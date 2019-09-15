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الرئيسية | مجتمع | الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن"

الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن"

الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن"
هسبريس - محمد الراجي (صور: يوسف صدورر)
الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:00

كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن اشتغال وزارته على مشروع لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية وتغيير النظرة السلبية السائدة إزاء الإدارة.

وأوضح بنعبد القادر، ضيف برنامج "ضيف خاص" الذي تبثه هسبريس، أنّ وزارته بصدد الاشتغال على مشروع بارومتر لمعرفة مدى جودة الخدمة العمومية المقدمة إلى المواطنين في الإدارات العمومية، بناء على رضاهم، كما هو معمول به في تجارب دول متقدمة، حيث يوجد في كل مرفق يلجه المواطن داخل الإدارة العمومية آلية للتعبير عن الرضا أو عن عدم الرضا من الخدمة المقدمة إليه.

واعتبر الوزير الوصي على قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنّ النظرة السلبية السائدة لدى المواطنين المغاربة إزاء الإدارة "نتجت عن سيادة ثقافة إدارية معينة تراكمت منذ الاستقلال"، قبل أن يشير إلى "أنّ الصورة التي كانت سائدة في الماضي تغيرت الآن بشكل كبير جدا، ونحن نتوجه إلى إقامة مصالحة بين المواطن والإدارة".

بنعبد القادر اعترف بأن القانون لم يكن منصفا المواطن المغربي في علاقته بالإدارة العمومية، بتنصيصه على معاقبة كل مَن أهان موظفا عموميا بعقوبة تصل إلى السجن، وفق مقتضيات القانون الجنائي، قائلا "شيء جيد أن تَحمي الدولة موظفيها، لكنْ تم إغفال حماية المواطن من التعسف الذي قد يطاله داخل الإدارة".

الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي أبرز أنّ ثغرة إغفال حماية المواطن من التعسف الذي قد يطاله داخل الإدارة العمومية تم تداركها سنة 1999، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى اجتماع كبار مسؤولي الإدارة الترابية بالبيضاء، عرض فيها المفهوم الجديد للسلطة وأوصى بجعل الإدارة يجب في خدمة المواطن وخدمة المصلحة العامة.

فلسلفة الإصلاح التي ينهجها بنعبد القادر، كما جاء على لسانه في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، تستند إلى توجيهات الملك والمَرجعية الدستورية، "وتَعتبر أن المبتدأ والمنتهى في الإدارة العمومية هو المواطن، وأن يكون رضا المواطن هو المعيار للنجاعة الإدارية، وليس أن يكون الموظف راضيا عن نفسه أو أن يتحدث عن الجهود التي يبذلها".

علاقة بذلك، دافع بنعبد القادر عن موظفي الإدارة العمومية، ونوّه بالجهود التي يبذلونها من أجل خدمة المواطنين، وقال إن "هناك آلاف الموظفات والموظفين يُضحُّون من أجل إرضاء المواطنين، ويتفانون في عملهم، على الرغم من ظروف العمل الصعبة ومحدودية الدخل".

