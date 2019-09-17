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الرئيسية | مجتمع | حملة وطنية تُحارب شواحن الهواتف المقلّدة لحماية المستهلك بالمغرب‬

حملة وطنية تُحارب شواحن الهواتف المقلّدة لحماية المستهلك بالمغرب‬

حملة وطنية تُحارب شواحن الهواتف المقلّدة لحماية المستهلك بالمغرب‬
هسبريس- مصطفى شاكري
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 20:30

حملة وطنية تُباشرها الحكومة من أجل تفادي الفواجع الإنسانية المترتبة عن استعمال الشواحن والبطاريات التي لا تطابق معايير السلامة الداخلية؛ وهو ما تسبّب في حوادث عديدة، جراء ضعف المراقبة من لدن القطاعات الوزارية المعنية التي فتحت المجال أمام الشركات لاستيراد هذه الأجهزة الإلكترونية الرخيصة، لا سيما في ظل عدم نيْل بعضها لعلامة "سلامتنا" التي تسعى إلى محاربة المنتجات المزيفة.

وقد أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال الأيام الماضية، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عن حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، مؤكدة أنه سيتم أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.

الحملة سالفة الذكر، وفق الوزارة ذاتها، تسعى إلى "حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما تكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية، ثم تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، فضلا عن تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة".

وعن مدى نجاعة الحملات التحسيسية في المجال الاستهلاكي، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تأثير المواقع الاجتماعية على قرار المستهلك في اقتناء أو عدم اقتناء أي منتوج، على أساس أن الفضاء الأزرق صار يتوفر على مؤثرين فاعلين في هذا المجال"؛ لكن التأثير الإيجابي للحملات يكون "من خلال التلفزيون العمومي والراديو"، يضيف الخراطي.

ويوضح الفاعل المدني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواطن ينظر إلى ما يروج في التلفزيون العمومي على أنه حقيقة مُطلقة، لتأتي الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية في مرحلة لاحقة، إلا أنه تغيب الدراسات في هذا الميدان من أجل معرفة تأثير الفضاءات الرقمية بالإيجاب أو السلب على السلوك الاستهلاكي للفئات العمرية".

"ما تقوم به الوزارة المعنية مجرد بداية فقط، لأن اقتناء الأسر لمواد صناعية لا تحمل علامة السلامة تعد قنبلة موقوتة"، يردف المتحدث، مشددا على أن "هذه العلامة لم ترافقها حملة تواصلية واسعة، بحيث لم يتعرف عليها المواطن سوى من بوابة المجتمع المدني؛ وهو ما يستدعي من الوزارة الوصية على القطاع أن تقترب أكثر من المستهلك حتى تصله المعلومة الصحيحة".

