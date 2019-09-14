خبير: الفعل الاحتجاجي بالمغرب يشكل عبئا على النظام السياسي

هسبريس - محمد الراجي

قال أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنّ توسع رقعة الفعل الاحتجاجي بالمغرب وبروز أشكال جديدة من الاحتجاج لم تكن سائدة من قبل أضحى يشكّل عبئا ثقيلا على النظام السياسي.

وأوضح المتحدث ذاته، في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مساء الجمعة بالرباط، أنّ العبء الذي يشكله الفعل الاحتجاجي على النظام السياسي يتمثل في كونه يدفع الدولة إلى البحث عن وسائل جديدة وموارد مالية لمواجهته، كونُ المواجهة القائمة على المقاربة الأمنية لم تعُد مجدية.

واستطرد بوز، الذي تطرق في معرض مداخلته إلى موضوع "الحركات الاجتماعية الجديدة والحق في التجمع بين التشريع والممارسة"، أنّ "هناك ارتفاعا مهولا لحجم الحركات الاحتجاجية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حسب الأرقام الرسمية".

وأردف أن الفعل الاحتجاجي عرف منعطفا حاسما في سنة 2011؛ فبعدما كان الاحتجاج، يضيف المتحدث، مرتبطا بالنقابات، ثم بالتعبيرات الهوياتية في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، ثم بروز حركات العاطلين عن العمل في التسعينيات، انتقل إلى "الاحتجاج الشامل، في سنة 2011".

وتوقف أستاذ العلوم السياسية عند التطور الذي واكب الفعل الاحتجاجي ووسائل الاحتجاج خلال السنوات الأخيرة؛ فبعدما كان الاحتجاج يحيل إلى العنف والمواجهة مع قوات الأمن، حدث تحول في ذهنية الاحتجاج، حيث انزاح عن المسارات التقليدية، وسلَك مسارات جديدة سلكتها دول أخرى، وتتجلى بالأساس في النزوح نحو الاستثمار الذكي لوسائل التواصل الاجتماعي.

وخلُص بوز، في قراءته لمسار الفعل الاحتجاجي بالمغرب، إلى أنّ الاحتجاج أضحى مُعطى سياسا في الحياة السياسية ولم يعد حدثا عَرضيا مرتبطا بوقائع معينة، حيث كان الفعل الاحتجاجي يبرز عندما يكون هناك دافع إليه؛ بينما أصبحت مطالب المحتجين اليوم تكتسي طابعا سياسيا وتتم بشكل متواتر، كما أنها تتسم بالتنوع والتشعب وتغيير "بروفايلات" المحتجين.

وختم بالقول إنّ تواتر الاحتجاجات بالشكل الذي تتم به في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، يعني "نهاية الوسائط الطبيعية بين الدولة والمجتمع، إذ كلما تراجع دور الأحزاب السياسية إلا وتزايد زخم الاحتجاجات"، لافتا إلى أنّ "جواب الدولة عن مطالب المحتجين لا يمكن أن يكون دائما اقتصاديا؛ بل إنّ الحلول السياسية هي التي تفرض نفسها".