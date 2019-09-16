24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. إنهاء جولة فاس.. وحرقة مقارتنها بغرناطة! (5.00)

  2. التهافت اللغوي (5.00)

  3. نتائج أولية: قيس سعيد ونبيل القروي يتنافسان على رئاسة تونس (5.00)

  4. هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟‬ (5.00)

  5. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عبابو: ظاهرة الاكتظاظ تسائل المدارس الخاصة

عبابو: ظاهرة الاكتظاظ تسائل المدارس الخاصة

عبابو: ظاهرة الاكتظاظ تسائل المدارس الخاصة
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 09:49

رصدت جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب زيادة في أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، محذرة من التبعات السلبية لهذه الظاهرة على الأداء العام للتلميذ خلال مساره الدراسي.

وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن الفيدرالية سجلت تناميا لظاهرة تكديس التلاميذ في الفصول الدراسية داخل المدارس الخصوصية، في خرق صارخ لدفاتر التحملات المعمول بها في هذا الإطار.

وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن هناك مؤسسات تربوية خاصة تعمد إلى وضع ما بين 35 و40 تلميذا في الفصل الدراسي الواحد؛ وهو أمر غير مقبول بتاتا، ويتطلب تحرك المسؤولين بوزارة التربية والتعليم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

وأضاف النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في التصريح ذاته، أن "عدد المتمدرسين في الفصول التعليمية بالمؤسسات الخاصة، إذا رجعنا إلى العقل والمنطق والقانون الذي يحمي مصلحة التلميذ، لا يجب أن يتعدى 20 تلميذا. وبالتالي، فإن تعمد مسؤولي هذه المدارس وضع أعداد تفوق هذا الرقم وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي بشكل سلبي ليس إلا دليلا على الجشع لتحصيل مبالغ مالية أكبر على حساب المصلحة التربوية للتلاميذ".

وتابع المتحدث: "يتوجب على وزارة التعليم التدخل بحزم، ليس فقط على مستوى خفض أعداد التلاميذ في فصول المدارس الخاصة فحسب؛ بل يجب عليها إعادة النظام إلى القطاع برمته ووضع آليات حقيقية وناجعة لوقف نزيف العبث الذي يؤثر على مستقبل شريحة واسعة من فلذات أكبادنا، ومحاصرة الجشع الذي يتمثل أيضا في الغلاء الفاحش للتكاليف الشهرية للتعليم داخل المؤسسات الخصوصية".

وتتراوح الواجبات الشهرية للتعليم داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بشكل عام وكبريات المدن بشكل خاص ما بين 1500 و12 ألف درهم وما يزيد، في الوقت الذي تقر فيه المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص الصادرة العام الماضي بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.

وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات، وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مسمرير تنغير الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:06
السيد اناءيب راه غير كضحكو على ولاد الشعب ابسط متال مدرسة العزوزية فمراكش 50 تلميد فالقسم وسط مراكش وخرج وحد 100 كلومتر لا دمنات المركز بالضبط مدرسة ورتزديك 4 داتلامد فطبلة والجبل باقي الاساتدة ملتحقوش والادوات مكينينش حتى التعليم فيه تخطافت سو شارج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - عادل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:17
ارجوا إعادة صياغة السؤال المطروح كعنوان..... ظاهرة الاكتظاظ تسائل الحكومة........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - الكسول الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:19
هل تنتظرون من التعليم الخاص توجيها رشيدا لابناءكم ؟؟؟ مافيا التعليم لا يهمها سوى المصالح الشخصية اما التلميذ فلا نصيب له فى المستقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - ملاحظ الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:22
لماذا يجب على الوزارة التدخل. المشكل كاين فينا احنا. والزحام حنا لي دايرينو ماشي الوزارة. شكون لي بزز علي نسجل ولدي في مدرسة عليها الزحام. المدارس الخاصة موجودة و علي غير نختار الاحسن لولادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - محمد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:23
صحيح غالبية المدارس الخاصة لا يهمها إلا الربح ولدي تجربة في هذا الإطار لكن الحمد لله سويت وضعية أبنائي بفضل تنقيلهم لمدرسة أخرى اشهد أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه. الفرق الأساسي في الإطار الإداري والتربوي لأنه هو من يقوم بالفرق. هناك مدراء همهم الأساسي الربح ولو على حساب جودة التعليم واعطي مثال مدرسة ليما عبدالسلام المشيشي في بلفيدير الدار البيضاء وهناك مدراء علينا أن نفتخر بهم كل الفخر ونعتز بهم كل الاعتزاز واعطي مثال مجموعة مدارس الاسكندر بعين السبع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.