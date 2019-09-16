هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب

هسبريس من الرباط

أكد مصدر أمني صحة المعلومات والأخبار التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول إلغاء العمل بجذاذة السفر، التي تتضمن استمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين القاصدين أو المغادرين المغرب.

وأكد المصدر ذاته أن إلغاء العمل بهذه الاستمارة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 16 شتنبر الجاري، على أن يشمل هذا الإجراء، في المرحلة الأولى، جميع المعابر الحدودية الجوية والبرية للمملكة، وهي المطارات ومراكز الحدود البرية.

واستطرد المصدر ذاته بأن المعابر الحدودية البحرية، وهي الموانئ، سيبقى بها العمل متواصلا بهذه الاستمارة لمدة إضافية تناهز شهرين تقريبا؛ وذلك في انتظار توفير البنية التحتية المعلوماتية المحمولة على متن البواخر، وهي العملية التي تجري بالتنسيق مع شركات الملاحة البحرية المعنية.

وشدد المصدر ذاته على أن إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إلغاء العمل باستمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين بالمطارات والمعابر البرية، كمرحلة أولى، في انتظار تعميم هذا الإجراء على الموانئ في غضون شهرين، يأتي في سياق حرص المصالح الأمنية على تبسيط إجراءات السفر، وضمان انسيابية العبور بالمنافذ الحدودية؛ فضلا عن تقليص آجال المراقبة والعبور الحدوديين.

وختم المصدر ذاته بأن هذه الخطوة تأتي تتويجا للمجهودات التي بذلتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة لتطوير نظام المراقبة الحدودية وضمان نجاعتها؛ وذلك من خلال اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير مراكز الحدود، المعروف اختصارا باسم SGPF، والذي يسمح بالقراءة الرقمية لجوازات السفر، وإدماج بياناتها التشخيصية بشكل آني في قواعد المعطيات، فضلا عن رصد الوثائق المزيفة.