وفي الوقت الذي لا تزال انتقادات الإدارة العمومية مستمرة، عبّر بنعبد القادر عن تفاؤله بشأن النجاح في تحقيق الإصلاح المنشود، بقوله: "اليوم هناك رؤية واضحة للإصلاح، وأنا متفائل بشأن نجاح مسار تحديث الإدارة العمومية. صحيح أن هناك بعض البؤر؛ ولكنّ الرؤية واضحة والإرادة السياسية موجودة، من طرفنا ومن طرف الحكومة، وسنتوجه نحو المصالحة بين المواطن والإدارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - خدوج الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:10
هادوك الموظفين والموظفات الذين يضحون رغم دخلهم المحدود هما أكثر وحدين واكلين لعصا أو كيتحكرو، نمشيو لميدان التعليم مثلا اللي كنت خدامة فيه : المديريات شكون معمرين مكاتبها وشكون كيولي مدير تربوي وملحق تربوي ؟ ناس مزيانة هادو منهضروش عليهم ، ولكن آخرون كانوا معلمين كيسلتو ومكانوش كيديرو خدمتهم ، تا ولات واحد المتلازمة فالتعليم : سلت + ضحك على التلامذ + دير المشاكل + انخرط مع نقابة = تكون ملحق تربوي أو إدارة تربوية !
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2
2 - hicham الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:10
نحن لسنا بحاجة إلى ليات، نحن بحاجة إلى انسان يتحمل مسؤوليته، سواء كان له ضمير مهني ام لم يكن، في حالة عدم وجود ضمير مهني، يجب على مسؤلين تسهيل عفوا ليس مسؤلين يجب على العدل ان ياخد مجراه و على الدولة حق وقنون كما في أوراق ان تسهل هذا طريق لياخد مواطن حقه من إدارة،
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3
3 - من روما الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:10
واش هاذ الشي بصاح لبغى يدير الوزير زعما لمشيتي لإدارة يرحبو بيك وهي فالحقيقه فكرة مزيانة ولكن خاصها تكمل يصالحنها تامعا دوك لسرقونا يردو لفلوس لبلايسهوم يكون أحسن
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7
4 - الادارة ليست جدابة للعمل فيها الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:11
لماذا لا تطرح الوزارة سؤالا منطقيا : لماذا الموظف غير مرتاح في العمل ؟ ...الموظف غير المرتاح في عمله لا يمكن أن يؤدي خدمة بجودة عالية ...هناك ضغط ...هناك أمهات موظفات تركن أولادهن الرضع وينتظرون فقط انتهاء العمل أو قبله لارضاعهن ...هناك رئيس يتعدى على مرؤوسيه ...هناك ادارة فيها مكاتب وكراسي مهللة ...هناك العشرات من الموظفين مجتمعين في غرفة ضيقة فيها الرطوبة وشتى أنواع الامراض ...هناك موظفين يقومون بأعمال عبثية لا تشجع على الابتكار والتطور والخلق ...هناك ...نعم للموظف واجبات ويجب أن يحاسب إذا لم يقم بها لكن له حقوق تتعلق على الاقل في توفير شروط انسانية للعمل ...انا لا أتحدث عن الأجر أتحدث عن ظروف العمل
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8
5 - conan الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:11
لم يحدث يوما أن اتصل أحدهم بأرقام النجدة (الشرطة، الدرك، الوقاية المدنية، الإسعاف) وتم الاستجابة لطلبه بالسرعة اللازمة، إذن المرجو إيجاد حل لهاته المعضلة التي تمثل شرخا في علاقة المواطن بالإدارة.
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10
6 - فضولي الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:18
عندما يلج اي موظف الى الادارة العمومية فانه يجد نفسه مرغما ان يتحلى بالسلوك الساءد الباءد القمعي الاقصاءي والعقلية الرجعية للادارة العمومية .فان حاذ عن هذا المسار فان مصيره السجن او الطرد .والسلام
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4
7 - غريب الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:19
يجب ان تزيل تلك الساعة المشؤومة التي بعثرت المغاربة اذا اردت المصالحة فعلا.
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7
8 - Vérité الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:20
Le problème c'est que tous les domaines sont touché par la corruption et la clientésme...
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3
9 - البداية الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:21
Bonjour
bonnes intentions on va positiver et on va voir ce qui va se passer
je pense qu'il est temps de réagir et c'est dans notre intérêt gouvernants et gouvernés
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10 - عزيز الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:22
لا يكتمل اصلاح الادارة الا بالرجوع الا الساعة القانونية والسلام
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6
11 - حسن الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:25
ديما اسي الوزير وزارتك تشتغل على قانون من اليوم الذي اصبحت فيه وزيرا نفس الكلام الوزاره تشتغل حتى لوكانت هذه الوزاره تشتغل بمشيه السلحفاة لانتهت من اعداد هذه القوانين
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12 - حاتم الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:26
يضحك على الشعب في الوقت بدل الضائع
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13 - مواطن الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:28
