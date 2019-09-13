بعد انطلاق الدراسة بأسبوع .. تلاميذ بدون كتب وأساتذة يشتكون

هسبريس - محمد الراجي

على الرغم من أن الموسم الدراسي انطلق منذ يوم 5 شتنبر، فإن مئات الآلاف من التلاميذ لا يزالوا بدون كُتب ودفاتر وأدوات مدرسية، بسبب التأخر الذي يسم عملية توزيع مليون محفظة؛ وهو ما أجبر الأساتذة على الاكتفاء فقط بتقويم المستلزمات الدراسية، في إطار البرنامج الوطني الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، لرصد صعوبات التحصيل والفروق في التعلمات بين التلاميذ، ويمتد هذا البرنامج إلى غاية 28 شتنبر الجاري.

وانبرى عدد من الأساتذة إلى انتقاد استمرار تعثر انطلاق الدخول المدرسي، على الرغم من أن الموسم الدراسي الجديد يشهد تفعيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، واعتبروا أنّ عدم قدرة وزارة التربية الوطنية، التي تشرف على عملية "مليون محفظة"، توفير الكتب مع انطلاق الموسم الدراسي "مقدمة لفشل تفعيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين".

أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن عدم تمكين شريحة واسعة من التلاميذ من الكتب المدرسية يُضرّ كثيرا بالزمن المدرسي، المحدّد في 35 أسبوعا، مشيرا إلى أنّ الزمن الذي حددته الوزارة لا يُستغل كله أصلا كزمن دراسي، لكون الفترة الممتدة من 5 شتنبر إلى غاية 28 منه تخصص للتقويم التشخيصي.

واعتبر منصوري أنّ عدم تمكين التلاميذ المستفيدين من عملية "مليون محفظة" من الكتب "هو واحد من مظاهر الاختلالات التي تشوب الدخول المدرسي"، مضيفا "نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نطالب بفتح تحقيق في صفقات برنامج مليون محفظة؛ لأنه لا يُنفذ بما تقتضيه الحَكامة، ولأن جودة المحافظ والكتب والكراسات التي يتوصل بها التلاميذ ضعيفة جدا".

بدوره، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، إنّ ثمّة حاجة مُلحة لمراجعة الصفقات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة، مضيفا "هذه الصفقات يجب أن تتم في شفافية، لأن الأمر يتعلق بأموال طائلة من المال العام؛ فعدد التلاميذ المستفيدين يزيد على أربعة ملايين تلميذ، وإذا صُرف لكل تلميذ قلمُ حبر بسعر درهم، فإننا إزاء مبلغ يقارب نصف مليار".

وأفاد السحيمي بأنّ التلاميذ المزمع أن يستفيدوا من مليون محفظة يأتون إلى أقسامهم بدون كُتب أو كراسات، "وليس من المقبول أن يضيع هؤلاء التلاميذ في ثلاثة أسابيع من الزمن المدرسي أو أكثر".

وعلى الرغم من أن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت، في بلاغ عشية انطلاق الموسم الدراسي، أن توزيع الكتب المدرسية المحينة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي ستنتهي بحلول 25 شتنبر الجاري، فإنّ السحيمي يرى أن هذا الوعد قد لا يتحقق.

وأوضح المتحدث ذاته أنّ مشكل تأخر توصل التلاميذ بالكتب تكرر خلال السنوات الفارطة، حيث تتأخر بعض الكتب إلى غاية شهر نونبر، أو دجنبر، كما حصل بعد المراجعة التي خضع لها كتاب التربية الإسلامية، حيث لم يتوصل به التلاميذ إلا في شهر دجنبر.

وانتقد المتحدث ذاته تأخر توصل التلاميذ بالكتب، قائلا: "ينبغي أن تكون الكتب متوافرة لدى التلاميذ منذ انطلاق الموسم الدراسي؛ لأنّ وزارة التربية الوطنية لديها الوقت الكافي، الممتد إلى سنة كاملة، لتوفير الكتب، ولا يُعقل أنْ يضيع الزمن الدراسي للتلاميذ بسبب هذه اللامبالاة".

بدوره، قال أحمد منصوري: "إذا افترضنا أن وزارة التربية الوطنية تواجهها صعوبات في توفير الكتب، فهل صار مستحيلا أن تُوفّر على الأقل المحافظ واللوحات والأدوات وتوزيعها على التلاميذ حتى قبل بداية الموسم الدراسي؟"، مضيفا "هذا التأخر ناجم عن غياب التدبير السليم للصفقات، وغياب التخطيط المستقبلي".

في هذا الإطار، دعا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم مسؤولي وزارة التربية الوطنية إلى القيام بعملية مراقبة للكتب المدرسية والمحافظ الموزعة في إطار مبادرة مليون محفظة لافتقارها إلى الحد الأدنى من الجودة، موضحا "ورق الدفاتر يُثقب بمجرد أن يكتب عليه التلميذ، والمحافظ لا نعرف من أي مادة صُنعت، هل من البلاستيك أم من الورق المقوى"، خاتما بالقول "هناك اختلالات كثيرة، ومَن يقول إن الموسم الدراسي انطلق في ظروف عادية فهو يكذب ويزوّر الحقائق"، على حد تعبيره.