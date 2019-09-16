24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المنتخب الإسباني يحرز لقب كأس العالم لكرة السلة
- غضب تجار سوق إنزكان
- شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية
- طفل يرفع حصيلة "حادثة الرشيدية" إلى 29 قتيلا
- أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة
هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟ (5.00)
هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ (5.00)
"ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)
- الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية - (112)
- تصنيف جديد: المغرب يغيب عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم - (111)
- الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن" - (95)
- هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ - (68)
- وزارة التربية تنفي جلب أساتذة من السنغال لتدريس اللغات والعلوم - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب
أكد مصدر أمني صحة المعلومات والأخبار التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول إلغاء العمل بجذاذة السفر، التي تتضمن استمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين القاصدين أو المغادرين المغرب.
وأكد المصدر ذاته أن إلغاء العمل بهذه الاستمارة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 16 شتنبر الجاري، على أن يشمل هذا الإجراء، في المرحلة الأولى، جميع المعابر الحدودية الجوية والبرية للمملكة، وهي المطارات ومراكز الحدود البرية.
واستطرد المصدر ذاته بأن المعابر الحدودية البحرية، وهي الموانئ، سيبقى بها العمل متواصلا بهذه الاستمارة لمدة إضافية تناهز شهرين تقريبا؛ وذلك في انتظار توفير البنية التحتية المعلوماتية المحمولة على متن البواخر، وهي العملية التي تجري بالتنسيق مع شركات الملاحة البحرية المعنية.
وشدد المصدر ذاته على أن إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إلغاء العمل باستمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين بالمطارات والمعابر البرية، كمرحلة أولى، في انتظار تعميم هذا الإجراء على الموانئ في غضون شهرين، يأتي في سياق حرص المصالح الأمنية على تبسيط إجراءات السفر، وضمان انسيابية العبور بالمنافذ الحدودية؛ فضلا عن تقليص آجال المراقبة والعبور الحدوديين.
وختم المصدر ذاته بأن هذه الخطوة تأتي تتويجا للمجهودات التي بذلتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة لتطوير نظام المراقبة الحدودية وضمان نجاعتها؛ وذلك من خلال اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير مراكز الحدود، المعروف اختصارا باسم SGPF، والذي يسمح بالقراءة الرقمية لجوازات السفر، وإدماج بياناتها التشخيصية بشكل آني في قواعد المعطيات، فضلا عن رصد الوثائق المزيفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
انا شخصيا كانت كتخلق ليا مشكل ديما خاصني ستيلو ديما خاصني فين نكتب وعاد خاصني نعمر ديالي وديال ولادي والبلد الوحيد لي فيه هو المغرب
خارج تعمرها داخل تعمرها مع العلم انهم عارفين الطالعة والنازلة
بعض المرات كيعطوها فالطيارة ماشي مشكل
المشكل هو ملي كتنزل ماحيلتك للصف ماحيلتك لولادك ماحيلتك للباليزات
المهم هنية علينا انا بغيتهم يحيدو حتي الديوانة يخلو غي البوليس قولو معايا امين
المغرب البلد الوحيد ليفيه هاد الورقة لصالحه لوالو والمشكل كتب فيها لي بغيتي ميسولك حد من غير رقم الباسبور انا بعد المهنة تنكتب فيها وزير عمرهم سولوني عليها
والله مايدوم غير الصح
وهذيك شهدة السكني وشهادة الحياة ماشي البطاقة الوطنية تكفي
واخيرا ماكين لااجبارية التصويت ولاعبو والريح
صوت المواطن كرامته يمنحه لمن يشاء ويعزف عن التصويت لمنع صحاب الشكارة اذا تآمروا عليه اغلبية ومعارضة
ولكن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يطلب هذه الاستمارة بل هناك دول كثيرة في العالم لازالت تطلب هذه الاستمارة اذهب للجزائر وسترى بأم عينيك كما أن فرنسا لم تزلها في مطاراتها إلا سنة 2007
حتى مصر تا هي عملها
تهنينا والله