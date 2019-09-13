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الرئيسية | مجتمع | بعد انطلاق الدراسة بأسبوع .. تلاميذ بدون كتب وأساتذة يشتكون

بعد انطلاق الدراسة بأسبوع .. تلاميذ بدون كتب وأساتذة يشتكون

بعد انطلاق الدراسة بأسبوع .. تلاميذ بدون كتب وأساتذة يشتكون
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:00

على الرغم من أن الموسم الدراسي انطلق منذ يوم 5 شتنبر، فإن مئات الآلاف من التلاميذ لا يزالوا بدون كُتب ودفاتر وأدوات مدرسية، بسبب التأخر الذي يسم عملية توزيع مليون محفظة؛ وهو ما أجبر الأساتذة على الاكتفاء فقط بتقويم المستلزمات الدراسية، في إطار البرنامج الوطني الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، لرصد صعوبات التحصيل والفروق في التعلمات بين التلاميذ، ويمتد هذا البرنامج إلى غاية 28 شتنبر الجاري.

وانبرى عدد من الأساتذة إلى انتقاد استمرار تعثر انطلاق الدخول المدرسي، على الرغم من أن الموسم الدراسي الجديد يشهد تفعيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، واعتبروا أنّ عدم قدرة وزارة التربية الوطنية، التي تشرف على عملية "مليون محفظة"، توفير الكتب مع انطلاق الموسم الدراسي "مقدمة لفشل تفعيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين".

أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن عدم تمكين شريحة واسعة من التلاميذ من الكتب المدرسية يُضرّ كثيرا بالزمن المدرسي، المحدّد في 35 أسبوعا، مشيرا إلى أنّ الزمن الذي حددته الوزارة لا يُستغل كله أصلا كزمن دراسي، لكون الفترة الممتدة من 5 شتنبر إلى غاية 28 منه تخصص للتقويم التشخيصي.

واعتبر منصوري أنّ عدم تمكين التلاميذ المستفيدين من عملية "مليون محفظة" من الكتب "هو واحد من مظاهر الاختلالات التي تشوب الدخول المدرسي"، مضيفا "نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نطالب بفتح تحقيق في صفقات برنامج مليون محفظة؛ لأنه لا يُنفذ بما تقتضيه الحَكامة، ولأن جودة المحافظ والكتب والكراسات التي يتوصل بها التلاميذ ضعيفة جدا".

بدوره، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، إنّ ثمّة حاجة مُلحة لمراجعة الصفقات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة، مضيفا "هذه الصفقات يجب أن تتم في شفافية، لأن الأمر يتعلق بأموال طائلة من المال العام؛ فعدد التلاميذ المستفيدين يزيد على أربعة ملايين تلميذ، وإذا صُرف لكل تلميذ قلمُ حبر بسعر درهم، فإننا إزاء مبلغ يقارب نصف مليار".

وأفاد السحيمي بأنّ التلاميذ المزمع أن يستفيدوا من مليون محفظة يأتون إلى أقسامهم بدون كُتب أو كراسات، "وليس من المقبول أن يضيع هؤلاء التلاميذ في ثلاثة أسابيع من الزمن المدرسي أو أكثر".

وعلى الرغم من أن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت، في بلاغ عشية انطلاق الموسم الدراسي، أن توزيع الكتب المدرسية المحينة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي ستنتهي بحلول 25 شتنبر الجاري، فإنّ السحيمي يرى أن هذا الوعد قد لا يتحقق.

وأوضح المتحدث ذاته أنّ مشكل تأخر توصل التلاميذ بالكتب تكرر خلال السنوات الفارطة، حيث تتأخر بعض الكتب إلى غاية شهر نونبر، أو دجنبر، كما حصل بعد المراجعة التي خضع لها كتاب التربية الإسلامية، حيث لم يتوصل به التلاميذ إلا في شهر دجنبر.

وانتقد المتحدث ذاته تأخر توصل التلاميذ بالكتب، قائلا: "ينبغي أن تكون الكتب متوافرة لدى التلاميذ منذ انطلاق الموسم الدراسي؛ لأنّ وزارة التربية الوطنية لديها الوقت الكافي، الممتد إلى سنة كاملة، لتوفير الكتب، ولا يُعقل أنْ يضيع الزمن الدراسي للتلاميذ بسبب هذه اللامبالاة".

بدوره، قال أحمد منصوري: "إذا افترضنا أن وزارة التربية الوطنية تواجهها صعوبات في توفير الكتب، فهل صار مستحيلا أن تُوفّر على الأقل المحافظ واللوحات والأدوات وتوزيعها على التلاميذ حتى قبل بداية الموسم الدراسي؟"، مضيفا "هذا التأخر ناجم عن غياب التدبير السليم للصفقات، وغياب التخطيط المستقبلي".

