خبير تربوي ينادي بوكالة لتنظيم التعليم الخصوصي

هسبريس - محمد لديب

أقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية بمدينة الدار البيضاء على مراسلة آباء وأولياء أمور التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بفصولها التعليمية، من أجل حملهم على تسديد متأخرات الأقساط الشهرية المستحقة عليهم.

وتضمنت مراسلات هذه المؤسسات التعليمية، التي اطلعت عليها هسبريس، تهديدا بمنع التلاميذ المعنيين بالأمر من متابعة دراستهم داخل آجال تقل عن أسبوع، إلى جانب حرمانهم من التأمين أثناء الحصص الرياضية، المبرمجة في رزنامة استعمال الزمن الدراسي الخاص بمستوياتهم الدراسية.

واعتبر عبد الرحمان لحلو، الخبير التربوي، أن هذه المدارس لا يمكنها حرمان التلاميذ من التأمين بمجرد ولوجهم إلى المؤسسة التعليمية، وفق ما ينص عليه القانون.

ودعا لحلو إلى ضرورة خلق وكالة تهتم بالشؤون التنظيمية والقانونية لقطاع التعليم الخصوصي، على غرار باقي القطاعات الإستراتيجية والحيوية للاقتصاد الوطني

وأوضح الخبير التربوي، في تصريح لهسبريس، أن الإشكال يظل مطروحا بحدة على مستوى توقف الآباء عن الأداء لأسباب مختلفة، خاصة في ظل سكوت المشرع المغربي عن هذه النقطة.

وأضاف لحلو في التصريح ذاته: "أعتقد أن المشرع المغربي يتوجب عليه إدخال نقطة الأداء وتنظيمها وفق ما يخدم مصالح جميع الأطراف، خاصة مصلحة التلميذ الذي يجب الحرص على استقراره النفسي، مع المحافظة على حقوق المؤسسات التعليمية في هذا الإطار".

واعتبر أن تفعيل إجراءات مراقبة مدى ملاءمة الأقساط الشهرية لمستوى الخدمات التربوية التي تقدمها المؤسسات الخاصة من شأنه أن يساهم في تجويد هذا القطاع، الذي يقدم خدمة ذات طابع عمومي، لكونها ترتبط بالتعليم والتربية.