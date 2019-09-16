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الرئيسية | مجتمع | هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب

هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب

هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:30

أكد مصدر أمني صحة المعلومات والأخبار التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول إلغاء العمل بجذاذة السفر، التي تتضمن استمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين القاصدين أو المغادرين المغرب.

وأكد المصدر ذاته أن إلغاء العمل بهذه الاستمارة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 16 شتنبر الجاري، على أن يشمل هذا الإجراء، في المرحلة الأولى، جميع المعابر الحدودية الجوية والبرية للمملكة، وهي المطارات ومراكز الحدود البرية.

واستطرد المصدر ذاته بأن المعابر الحدودية البحرية، وهي الموانئ، سيبقى بها العمل متواصلا بهذه الاستمارة لمدة إضافية تناهز شهرين تقريبا؛ وذلك في انتظار توفير البنية التحتية المعلوماتية المحمولة على متن البواخر، وهي العملية التي تجري بالتنسيق مع شركات الملاحة البحرية المعنية.

وشدد المصدر ذاته على أن إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إلغاء العمل باستمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين بالمطارات والمعابر البرية، كمرحلة أولى، في انتظار تعميم هذا الإجراء على الموانئ في غضون شهرين، يأتي في سياق حرص المصالح الأمنية على تبسيط إجراءات السفر، وضمان انسيابية العبور بالمنافذ الحدودية؛ فضلا عن تقليص آجال المراقبة والعبور الحدوديين.