في هذا الإطار، دعا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم مسؤولي وزارة التربية الوطنية إلى القيام بعملية مراقبة للكتب المدرسية والمحافظ الموزعة في إطار مبادرة مليون محفظة لافتقارها إلى الحد الأدنى من الجودة، موضحا "ورق الدفاتر يُثقب بمجرد أن يكتب عليه التلميذ، والمحافظ لا نعرف من أي مادة صُنعت، هل من البلاستيك أم من الورق المقوى"، خاتما بالقول "هناك اختلالات كثيرة، ومَن يقول إن الموسم الدراسي انطلق في ظروف عادية فهو يكذب ويزوّر الحقائق"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - بوكماخ الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:14
لن تصلح المنظومة التعليمية والتربوية بالمغرب مادامت فرنسا تتدخل فى شاننا الفكرى و الثقافى...عندما ننسلخ من التبعية الفرنسية الاستعمارية فاعلموا اننا سنكون بحال جيد ...
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9
2 - Chakib Tounsi الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:15
rien qu avec un salaire d un mois de l entraineur de l equipe national, ils auraient pu acheter le necessaire a tous les eleves du maroc
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9
3 - toufik الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:15
أؤكد للجميع أن الكتاب المدرسي الوحيد الذي يتم توفيره بنسبة تفوق 100% هو كتاب التربية التشكيلية. أما كتب المواد الأساسية فدائما نضطر للانتظار أزيد من شهر للتوصل بها أو جزء منها. هل هذا هو الإصلاح الذي تطربنا بها أصوات المسؤولين؟ كل ما يشاع عن نجاح عملية انطلاق السنة الدراسية مجرد نفاق للكذب على المواطنين البسطاء خاصة في العالم القروي. و السؤال متى يحاسب المسؤولون عن الاتجار في عواطف الناس و تعطى المدرسة قيمتها؟؟
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14
4 - الحل مقاطعة المدارس الخصوصية الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:16
يجب التفكير في تأسس الجمعية الوطنية ضد جشع القطاع الخاص في مجال التعليم ، دورها الوقوف ضد سياسات إفقار العائلات المغربية التي تدرس أبناءها في القطاع الخصوصي ...هذه الجبهة يجب أن تضم بين ثناياها كل اباء وأولياء التلاميذ الذين يدرسون أبناءهم في الخصوصي للدفاع عن مصالحهم ... لم يعد هناك في المغرب تعليم ...ما يوجد هو مجموعة من السمسارة يحلبون جيوب المواطنين ...وصيتي : لي عندو شي دري أقريه في العمومي ، وفي نفس الوقت إدير ليه حصص في اللغات وبعض التقنيات التي سيحتاجها في حياته ...تصوروا لو أن هذه الجمعية خطت برنامجا نضاليا قوامه الضغط على هذه المؤسسات الخصوصية بسحب كل أبنائها من القطاع الخاص للقطاع العمومي وقتئد هذه المدارس الخصوصية غدي تولي طلب السلة بلا عنب...العيب فينا وليس في القطاع الخاص ...المؤسسات الخصوصية تستغل تشردم الاباء وأولياء التلاميذ وخوف الاباء على أبنائهم لمزيد من الابتزاز
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11
5 - استاذة الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:17
بكل اختصار اقول اليوم 13 شتنبر ولم يلتحق اي نلميذ بالقسم.اتحدث عن مستوى الباكلوريا.فاين المراجعة واين التقويم؟؟؟ بل اعتقد انهم سبب غياب التلاميذ
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9
6 - ارا شي بلاغ الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:18
اغلبية التلاميد لا يحصلون على المحافط تنشوفوهوم تيفرقوهوم غير فالتلفازة دولة فاشلة
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12
7 - أستاذ الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:26
في ثانوية تأهيلية بجهة تطوان طنجة الحسيمة طلبت أستاذة مادة العلوم الحياة والأرض الملزمة بتدريس مادتها بالفرنسية من التلاميذ كتابة اسم المادة باللغة الفرنسية فكتبوا (olom lhayat wa lard().
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9
8 - أستاذ آخر الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:27
كل شيء في مؤسستنا انتهي منه الا توزيع اللوازم المدرسية والسبب ليس ماذكر في مقالكم بل المديريات هي من الزم مديري المؤسسات على عدم توزيعها الى حين...
اما اذا تعلق الامر كما ذكرتم بالتقويم والدعم والمعالجة فان مراسلات الوزارة تحت على تمريره في ثلاثة اسابيع وهو مايتوافق مع منهجيتهم
وبالتالي ماحاجتنا بهذه اللوازم.المشكل ليس في كل ماذكر بل في جدوى الثلاثة اسابيع المخصصة للتقويم والدعم.هل هي كافية لمعالجة جميع التأخرات المتراكمة في كفايات التلاميذ ؟!لاأظن.بل هو فقط تأخير يضاف الى تأخير.
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6
9 - الملالي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:28
الجودة ....وهدر 3 اسابيع...القانون الاطار..والانطلاق الرسمي للدراسة متعثر...التقويم دون كراسة ولا مطبوع ...
الشفوي والتسويف..وللمواطن والتلميذ والاستاذ الله....
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7
10 - عادل الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:29
العبت في جميع الوزارات التعليم الصحة التشغيل الأمن القضاء الفلاحة والصيد البحري الطب النقل النظافة البنية التحتية اعباد الله فين جارين هاد البلاد .سؤال كبير وعريض من المسؤول في هذا البلد من....
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4
11 - صابر الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:31
بلاد بدون كتب كجسد بدون روح مات وتنخر جسده النسور...
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1
12 - saad الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:34
تلاميذ بدون كتب و اقسام بدون اساتذة الروينا هذ العام الله يحفظ و يستر
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1
13 - السباعي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:34
هاد الشي عيب كيف يعقل أن المغرب فيه عدد كبير من المفكرين والباحثين والمحللين لم يستطيعوا برمجة جميع الكتب للموسم الدراسي الجديد 2019 /202 . هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانحطاط الذي وصل إليه مستوى التعليم في المغرب
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2
14 - عبد الواحد الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:41
والله نادام وزير المتوجة متوجا في هذا القطاع فلن تنتظر أي تحسن وسيفقد حتى مراتب الأديب ليستقر في قاع المحيط مع سفينة التايتنيك
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0
15 - Hina الجمعة 13 شتنبر 2019 - 15:54
لم نكن ننتظر أي كتاب او مرجع متأخر.كان المعلم يتصرف في كل المواد بالرجوع الي الكتب التي ألغوها فهي تشبه الجديدة في كل المواضيع.لا جديد.التراكيب والصرف والقراءة والإملاء لم تتغير منذ زمن ابو الاسود الذؤلي..
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