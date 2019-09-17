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الفاضل: المغرب يضطلع بدور مهم في تدبير الهجرة‎

الفاضل: المغرب يضطلع بدور مهم في تدبير الهجرة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 02:35

أكدت أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، أن المغرب يضطلع بدور مهم جدا في تدبير قضايا الهجرة على الصعيد الإفريقي.

واعتبرت الفاضل، في تصريح صحافي على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى الإفريقي الخامس حول الهجرة، الإثنين بالقاهرة، أن المملكة المغربية التي استضافت المؤتمر الدولي حول الهجرة في دجنبر الماضي بمراكش تظل "فاعلا حقيقيا في هذا المجال الحيوي، بالنظر إلى دورها الكبير في تدبير قضايا الهجرة على صعيد الاتحاد الإفريقي".

وسجلت المفوضة أن المغرب كبلد عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا يمكن أن يضطلع بدور كبير أيضا في الحد من تنامي الهجرة غير الشرعية، عبر توعية الشباب الإفريقي بسلك الآليات القانونية والتنظيمية للهجرة، وتجنب الوقوع في أيدي شبكات الاتجار بالبشر والتهريب.

وذكرت الفاضل أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، يعرف دينامية ملحوظة في مجال بحث إشكالات الهجرة؛ وهو يسعى دائما إلى إيجاد حلول ناجعة لتدفقات التنقلات البشرية بالقارة الإفريقية.

وأشارت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي إلى أن المرصد الإفريقي للهجرة، والذي سيفتتح بالمغرب السنة المقبلة، يمثل آلية مثلى للحصول على معطيات ذات مصداقية تمكن من فهم أبعاد ظاهرة الهجرة واستيعاب تجلياتها على مستوى القارة الإفريقية.

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