وختم المصدر ذاته بأن هذه الخطوة تأتي تتويجا للمجهودات التي بذلتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة لتطوير نظام المراقبة الحدودية وضمان نجاعتها؛ وذلك من خلال اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير مراكز الحدود، المعروف اختصارا باسم SGPF، والذي يسمح بالقراءة الرقمية لجوازات السفر، وإدماج بياناتها التشخيصية بشكل آني في قواعد المعطيات، فضلا عن رصد الوثائق المزيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - رزق المانيا الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:44
الحمد الله ملي غادي يحيدو هاديك الإستمارة
انا شخصيا كانت كتخلق ليا مشكل ديما خاصني ستيلو ديما خاصني فين نكتب وعاد خاصني نعمر ديالي وديال ولادي والبلد الوحيد لي فيه هو المغرب
خارج تعمرها داخل تعمرها مع العلم انهم عارفين الطالعة والنازلة
بعض المرات كيعطوها فالطيارة ماشي مشكل
المشكل هو ملي كتنزل ماحيلتك للصف ماحيلتك لولادك ماحيلتك للباليزات
المهم هنية علينا انا بغيتهم يحيدو حتي الديوانة يخلو غي البوليس قولو معايا امين
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88
2 - brahim ajekal الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:44
على سلامتكوم ، العالم كامل تساراه مافيهشي هاد الاستمارة
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32
3 - عبد الغفور الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:49
وأخيرا المغرب يمكن يتقدم ، حيت أمور بسيطة مفعولها كبير أتذكر حادثة في الباخيرة كان سببها الورقة في شجار ضخم وطوابر طويلة وتدافع لسعات الورقة كانت تفسد جو السفر
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16
4 - Monir الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:50
هرمنا من اجل الوصول لهذه الخطوة. نتمنى المزيد تقليص مدة الانتظار من اجل ختم الجواز.الانتظار الطويل عند الخروج حتى تمر حقاءبك بالسكانير عند باب الخروج.ابعاد من لا علاقة له بالسفر هذا يريد ان يحمل لك الحقيبة والاخر بريد ان ياخدك لطاكسي.موقف السيارات ملىء بالمتسكعين...
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21
5 - mjalwake fnew york الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:56
tout les passports du monde entier sont biometric, il est impossible maintenant d,utiliser un faux passport ou une fause carte de sejour pour passer la frontiere, , mchate yamate siba dans les annees 70,,,, ,80,et meme 90 .ici aux etats unis en te demande parfois de poser l,empreinte degital pour que le systeme le controle meme si tu es resident ou citoyen.
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2
6 - Youssef الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:58
حياني الله حتى شفت هاد التقدم
المغرب البلد الوحيد ليفيه هاد الورقة لصالحه لوالو والمشكل كتب فيها لي بغيتي ميسولك حد من غير رقم الباسبور انا بعد المهنة تنكتب فيها وزير عمرهم سولوني عليها
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21
7 - citoyen الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:01
عقبا لبارجات البوليس والجوندارم وتعويضهم بالرادارات الثابتة وكولشي يخلص وفي اي وقت كانت مخالفة السرعة ماشي غير منين يكونو الامن او الجندارم ومنين ترشقلهوم يخيليو شي وحدين يحنيو ب 100 درهم ومنين يكون فلان بن فلتلان يقولولو مرحبا
والله مايدوم غير الصح
وهذيك شهدة السكني وشهادة الحياة ماشي البطاقة الوطنية تكفي
واخيرا ماكين لااجبارية التصويت ولاعبو والريح
صوت المواطن كرامته يمنحه لمن يشاء ويعزف عن التصويت لمنع صحاب الشكارة اذا تآمروا عليه اغلبية ومعارضة
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6
8 - أحمد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:02
الى صاحب التعليق 2 ،مازال معمولا به في بريطانيا للمسافرين خارج دول الإتحاد الأوربي.
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7
9 - نبيل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:03
أمريكا لازالت تستعملها وتعطيها لك مضيفة الطائرة قبل ان تبدا الطائرة في الهبوط
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4
10 - ملاحظ الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:09
الوسطاء السماسرة اللي كانوا يتكلفوا بالاستمارة, ضد هذا الإجراء التعسفي و يطلبون الإستمرار في العمل بجذاذة السفر, وإلآ سيدخلون في إضراب مفتوح مثل المتعاقدين
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6
11 - youssef Amsterdam الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:12
إستعمال السكانير لقراءة الجوازات سيتطلب نفس الوقت أو ربما اطول ولهادا نطالب بمعاملة كما هي في الدول الاوروپية في نهاية العطلة انتظرنا أربعة ساعات في باب سبته أنا وأطفالي الصغار
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1
12 - Mimo الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:14
غريب أمر المعلقين فعلا هذه الاستمارة لم يعد لها معنى و كان الأجدر أن تلغى منذ بدأ العمل بجواز السفر البيومتري.
ولكن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يطلب هذه الاستمارة بل هناك دول كثيرة في العالم لازالت تطلب هذه الاستمارة اذهب للجزائر وسترى بأم عينيك كما أن فرنسا لم تزلها في مطاراتها إلا سنة 2007
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0
13 - Zakaria الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:15
نتمنى ان يتم حذف كذلك المطالبة بقرار الإجازة السنوية لان هذا الامر يبقى من اختصاص الإدارة المشغلة في حالة خروج الموظف دون الترخيص له بالاجازة والإدارة المشغلة هي الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ العقوبات الإدارية نحوه كما أن المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني لا اساس له شكلا ومضمونا وكذلك قانونا
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0
14 - تصحيح الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:19
أغلب التعاليق تفيد أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يفرض تعبئة هذه الورقة، غلط حتى الملكة المتحدة لها نفس الورقة يجب على الجميع من خارج الإتحاد الاروبي تعبئتها، أظن أنه تم إلغاؤها مؤخرا
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2
15 - Zohair الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:24
السلام عليكم. عِوَض هذه الاستمارة الورقية أصبحت اجهزة الكترونية تضع فيها جواز سفرك و توخذ لك صورة و انت جاهز للعبور عند تقديم إيصال من هذه الآلة للجمارك. هذا هو الامر المعمول به في أمريكا و كندا. حظ سعيد.
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16 - رحمة الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:25
لا ماشي المغرب لوحدو
حتى مصر تا هي عملها
تهنينا والله
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17 - hicham bruxelles الاثنين 16 شتنبر 2019 - 00:28
هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية
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