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الرئيسية | مجتمع | خبير تربوي ينادي بوكالة لتنظيم التعليم الخصوصي

خبير تربوي ينادي بوكالة لتنظيم التعليم الخصوصي

خبير تربوي ينادي بوكالة لتنظيم التعليم الخصوصي
هسبريس - محمد لديب
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:10

أقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية بمدينة الدار البيضاء على مراسلة آباء وأولياء أمور التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بفصولها التعليمية، من أجل حملهم على تسديد متأخرات الأقساط الشهرية المستحقة عليهم.

وتضمنت مراسلات هذه المؤسسات التعليمية، التي اطلعت عليها هسبريس، تهديدا بمنع التلاميذ المعنيين بالأمر من متابعة دراستهم داخل آجال تقل عن أسبوع، إلى جانب حرمانهم من التأمين أثناء الحصص الرياضية، المبرمجة في رزنامة استعمال الزمن الدراسي الخاص بمستوياتهم الدراسية.

واعتبر عبد الرحمان لحلو، الخبير التربوي، أن هذه المدارس لا يمكنها حرمان التلاميذ من التأمين بمجرد ولوجهم إلى المؤسسة التعليمية، وفق ما ينص عليه القانون.

ودعا لحلو إلى ضرورة خلق وكالة تهتم بالشؤون التنظيمية والقانونية لقطاع التعليم الخصوصي، على غرار باقي القطاعات الإستراتيجية والحيوية للاقتصاد الوطني

وأوضح الخبير التربوي، في تصريح لهسبريس، أن الإشكال يظل مطروحا بحدة على مستوى توقف الآباء عن الأداء لأسباب مختلفة، خاصة في ظل سكوت المشرع المغربي عن هذه النقطة.

وأضاف لحلو في التصريح ذاته: "أعتقد أن المشرع المغربي يتوجب عليه إدخال نقطة الأداء وتنظيمها وفق ما يخدم مصالح جميع الأطراف، خاصة مصلحة التلميذ الذي يجب الحرص على استقراره النفسي، مع المحافظة على حقوق المؤسسات التعليمية في هذا الإطار".

واعتبر أن تفعيل إجراءات مراقبة مدى ملاءمة الأقساط الشهرية لمستوى الخدمات التربوية التي تقدمها المؤسسات الخاصة من شأنه أن يساهم في تجويد هذا القطاع، الذي يقدم خدمة ذات طابع عمومي، لكونها ترتبط بالتعليم والتربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hhoussaine الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:34
هيهات هيهات لا حياة لمن تنادي،اصحاب هدا القطاع يفعلون ما يحلوا لهم لا حسيب ولا رقيب.
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2 - الاختلاط الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:42
على الدولة ادماج جميع اساتذة التعليم الخصوصي في التعليم العمومي ووضع حد لهذا السرطان الدي ينخر المجتمع المغربي.
الاختلاط المجتمعي خير من التعليم الطبقي الدي لايستفيد منه احد. حيث تفقر الطبقة الوسطى بالخصوصي وتتشرمل الطبقة الفقيرة في التعليم العمومي.
المجتمع في حاجة الى الاختلاط.mixité sociale
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3 - عن تجربة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:47
هذا النوع من التعليم يبيعون الوهم للناس تحت ذريعة جودة الخدمات. وهم في الحقيقة يفتقرون لأبسط المؤهلات : أطر لم تخضع قط لأي تكوين، أقسام مكتظة، نقل مدرسي في حالة يرثى لها، مراحيض نتنة، تسيير ارتجاري لا يحترم المذكرات الوزارية...
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