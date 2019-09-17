24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. بنعبد القادر يؤكد إلزامية التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين (5.00)

  2. أنقرة تعلن ارتفاع البطالة إلى نسبة 13% في تركيا (5.00)

  3. أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة (5.00)

  4. القضاء يحاصر شبكة تزوير بطائق التعريف للاستيلاء على العقارات (5.00)

  5. "خيانة الأمانة" تعتقل مستخدما بوكالة بسيدي قاسم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لجنة الوقاية من حوادث السير تنظم مسابقة وطنية

لجنة الوقاية من حوادث السير تنظم مسابقة وطنية

لجنة الوقاية من حوادث السير تنظم مسابقة وطنية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 10:10

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المسابقة الوطنية لتصميم الرمز المميز للوكالة وتحرير توقيعها المؤسساتي والتأليف الموسيقي لهويتها الصوتية، وذلك في إطار إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بموجب القانون رقم 14-103 بتاريخ 20 صفر 1440 الموافق لـ10 أكتوبر 2018.

وأشار المنظمون إلى أن "هذه المسابقة تهدف إلى تزويد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهوية بصرية وسمعية قابلة للاشتقاق وللاستخدام في مختلف الوسائط التواصلية، وتروم خلق تعبئة شاملة للمواطنين من أجل الانخراط في بناء هذا الورش المؤسساتي الوطني الجديد".

وأضاف المصدر ذاته أنه "يمكن للراغبين في المشاركة تحميل القانون المنظم للمسابقة من موقع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على شبكة الإنترنيت، أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الشخص أو الفريق المشارك أن يقوم ببعث الوثائق المطلوبة حسب صنف المسابقة في ملف إلكتروني يحمل عنوان concours ansr عبر البريد الإلكتروني [email protected] في أجل أقصاه 15 أكتوبر القادم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد السوسي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 10:40
المسابقة الامثل هي ان تعطي شركات التامين سنة مجانية لمن عنده رخصة سياقة قديمة تفوق 15 سنة بدون حوادث
و المسابقة الامثل هي ان تعطي شركات المكلفة ببيع السيارات قرض سيارة بدون فائدة لمن عنده رخصة سياقة عمرها اكثر من 20 سنة بدون حادثة .
و المسابقة الامثل هو ان تعطي شركات البنزين 1000 لتر لمن عنده رخصة سياقة بدون حوادث مدتها 10 سنوات
و المسابقة الامثل هو إعفاء كل من عنده رخصة سياقة مدتها 30 سنة من الضريبة .
هكذا نكون قد شجعنا على تجنب الحوادث و شجعنا المواطن على تجنبها . و يجب خلق لجنة مكلفة بهذه الامور حتى نتجنب باك صاحبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - مقترح الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 11:08
ننصح لجنة الوقاية من حوادث السير بالتفكير في وضع مخطط توعوي بكل المؤسسات التعليمية مع بداية كل موسم دراسي لتقليل حوادث الطرق بنسبة 50 في المائة أو أكثر . فأغلبية التلميذات والتلاميذ لا يحترمون مطلقا الممرات المخصصة لهم لا الراجلين ولا أصحاب الدراجات، حيث نقرأ بشكل شبه يومي خبر إصابة أحد التلاميذ.
كما ننصحها كذلك بإرغام السلطات على تحرير الأرصفة والشوارع من الإحتلال السافر الذي اعتاده المشاهد، والذي يعتبر من أهم أسباب الحوادث، حيث ترغم المارة على خرق قانون السير بسببه.
غير هذا ليس إلا مجهود بدون نتائج قبل انطلاقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.