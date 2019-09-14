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كُتّاب وآراء
منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم
طالبت منظمة بيكسيل هيلبر التي شيدت نصبا تذكاريا للهولوكوست نواحي مراكش، في مراسلة إلى الملك محمد السادس، بـ"تعويض قدره مليار سنتيم، لإعادة إعمار المبنى الذي هدمته السلطات خلال الأسابيع الماضية، مع اعتذار رسمي من قواد مناطق آيت أورير وآيت فاسكا"، وطلبت السماح لها باختيار موظفين جدد يشتغلون ضمن مشاريع المنظمة.
وجاء في المراسلة أن "المنظمة تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بالمستثمرين الأجانب في البلد، كما أن لها عقد إيجار يمتد على مدى 3 سنوات، مع خيار الشراء، لكن بشكل غريب تم هدم كل ما تم تشيده، فضلا عن كون السلطات منعت الصحافيين مرارا من زيارة المبنى"، مشيرة إلى أن "الفنانين القادمين لزيارة المنطقة يتعامل معهم مثل إرهابيين، من خلال التضييق عليهم".
وأوضح المصدر ذاته أن "الموظفين المشتغلين في المشروع يتعرضون للتهديد بشكل مستمر، وقد أدت هذه المضايقات إلى وفاة تومبي برايد، أحد موظفي المشروع، الذي استشاط غضبا إزاء المعاملة السيئة، ليلقى حتفه عقب نوبة قلبية"، مسجلا أيضا أن "إغلاق مستشفى ايت أورير يعيق كثيرا سلاسة عملهم".
وأدرجت المنظمة "الطريقة التي تعامل بها في خانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان"، ومن المرتقب أن تتقدم بشكوى في هذا الصدد، موردة أن "بداية مسلسل التضييق كان في ماي من السنة الماضية، وذلك بعد منع مطبخ حساء متنقل من دخول التراب الوطني، ومصادرته من طرف جمارك طنجة".
وأكملت المنظمة الألمانية أنها "حاولت الوصول إلى الملك محمد السادس بكافة الوسائل من أجل إبلاغه جميع المستجدات"، لافتة إلى أن "السلطات قامت أيضا بتدمير مخبزة، رغم أنه على امتداد استقرار الموظفين بالمنطقة عاينوا أناسا كثيرين يتناولون الطعام من القمامة"، موضحة أن "الخبز كان سيوفر للمواطنين بالمجان، كما من شأن مطبخ الحساء مساعدة المحتاجين كثيرا".
وأوردت المراسلة أن "السلطات تمنع الزائرين من دخول المبنى بداعي أن كل من تواصل مع المنظمة فهو خائن وماسوني"، واصفة مثل هذا السلوك بأنه "لا يطاق"، منتقدة "الصمت والتجاهل اللذين طالا العديد من الطلبات التي قدمتها المنظمة لتشييد العديد من المنشآت المهمة".
وحسب أوليفر بيونكوفسكي، رئيس منظمة بيكسيل هيلبر، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "الرغبة كانت هي توفير المساعدات الإنسانية بالقارة الإفريقية، فببناء المشاريع التي وضعها الموظفون في مفكرتهم سيتمكن العديد من الناس من ملئ بطونهم مجانا، ومن المهم المساهمة في تطوير المكتسب عوض هدمه"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
التدكار هو سياسي و ليس انساني و الغرض منه اختراق الشعوب الرافضة للتطبيع . لدي سؤال هل يمكن للمغاربة بناء تدكار لضحايا الاستعمار الفرنسي في اسرائيل ؟
لا اتكلم عن إبادة الاندلس وغيرها من حروب قادها شهداءنا .
هاته المنظمة أعلنتها صراحة، هدفها ليس سوى استغلال و بأبشع الصور الفقر المنتشر في ربوع المغرب الغير النافع لأغراض سياسية و مدهبية لنشر الفكر الصهيوني و الماسوني، و ما خفي أعظم!
هكدا و بهدا الشكل و بأشباهه من الصليبيين و المسيحيين الرهبان دخل الإستعمار للبلاد.
المغرب بلد عظيم، بلد دو تاريخ لآلاف السنين، كان و لا زال مقبرة للطامعين و المستعمرين، فيأتينا من حيث لا ندري إستعمار لين: ندير لي بغيت و لا نشكي!
نفرض جدلا أن منظمة مغربية دهبت لألمانيا أو أمريكا و بنت و استثمرت بدعوى نشر فكرة أنه ليست هناك هولوكوست و لا هم يحزنون، أو بفضح الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين و غيرهم، هل تعتقدون أن المغاربة سيكون مرحب بهم؟ هدا إدا لم يعتقلوهم بدعوى التشكيك بالمحرقة النازية أو بكراهية اليهود Antisémitisme.
و مهما زرعتم فينا من أسباب الضعف و التخلف فسيبقى فينا إن شاء الله من الخير ما نقاوم به شركم.