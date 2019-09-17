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باماكو تثمّن التزام الرباط بتكوين الطلبة الماليّين

باماكو تثمّن التزام الرباط بتكوين الطلبة الماليّين
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 15:50

ثمنت مالي عاليا ما يوليه المغرب من أهمية للتكوين والنهوض بقدرات الأطر الإفريقية بشكل عام والماليين، على وجه الخصوص، وذلك تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس الذي يضع التنمية البشرية في صلب التعاون جنوب - جنوب.

الجانب المالي، خلال أشغال اجتماع اللجنة المغربية المالية المكلفة بدراسة واختيار ملفات المرشحين الماليين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من قبل المغرب برسم العام الدراسي 2020/2019 (210 منحة)، والتي انعقدت في باماكو، نوه أيضا بالتزام المملكة بتكوين الطلبة الماليين والمساهمة في تعزيز القدرات والتنمية البشرية. وأضاف أن الجامعات المغربية تشكل الوجهة المفضلة لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في متابعة دراساتهم الجامعية.

وبهذه المناسبة، عبر الجانبان عن رغبتهما في استكشاف سبل أخرى من أجل إنجاح هذا التعاون من خلال إجراءات عملية وبرامج تنموية. كما أعربا عن الرضا التام عن روح الصداقة والتفاهم التي ميزت اجتماعهما، مجددين تأكيد رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون لإعطاء محور تكوين الأطر الأهمية التي يكتسيها في سياق علاقات التعاون المتنوعة والمثمرة بين البلدين.

وشرعت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، في دراسة ملفات المرشحين المنتقين وتوجيههم نحو فروع التكوين. وأخذت بعين الاعتبار، خلال عملية التوجيه، الاحتياجات ذات الأولوية بالنسبة لمالي من حيث الأطر المؤهلة، والخيارات المعبر عنها من قبل المرشحين، وما يتوفر فعليا لدى الوكالة المغربية للتعاون الدولي من مقاعد للدراسة، وأيضا شروط القبول من طرف مؤسسات التكوين.

وأشاد الجانبان بدور هذه اللجنة التي تتيح تبادل المعلومات والرأي والخبرة حول القضايا الأكاديمية والنظم التعليمية والجامعية الموجودة بالبلدين. وفي ختام هذا الاجتماع أستقبل أعضاء اللجنة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المالي، محمدو فامانتا، بحضور سفير الرباط في باماكو، حسن الناصري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - موحى احماد الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 16:08
تكون الشباب عندنا باقي غا ديال مالي ،باااااااز
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2 - المهاجر الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 16:09
مزيان هدشي ولكن كايبقا فينا الحال مع بعض الدول التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء ومع دلك كنديروا فيهم الخير والمنح والتكوين ووووو......
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3 - امازيغ سوسي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 16:09
طبعا بلد ينفق 55 مليون في وجبة عشاء واحدة ويشتري USB ب 750 درهم . ويجدون عند رءيس جماعة فقيرة مبلغ 17 مليار في منزله ما بالك بالعقارات والمشاريع التي تكون غالبا باسماء الزوجة والابناء . كيف يبخل بتكوين على بلد تربطه معه معادلة رابح رابح . يربحون المشاريع والاموال والتكوين ونربح البطاليين والمهاجرين الغير الشرعيين . بلد ينخره الفساد من كل جانب ويدعون انه يجر قاطرة التنمية في افريقيا . هل المغرب في مستوى رواندا التي خرجت لتوها من حرب اهلية معدل النمو الاقتصادي عندها هو 8% بينما في المغرب 1،5% ورغم دلك المغرب يستثمر في رواندا . العجب هدا .
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