ويرى المصدر نفسه أن "القانون 31.08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، يعطي للمستهلك الحق في الاختيار؛ لكن شريطة تزويده بالمعلومة الصحيحة"، خاتما بالقول: "المغربي واع كل الوعي بخطورة الأشياء؛ لكن الإشكال يكمن في غياب المعلومة الصحيحة وفي الشركات التي تستورد هذه الأجهزة الرخيصة التي لا تتطابق مع المعايير الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - بالقعيدة الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 20:50
الحل هو قيام الداخلية بأكبر تحقيق في ميناء الدار البيضاء .فهناك مافيا رسمية هي التي أغرقت المغرب بإزبال الصين و اغتنت و دمرت الاقتصاد و قتلت الحرفيين و كل من كان يبدع في هذه البلاد الفاسدة بمسيريها
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32
2 - عمر الصدوقي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 20:52
المفروض أن جميع المواد ذات الجوده الرديئة لن تراوح مكانها و توصد عليها الابواب و الموانئ و جميع المنافد... و لا ننتظرها حتى تجتاح كل الاسواق المغربية حينها نبدأ بحملات....
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8
3 - عبد الرحمان بن الراضي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 20:55
لماذا لا يتم مراقبتها قبل دخول السوق المغربية ومنعها ومعاقبة مستورديها....؟
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13
4 - Adil H الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:09
هذا هو اكبر شيى سلبي لبطارية الليثيوم القابلة للشحن التي اخترعها عالم مغربي و هي قابليتها الكبيرة للانفجار.
من جهة اخرى ليس الشاحن من ينفجر لكن البطارية. البطارية او الشاحن او السلك المقلد كلهم خطر.
الافضل شراء هواتف ذات جودة حيث انها كلها فيها بطارية ليثيوم و لكن مع جهاز لمراقبة تدفق الكهرباء الى البطارية حيث يفصل الكهرباء حين تمتلئ البطارية.
اي واحد يشحن الهاتف في ظروف و مراقبة جيدة لن يصيبه اي خطر.
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0
5 - مواطن2 الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:09
الكل يعرف ويدرك ان التجار المغاربة اصحاب الاموال يسافرون الى الصين وكانهم يسافرون الى " السويقة " ليستوردوا سلعا وفقا لمعاييرهم بابخس الاسعار ليعيدوا بيعها بالسعر الذي يحددونه...وبطبيعة الحال يعتمدون على ان تكون الاسعار متدنية ليتحكموا في اسعار البيع.انهم مغاربة ...يسمحون لانفسهم باقتناء منتوجات تفتقر الى ابسط شروط السلامة ليحققوا الثروات الفاحشة...من هنا يمكن القول بضرورة محاربة هؤلاء قبل غيرهم.اما المصنع فهو يصنع وفقا لما يطلب منه.هناك الكثير من المغاربة من لا يهمهم مصير المواطن...المهم عندهم هو تحقيق " الثروة " ولا تهمه مصلحة المواطن الذي بدوره يساهم في هلاك نفسه بالبحث عن كل شيء رخيص.
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6 - خدوج الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:10
هذه الشواحن وغيرها مما الأجهزة والأدوات الرديئة تجار عديمو الضمير هم من يطلبونها في الصين ويأتون بها لقتل المغاربة بالحرق أو السموم
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2
7 - الاستيراد ...العشوائي ! الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:13
إنه الاستيراد العشوائي لخردة الصين ، تركيا و دول أخرى لا نستفيد منها ...بل خربت و كانت سبب إغلاق العديد من الشركات الصغرى و المتوسطة منها الصناعة التقليدية ... و بالتالي ساهمت في تبديد العملة و تكريس البطالة ...؟
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2
8 - محمد نجيب الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:14
الإصلاح لا ينبغي أن يشمل الشواحن والبطاريات فقط بل ينبغي كذلك محاربة كل الهواتف المستعملة والمسروقة والحاملة للفيروسات والهواتف الخوردة التي لوتت البيئة وشجعت الأطفال على شراءها.
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9 - لمهيولي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:16
الحل الناجع هو تسخير شبان ذوي خبرة يتنقلون في المدن والبوادي عبر المنازل ويتفحصوا شواحن الهواتف ليظهروا للناس الصالح منها والغير الصالح أما اللجوء إلى حلول أخرى كاللجوء إلى مواقع التواصل فهذا لن يجعل الناس يتخلون عن شواحنهم مما سيبقي الخطر قائما.
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10 - hamid الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:22
المغاربة و الحكومة و الجمارك و الشرطة و الدرك يعني كل سلطات الوطن تعرف من يدخل شواحن و سخانات و المفرقعات اللتي تعرض حياة المواطنين للخطر كفاكم من در الرماد على العيون.
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3
11 - ميمون الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:49
أين هي حماية المستهلك من أكبر سرقة قامت بها حكومة بنكيران لما قررت احتساب سعر المترمربع من الماء بتسعيرة الشطر الاعلى
في السابق كانت كل استهلاك له ثمن حسب الشطر الخاص به
الآن أصبحت فواتير المياه خيالية بمجرد استهلاك أكثر من 10 متر مكعب
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12 - باغي نعرف الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 21:49
المسؤول الأول عن الزبالة التي تستورد بأبخس الأثمان وتباع في المغرب هو مكتب الجودة ((mci)) بالدرجة الأولى.. وغالبية السلع الكهربائية لا ترسل إلى المختبرات قصد الفحص التقني والمهني ... اتقوا الله في عباده لا تغتنوا على مآسي المواطنين أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل
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