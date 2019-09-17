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كُتّاب وآراء
لجنة الوقاية من حوادث السير تنظم مسابقة وطنية
تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المسابقة الوطنية لتصميم الرمز المميز للوكالة وتحرير توقيعها المؤسساتي والتأليف الموسيقي لهويتها الصوتية، وذلك في إطار إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بموجب القانون رقم 14-103 بتاريخ 20 صفر 1440 الموافق لـ10 أكتوبر 2018.
وأشار المنظمون إلى أن "هذه المسابقة تهدف إلى تزويد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهوية بصرية وسمعية قابلة للاشتقاق وللاستخدام في مختلف الوسائط التواصلية، وتروم خلق تعبئة شاملة للمواطنين من أجل الانخراط في بناء هذا الورش المؤسساتي الوطني الجديد".
وأضاف المصدر ذاته أنه "يمكن للراغبين في المشاركة تحميل القانون المنظم للمسابقة من موقع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على شبكة الإنترنيت، أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الشخص أو الفريق المشارك أن يقوم ببعث الوثائق المطلوبة حسب صنف المسابقة في ملف إلكتروني يحمل عنوان concours ansr عبر البريد الإلكتروني [email protected] في أجل أقصاه 15 أكتوبر القادم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
و المسابقة الامثل هي ان تعطي شركات المكلفة ببيع السيارات قرض سيارة بدون فائدة لمن عنده رخصة سياقة عمرها اكثر من 20 سنة بدون حادثة .
و المسابقة الامثل هو ان تعطي شركات البنزين 1000 لتر لمن عنده رخصة سياقة بدون حوادث مدتها 10 سنوات
و المسابقة الامثل هو إعفاء كل من عنده رخصة سياقة مدتها 30 سنة من الضريبة .
هكذا نكون قد شجعنا على تجنب الحوادث و شجعنا المواطن على تجنبها . و يجب خلق لجنة مكلفة بهذه الامور حتى نتجنب باك صاحبي
كما ننصحها كذلك بإرغام السلطات على تحرير الأرصفة والشوارع من الإحتلال السافر الذي اعتاده المشاهد، والذي يعتبر من أهم أسباب الحوادث، حيث ترغم المارة على خرق قانون السير بسببه.
غير هذا ليس إلا مجهود بدون نتائج قبل انطلاقه