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الرئيسية | مجتمع | ‪تقرير دولي: "الحشيش" يسد رمق مليون مغربي ويجتاح بلدان أوروبا

‪تقرير دولي: "الحشيش" يسد رمق مليون مغربي ويجتاح بلدان أوروبا

‪تقرير دولي: "الحشيش" يسد رمق مليون مغربي ويجتاح بلدان أوروبا
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 14 شتنبر 2019 - 20:00

لسنواتٍ طويلة، ظلّ المغرب يمثّل المصدّر الأوّل لـ"الحشيش" صوب دول أوروبا. ووفقاً لتقرير مؤسّسة "نيو فرونتير داتا" فإنّ "راتنج القنب الهندي بإفريقيا يزرع حصْريا بالمغرب، ومنه يهرّب إلى بقية بلدان شمال إفريقيا وإسبانيا وهولندا، وغالباً من خلال الاعتماد على القوارب التقليدية، وفي أحيان قليلة الطّائرات".

ورصدَ التّقرير السّنوي لمؤسسة New Frontier Data، المتخصصة في رصد صناعة القنب الهندي، أنّ "المغرب هو أكبر مورد للقنب الهندي في أوروبا"، مبرزا أن "62 ٪ من القنب الذي تمّ ضبطه من قبل السّلطات عام 2018 جاء من المغرب".

وأوضح تقرير المؤسّسة التي سبق لها أن تناولت أسواق "الحشيش" في إفريقيا أنّ "الماريجوانا وراتنج القنب (الحشيش) هما أهم مشتقات القنب الموجودة في الأسواق الأوروبية، وتعرفُ استهلاكاً كبيرا وسط الشّباب"، موردا: "رغم أن زراعة القنب غير قانونية، إلا أنها مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب؛ وهو بالتّالي أكبر مورد للقنب في أوروبا".

ونشرت مؤسّسة "نيو فرونتير داتا" بيانات جديدة حول تهريب المخدرات، تزعم فيها أن "عشب القنب المستهلك في أوروبا يتمّ زرعه بشكل أساسي داخل حدود القارة، رغم أن بعضه يشحن بطريقة غير قانونية من بلدان خارجية، خاصة من المغرب، الذي يجعله قربه من أوروبا مركزًا رئيسيًا لتهريب المخدرات".

ويورد التقرير: "بسبب قربها منه، تستقبلُ إسبانيا كميات هائلة من "راتنج" القنب القادمة من المغرب، بما يمثل 72 ٪ من إجمالي الكمية التي تم ضبطها في الاتحاد الأوروبي عام 2017".

وتشير بيانات التقرير إلى أن 19.1 مليون شاب أوروبي بالغ (تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا) تعاطوا للمخدرات العام الماضي، واستشهدت بتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أكد فيهِ أن المغرب لازال أكبر منتج للقنب في العالم.

وتنتج المملكة ثلاثة أضعاف ما تنتجه منافستها في أوروبا مولدوفا. ويتم استيراد راتنج القنب بشكل أساسي من المغرب، الذي أصبح مركزًا رئيسيًا لهذه التجارة. وبدأ الإبلاغ عن إنتاج الراتنج في الاتحاد الأوروبي خاصة في هولندا. وفي عام 2017، أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن 782 ألفا من مشتقات القنّب، بما في ذلك 440 ألفا من عشب القنب و311 ألفا من راتنج من القنب.

وفي الاتحاد الأوروبي، حوالي 96 مليون من البالغين، أو 29 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64، استخدموا بالفعل المخدرات غير المشروعة في حياتهم. ويمثّل الرجال أكثر عددا (57.8 ملايين) من النساء (38.3 ملايين).