يجب أن تكون الإدارة كالمقاولة بحيث الموظف تكون له مردودية و عمل كاميرات داخلها واستعمال إثبات الحضور بالبصمة وحضور المدير أولا و تفعيل العقوبات .
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-4
14 - Abo Ayoub الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:28
إصلاح منظومة الإدارة العمومية يجب ان يأخد بعين الاعتبار الموظف و وسائل العمل. دون ذالك اي إصلاح سيكون عقيما.
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4
15 - مواطن الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:28
الكثير من المغاربة لا يعرفون الدارجة يتحدثون فقك الأمازيغية الرسمية منذ 2011. الكثير منهم تم التعسف عليه من قبل الإدارة بسبب لغته و الكثير من الموضفين يحتقرون المواطن الناطق بالأمازيغية و لا يريدون التحدث إليه و قضاء أغراضه.
أثناء تكوين الموضفين يجب أن يدرسوا الأمازيغية و تعيين الذين يتقنونها في مناطق ناطقة بالأمازيغية و الزامهم باستعمالها مع كل المواطنين.
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16 - مهتم متهم الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:30
لنجاح المصالحة يجب على الإدارة أن تكون لها أدن صاغية وتجتهد لإيجاد مخرج للطلبات الصعبة إدا أمكن دلك دون العلو على القانون كما ان المواطن من جهته يعتبر صمام هده المصالحة و الإصلاح ة دلك بأن يكون إيجابيا و ليس سلبيا في التعامل مع الإدارة ودلك على أساس ماله وما عليه.
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0
17 - سعيد الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:31
يجب إحداث مكتب آستقبال توضع فيه طلبات آحتياجات المواطنين من أوراق وعقود وضبط بتوقيت محدد وتغادر وترجع وتأخد أغرادك دون النظر في وجه أحد سواء كان صالح أو طالح وأي تأخير عن الوقت يعببر خرق للقانون أما أن نترجى شخص يقوم بعمله فهته ثقافة أكل الظهر عنها وشرب
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0
18 - المواطن الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:31
هي اذا مصالحة المواطن مع نفسه، و يبقى المواطن هو صلب الموضوع و مصلحته هي من المصلحة العامة.
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19 - م المصطفى الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:33
ما يريده المواطن من الإدارة يا سيدي الوزير، أولا وقبل كل شيء هو حسن الاستقبال أو رد السلام أضعف الإيمان. فعبد ربه - مقيم بفرنسا - أستغرب من تصرفات بعض الموظفين، خلافا لما هو معمول به في فرنسا من استقبال يمرر فيه الموظف هناك : bonjour, bonsoir, au revoir et merci... ويكون دائما هو السباق لإفشاء هذه العبارات.
وهناك عملية الإمضاء على وثيقة مثلا، والتي في غياب رئيس المصلحة تتوقف الحركة...
فهذا غيظ من فيض لبعض المآخذ التي تعرفها بعض الإدارات في بلادنا.
لكن هذا لا يمنع من أن هناك موظفين محترمين يؤدون واجبهم بمهنية عالية وإخلاص.
وهناك ايضا فئة من المواطنين تعكر صفو الموظف، وتقوم بتصرفات إغرائية تمس بسمعة الموظف ومن خلاله المس بإدارتنا المغربية وللأسف الشديد...
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20 - محمد الشرقاوي الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:33
ليعبر المواطن علي ملا يرضيه وهل المواطن المعبر له الحصانة الكافية بسلامته من بعد التعبير.من يعبرون علي رءيهم يتعب في سير و أجي للتحقيق معه ووووو....شكرا
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21 - mojib hamada الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:35
إلى متى نبقى على هادا الحال لا مستشفيات جيدة لا مدارس حسنة لا لا إلى متى هل هده بلادنا أم لي غيرنا
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22 - bardad الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:38
ان غدا لناضره قريب والسلام عليكم
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23 - جواد الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:43
بصراحة..الخدمات الإدارية تحسنت..حيث كانت القمع و الزبونية و الرشوة..ولكن تحسنت في مناطق دون مناطق ..تجد إختلاف من حيث التعامل الإداري بين مدينة و أخرى ...تحسين عمل الإدارة يزيد من حب الوطن ..ولا تنسى الدولة أن تحمي موظفيها من بعض تجاوزات المواطنين ...تجد البعض عدواني و يتهجم على موظف بدون سبب ..لأن هذا يفقد الدولة هيبتها. يجب احترام القانون من جميع الأطراف
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24 - نبيل الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:43
بالأمس ذهبت مع والدي المسن لتحرير وكالة تخول لي سحب مأدونيته من عمالة خريبكة
كلفني الامر 800 درهم عند العدول في حين ان هذا كان يكلف دربهمات قبل سنتين
وبالطبع اذا سألت العدول فسيقول لك انها من اختصاصاته وقد سالت قاضي قضاة قال لي ان تحريرها في المقاطعة يكفي ولما دهبت للمقاطعة قال لي انهم لا يعلمون
اما الدولة فلم تحدد لأي كان الاختصاصات لانها تستفيد من الإجراءات التي يقوم بها العدول تحت دريعة الإجراءات التي تتطلبها في المحكمة
ذالك خبث مبيت من قبل الدولة لجباية ضرائب غير مباشرة تزيد الطين بلة في كره الدولة والقائمين عليها
وقد بحثت في مواقع الحكومة لإيجاد جواب عن اختصاصات كل جهة ولم أجد
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