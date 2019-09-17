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المجلس الحكومي يحيط بمجريات الدخول المدرسي

المجلس الحكومي يحيط بمجريات الدخول المدرسي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 00:42

ينعقد يوم الخميس من الأسبوع الجاري مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول التربوي 2019-2020.

ويتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

المرسوم الثاني يعني تغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والثالث متصل بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور؛ في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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