ويمثل "الحشيش" المغربي الأكثر استهلاكاً في أوروبا (55.4 ملايين رجل و36.1 مليون امرأة)؛ بينما تم الإبلاغ عن تقديرات أقل بكثير لاستخدام الكوكايين (12.4 ملايين رجل و5.7 ملايين امرأة). وتختلف مستويات تعاطي القنب مدى الحياة من بلد إلى آخر، إذ تتراوح بين حوالي 4 ٪ من البالغين في مالطا و45 ٪ في فرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - cognito السبت 14 شتنبر 2019 - 20:10
الحمد لله و أخيرا هناك تفوق مغربي ...لاأعرف هل نفرح أم نحزن
المهم أن بلادنا هي الأولى
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49
2 - عابرون السبت 14 شتنبر 2019 - 20:11
بالسيف ماتخلا علينا و يصيبونا الكوارث... الاغلبية عايشة غير بالحرام.. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا..
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7
3 - يا ربي السلامة السبت 14 شتنبر 2019 - 20:13
المدمنين ديال المخدرات و الخمر اخطر قوم على وجه الارظ وعقليتهم خطيرة جدا ومعصبين بزاف والصراحة تيجي معاهم الجوع والزلط لعلى وعسى يتوبو.
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-9
4 - عبدو ربه السبت 14 شتنبر 2019 - 20:14
لمادا لا يعمم القنب الهندي في الحلاة تجارية متل دخان وتؤدا عليه الضراءب بصفة قنونية (علاش كان درقو شمس بالغربال)
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23
5 - حش وقرقب السبت 14 شتنبر 2019 - 20:15
المغاربة منذ سنين تيكميو كيف او حشيش حتى بدءت حملة امنية منطقية لمحاربته لكن فتح المجال لظهور القرقوبي الذي انتج جرائم عنيفة.
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32
6 - أمين السبت 14 شتنبر 2019 - 20:16
نعم الريادة يا سادة انه المغرب و افتخر
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10
7 - الطنز البرتقالي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:18
.... و اخيراً احتل المغرب الرتبة رقم واحد 1 .

الفرحة كبيرة الْيَوْمَ مبروك علينا !!!

