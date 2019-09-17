لجنة الوقاية من حوادث السير تنظم مسابقة وطنية

هسبريس من الرباط

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المسابقة الوطنية لتصميم الرمز المميز للوكالة وتحرير توقيعها المؤسساتي والتأليف الموسيقي لهويتها الصوتية، وذلك في إطار إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بموجب القانون رقم 14-103 بتاريخ 20 صفر 1440 الموافق لـ10 أكتوبر 2018.

وأشار المنظمون إلى أن "هذه المسابقة تهدف إلى تزويد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهوية بصرية وسمعية قابلة للاشتقاق وللاستخدام في مختلف الوسائط التواصلية، وتروم خلق تعبئة شاملة للمواطنين من أجل الانخراط في بناء هذا الورش المؤسساتي الوطني الجديد".

وأضاف المصدر ذاته أنه "يمكن للراغبين في المشاركة تحميل القانون المنظم للمسابقة من موقع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على شبكة الإنترنيت، أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الشخص أو الفريق المشارك أن يقوم ببعث الوثائق المطلوبة حسب صنف المسابقة في ملف إلكتروني يحمل عنوان concours ansr عبر البريد الإلكتروني [email protected] في أجل أقصاه 15 أكتوبر القادم".