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الشركي: التكوين المستمر يجوّد خدمات النظاراتيين

الشركي: التكوين المستمر يجوّد خدمات النظاراتيين
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 17:05

عرف اليوم العلمي الذي نظمته الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري في الرباط، نجاحا مبهرا، وفق الواقفين وراء انعقاده.

وشارك في الموعد خبراء أمريكيون في مجال العدسات اللاصقة بمحاضرات في أحدث التقنيات المستعملة دوليا لتكييف العدسات والطرق المتطورة من أجل الحصول على إبصار جيد، وتضمّن اليوم العلمي تنظيم ورشات تطبيقية.

بلاغ للجمعية نفسها شدد على أن المشاركين، الذي تجاوز عددهم المائة من نظاراتيين ومتدخلين في قطاع البصريات، أشادوا بنجاح اللقاء العلمي وأهمية هذا التكوين، الذي اعتبروه تاريخيا، بحضور رواد أمريكيين في هذا الميدان.

وأشار هشام الشركي، رئيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، إلى أن الرهان منصب حاليا على برمجة لقاءات مماثلة سيتم الكشف عن مواعيدها ومواضيعها قريبا.

كما أكد رئيس الجمعية، ضمن البلاغ ذاته، أن التكوين والتكوين المستمر هما السبيل الأمثل للنهوض بالقطاع وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطن المغربي.

كما أن الانفتاح على التجارب الدولية يجعل المملكة، وفق رئيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، تحتل الصدارة في توفير التكنولوجيات الحديثة، على غرار الدول الأوروبية، وانتزاع الريادة إفريقيا في هذا الميدان.

ودعا الشركي، في ختام البلاغ، جميع المتدخلين في قطاع البصريات إلى السير قدما نحو استراتيجية تطوير التكوين المستمر، ورحب بالشراكات مع كل من أراد المساهمة في الرفع من الممارسة المهنية السليمة.

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