هي هو هادي البداية مزال مزال !!!
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14
8 - مغربي قح السبت 14 شتنبر 2019 - 20:21
91,5مليون مستهلك باوربا !!!راه خاص هادشي يولي قانوني و بالضرائب وفلوسو تبان في البلاد ماشي تدكس فاسبانيا وفرنسا سويسرا.
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26
9 - العربي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:21
لاحول ولاقوة الا بالله.
لايوجد رذيلة على هذه الارض الا وتجد المغرب متصدرا المشهد.وهناك من لايزال يتباهى بأنه مغربي او من ارض المغرب.
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-12
10 - عبدو السبت 14 شتنبر 2019 - 20:22
وكم من مغربي يدمر الحشيش صحته أو يدخله السجن؟
لو كنا في دولة ديمقراطية حقا لتم تقنين زراعة القنب الهندي وتنمية المناطق التي يزرع فيها عوض تجريمه، ولكن بما اننا نعيش في مملكة الريع والفوضى في جميع القطاعات فسيبقى الحال كما هو إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.
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11
11 - حمودة الافناوي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:32
اقسم لكم بالله إيلا لحشيش د كتامة داير حالة بيلباو ، فكل درب ، زنقة، قهوة...وقدام لكوميسارية كاينة واحد بلازا كولشي كيبرم
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7
12 - Reda السبت 14 شتنبر 2019 - 20:35
Les barons marocains du cannabis mettent toute leur argent dans les banques européens. Au Maroc ils construisent uniquement des cafés très très luxueux où la tasse de thé coûte 25 dh. Donc l'argent du cannabis n'arrivent pas aux pauvres. Les barons du cannabis sont souvent des gens bon instruits vulgaires orgueilleux qui aiment le show off avec des voitures Ferrari et Lamborghini sous le regard des citoyens pauvres et écrasés. Ces barons ne savent rien de l'industrie. Il savent investir uniquement dans les cafés et restaurants. Ils croient qu'ils sont au sommet du monde.
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4
13 - عبد المغيت السبت 14 شتنبر 2019 - 20:40
واخيرا احتللنا المرتبة الاولى في احد الميادين ودلك راجع لجودة المنتوح الوطني . هههه
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5
14 - إلى رقم 3 السبت 14 شتنبر 2019 - 20:42
صحيح كاينين اللي عندهم الجوع في بطونهم والزلط في جيوبهم واللي كيتشفا فيهم عندو الجوع والزلط فمخو خسو يمشي المستشفى ديال الأمراض العقلية .
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0
15 - كمال السبت 14 شتنبر 2019 - 20:45
خير امه اخرجت للناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلاك عايشين في الحرام وفي نفس الوقت تراهم يدعون تفوقهم اخلاقيا على باقي البشريه.
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-1
16 - khalid nador السبت 14 شتنبر 2019 - 20:45
2 - عابرون en parlant de la question du halal ou haram, vu qu'il n'existe aucun hadith ou versé coranique direct on applique le principe que nos ancetres philosophes et religieux et qui s'appel aujourdhui le principe d eprécaution en evaluant les effets nevatifs vs positifs d'un produits a consommer, le petrole par exemple est une sources de devastation planetaire entre pollution oceanique au plastique ou aerienne par les emission gazeuses toutes des dérivées du petrole et du coup serait-it que l'argent du petrol soit haram ? par contre la plante de la marikhwana en generale a été mise a l'épreuvee intensément et a prouvé des effest de santé et anti-cancerigéne entre autre ou bini binek 3amrek chefti chmakria fihum douk amrad khayba ma3roufa ?..coté commercial la majorité des pays européens ont techniquement légalisé le cannabis avec conditions italy spain germany holland, qui en produises meme, mais le succes du hash marocains, comme légumes et fruits continue de faire des jalous:)
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-1
17 - أحمد السبت 14 شتنبر 2019 - 20:51
لدي فكرة لتخلص من زراعة الحشيش في المغرب والذي يستفيد منه غير البارونات الكبار وبعض النافذين في الدولة المغربية أما المزارع البسيط في كتامة فقتلها الزلط والميزريا وحالهم كشفي ولهذا اقترح أن تدعمهم الدولة في زراعة العنب وصناعة النبيذ على غرار منطقة بولعوان بمكناس وأن يصدروا منتوجهم الى أروبا والعالم بصفة قانونية وتتحسن أوضاعهم المعيشية وشكرا
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0
18 - Mike السبت 14 شتنبر 2019 - 20:51
I think it's time to make the Hash legal and tax it like Canada and few states in USA..People will find and use drugs no matter what the government or authorities do.
I don't smoke nor do drugs but iI think it's waste of time, money and effort from the price to stop the illegal sell of hash.
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19 - اين الثروة السبت 14 شتنبر 2019 - 20:54
دائما تصنفنا المنظمات العالمية ذات الصلة بالمخدرات في المرتبة الاولى عالميا في انتاج وتصدير الحشيش وتقدر ذات المنظمات مداخيل تلك التجارة بارقام فلكية . ونحن نعلم اين تزرع نبتة الكيف واين تصنع ومن يحتكر تجارتها وتصديرها ولو استثمر اباطرة المخدرات مداخيلهم في الشمال لاصبحت جهتهم من احسن الجهات في المغرب لكن انانيتهم تجعلهم يهربون مداخيل تجارتهم الى هولندا ويشترون العقارات بجنوب اسبانيا او في مدن كبيرة كالبيضاء مراكش فاس ....
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20 - boumbissa السبت 14 شتنبر 2019 - 20:55
لو يقنن المغرب زراعة الحشيش لاصبحت كل اراضي المغرب مزروعة بالحشيش وتصبح مملكة الحشيش .ثم اذا رأيتم قوما يعبدون الحمار فعليكم بالحشيش ..... تعليقات اصحاب تقنين يعني من منتفعين من المال الحرام
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21 - bimo السبت 14 شتنبر 2019 - 20:57
لا أحد يوافق على هذه الآفة ■■■■ ولكن : الحشيش المغربي طبيعي ، وكيف ما كان الحال فإن مفعوله محدود ويزرع الخوف في نفس من يتعاطاه .... على عكس القرقوبي وما يدور في فلكه من مخدرات صلبة تذهب العقل وتصنع جيلا من القتلة حملة السيوف .
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