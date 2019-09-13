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الرئيسية | مجتمع | أساتذة التعاقد يختارون "التصعيد" ويرفضون الاقتطاع و"الفائض"

أساتذة التعاقد يختارون "التصعيد" ويرفضون الاقتطاع و"الفائض"

أساتذة التعاقد يختارون "التصعيد" ويرفضون الاقتطاع و"الفائض"
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:00

صوب مزيد من التوسع، تمضي رقعة أعداد الأساتذة المتعاقدين ضمن أسلاك الوظيفة، فكثيرون من الجدد التحقوا بالأقسام مطلع الموسم الدراسي الحالي، ومن المرتقب أن يطعموا الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها التنسيقية الوطنية، بعد أن انخرطوا بشكل مباشر في الجموع الجهوية والإقليمية التي تعقد من أجل انتخاب قيادات جديدة.

وحددت العديد من التنسيقيات الجهوية موعد الجموع العامة في نهاية هذا الأسبوع، ويراهن عليها "المتعاقدون" من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين تنظيمهم، فضلا عن استدامة الفعل الاحتجاجي بشكل أكبر، خصوصا وأن الملتحقين الجدد شملتهم موجة الاقتطاعات من المنحة أثناء تكوينهم بمدارس الأساتذة.

ووجد العديد من الأساتذة الجدد أنفسهم بدون مدراس لمباشرة العمل إلى حدود اللحظة، ليتم تصريف أغلبهم نحو "الفائض"، وهو ما تربطه مصادر من التنسيقية بالاحتفاظ بهم دون وظيفة تحسبا لأي إضراب طويل الأمد يخوضه الأساتذة خلال الموسم الحالي، لكنها استبعدت رضوخ الأساتذة لهذا المنطق، ورأت في تجارب السنة الماضية نموذجا.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الجموع العامة مفتوحة في وجه جميع الأساتذة المتعاقدين بكافة الأفواج، والغرض هو تطعيم الإطار بأساتذة جدد وتسطير برنامج نضالي يجيب عن صمت الوزارة الذي امتد على مدى 7 أشهر متواصلة".

وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملتحقين الجدد سجلت لهم مواقف نوعية خلال فترة دراستهم، فقد رفضوا تعويض المتعاقدين المضربين"، مشددا على أنهم "مهتمون جدا بمستجدات القضية، ويمرون تقريبا من نفس مسارات الأساتذة القدامى الذين سطروا معارك كبرى بدورهم".

وبخصوص الدخول المدرسي، أوضح المتحدث أن "المشاكل تتكرر كل سنة، وأغلب الأساتذة المتعاقدين هم ضمن الفائض، ليصبحوا في متناول اللعب بهم في كل مناطق الجهة، فيما تم تمكين الأساتذة الرسميين من مناصبهم بكل سهولة"، مشددا على أن "الوزارة عمدت كذلك إلى عدم منحهم أقسام اشهادية".

