضوض ولاد الشعب فالتعليم الجيد غير حيث ضروفهم المادية لا تسمح بولوج التعليم الحر...ديرو مدارس عمومية فالمستوى و بركة ما دوخو على الناس، الدولة مخلية المواطن دايخ غير فالحاجيات الأولوية باش مايزيدش لقدام و يهضر شي نهار على حوايج أخرى...المواطن البسيط حاليا دايخ غير مابين الماكلة الصحة الأمن و التعليم...هادي علاش؟؟ حيث الدولة بغات مواطن دايخ...حيث عارفة انه نهار يفيق هاديك الدولة و الدولة العميقة غادى تولي مهددة بالزوال...
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4
8 - قل الحق ولو كان مرا الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:56
المشرفون على قطاع التربية والتعليم هم الذين يحتاجون لدروس الدعم والتقوية
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6
9 - aziz الاثنين 16 شتنبر 2019 - 14:57
بالنسبة لي الساعات الإضافية وكذلك التعليم الخصوصي من بين الأسباب الرئيسية لفساد وتدني المستوى في المغرب, وبالتالي لو أن المغربة قرروا تسجيل أبنائهم في التعليم العمومي لتحسنت جودة التعليم وعفي المغاربة من المزيد من المصاريف...
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3
10 - مواطن الاثنين 16 شتنبر 2019 - 15:01
النسبة اللي كتستافد من التحصيل داخل المدرسة العمومية ضعيفة جدا لأن التلاميذ مكيحترموش الأستاذ وجلهم مشاغبين داخل الفصل . الأستاذ وخ يأدي المهمة ديالو ميمكنش يوصل الرسالة للجميع . لهذا حتى هذاك التلميذ المشاغب خارج الحصة كيمشي يعمل الدروس الإضافية وكل واحد بغى يعوض الدروس اللي فاتت ومفهمهاش كيدير الدروس الخصوصيه . اللي مفاهمينش الناس هو رآه هذاك الدرس فالعمومي هو نفسو كيتقرا فالساعات الإضافية لكن بدون شغب أو فوضى . الحقيقة مؤلمة جدا . التعليم العمومي مستهدف وتاواحد ما باغي يعترف باللي التلميذ هو الكسول هو اللي مبغيش يقرأ ونفس الوقت باغي ينجح ونهار الامتحان كيطلب الاستاذ اللي كان ضاصر عليه عافاك تعاون معانا .
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5
11 - observateur الاثنين 16 شتنبر 2019 - 15:05
أغلب زبناء حصص الدعم والتقوية يظلون شاردين خلال الحصص الرسمية بل ويثيرون الشغب ليضايقوا باقي التلاميذ لحرمانهم من التحصيل.
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4
12 - هشام كولميمة الاثنين 16 شتنبر 2019 - 15:39
تحليل الدكتورين مفيد و لكن ينقصه تحديد مسؤولية الدولة في هذا الفشل...أو لنكن صرحاء:هل المربي و الأسرة هما من يتحملان لوحدهما المسؤولية؟أم أن هذا البحث أكاديمي صِرفٌ...
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