وقال قشمار: "هناك أيضا توجه نحو خلق جيش احتياطي لتدارك مسـألة الولادة أو الوفاة"، مشيرا إلى أن "كل الجدد لهم أيضا قصص مع الاقتطاعات التي طالت القدامى، فأغلبهم تحصل على 600 أو 700 درهم فقط من أصل 1400 درهم قانونية، بينما لم يتوصل أساتذة الشرق بسنت واحد إلى حدود اللحظة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - jamit الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:17
فيما تم تمكين الأساتذة الرسميين من مناصبهم بكل سهولة
و ماذا تريدون من الاساتذة الرسميين لهم خبرة و اقدمية لماذا هذا الحقد يا معقدون ( عفوا يا متعاقدون عن طيب خاطرهم )
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4
2 - لا تستسلمو الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:19
الوزارة عندها فائض في الاساتذة لي هيعوضوكم,هي استمرو في الاضراب والنضال ولا تستسلمو
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4
3 - استاذ طنجة الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:21
هذه السنة، سوف تشربون العلقم يا وزارة الذل، فلسنا عبيدا في ضيعاتكم، بل نحن اساتذة احرار
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-8
4 - عبدالله الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:22
يجب طرد هاد ة لي ولاو مصدعين لينا راسنا، لي ما عجبوش التعاقد يروح يقلب على راسو في جهة اخرى او باراكا من الابتزاز راه عقنا بيكم ماشي في مستوى التعليم او حتى الضمير لا تكسبونه وتريدون الى خدمة الحياة المضمونة بالكسل . التعاقد درتوه بخاطر خاطركوم او باراكا من المسرح او الكدوب على راسكم اما نحن عارفين كولشي والى في ديكم اتجهو الى القضاء او باراكا من التفرعين.
كون كنت وزير التعليم مون طردتكم من شحال هادي.
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5
5 - حكيم الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:24
لقيتو الهيبة ديال الدولة مشات ألقيتو المؤسسات تخبط خبط العشواء كلها فين كيخربق فديرو لبغيتو والله أجيتو يامات سبع الحسن الثاني يحتي تكونو تطردتو كاملين ولكن مادام لقيتو دولة هشة فمن حقكم ديرو لبغيتو والنلميذ ومصلحتو متمم للواد
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8
6 - hamid الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:27
أنا أستاذ إشتغلت 25 سنة وانتقلت إلى مؤسسة أخرى هذه السنة وصنفت فائضا وسنتدبونني إلى مؤسسة أخرى لحد الآن لم أتعرف عليها وليس لدي أي مشكل. إشتغلنا في بداية المسار المهني في مناطق نائية ومتعبة ولم نشتكي لأحد.
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5
7 - مغربي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:27
مدرستنا الوطنية بحاجة إلى خطاب العقل و المنطق. .إنه مصير وطن. .تتمنى أن يتم حل مشاكل القطاع بحكمة و تبصر. .لا مجال للحديث عن غالب أو مهزوم ..نتمنى أن تسترجع مدرستنا العمومية مكانتها. ..
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3
8 - عزالدين فاضل الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:38
جميع الدول المتقدمة تطبق نمودج التعاقد والدفع يكون بالساعة عشت في الولايات المتحدة الامريكية وكانت صديقة جزاءرية تدرس 24ساعة في المادة الفرنسية وتطر لاشتغال خلال نهاية الأسبوع الجمعة والسبت والأحد في مطعم كا نادلة في مطعم لان الأجرة التي تتقاضها خلال تدريسها ليس كافية لمصاريف الأجر مقابل الساعة في المغرب عشت في البادية المغربية والله كنا في احسن الأيام ندرس يومين في الأسبوع المعلمة او المعلم يصل الاتنين عشية ويغادر الأربعاء منتصف النهار حينما يكون المفتش قادم يخبرنا ويطلبو منا جميعا رفع الاصابيع والصوت ناس ناس هو او هي تعرف المجتهدين الدين ستختارهم في بعض الحالات كانت معلمة ترغم التلاميذ الكسلاء البقاء في منازلهم فور علمها بالترقب لقدوم المفتش
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-1
9 - بداية الفوضى الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:44
قانون الفائض معمول به منذ زمان و قانون إعادة الإنتشار أيضا ومطبق على الأساتذة المرسمين دون فوضى .
هؤلاء الجدد لم يعملوا السنة الماضية و اثاروا الفوضى في المدارس و في المدن الرباط مراكش ...ومع ذلك فإن الوزارة تسامحت معهم .
قانون المسامحة اذا طبق في جميع الميادين تصوروا ماذا سيقع ؟
طرد العديد من المرسمين لاسباب تافهة .
الاستاذ الكفء لا يهمه الترسيم لانه لن يطرد وربما هو من يستقيل بحثا عن الافضل .
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4
10 - العدل الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:45
لا احد يتعاطف معكم لانكم انتم الخاطئون .قبلتم بالتوقيع عن طيب خاطركم ولم يجبركم احد على التعاقد .وللتعاقد شروط تلزم المعاقد و المتعاقد .وهذا الذي تقومون به يسمى لعب العيال .من اجبركم على توقيع شروط. العقدة ؟ حتى تطالبوا اليوم بالتوظيف المباشر .( تمسكتم حتى تمكنتم )انكم لم تتمكنوا بعد.)..عودوا إلى اقسامكم او ابحثوا عن عمل اخر.لا تضيعوا ابناء الشعب في دروسهم.اما الاعيان لا يعولون عليكم.
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3
11 - قضاء الله وقدره الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:54
معظم اباء واولياء التلاميد اصبحو يكرهون القدر ادا وضع ابناءهم بين ايدي هؤلاء الصنف من الاساتدة بداية لضعفهم الشديد من حيت التكوين تم لعدم انضباطهم واعططائهم ادنى اعتبار لمستقبل ومصير تلامدتهم وما حصل السنة الفارطة يخيفهم
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2
12 - fin الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:55
صافي المسلسل سالا بغيتو تخدمو مرحبا,مابغيتوش كملو النعاس ,اما ولادنا را لقاو لي قريهم
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1
13 - اقسام استشهادية ؟ الجمعة 13 شتنبر 2019 - 19:01
طبعا يجب عدم إسنادكم اقساما استشهادية لانكم انتم من يحذر بعام ساخن كما تقولون .لذلك فما ذنب التلاميذ حتى تتركوهم بدون دراسة ؟
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