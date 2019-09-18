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الرئيسية | مجتمع | عبارة "أنا الملك" توقف "عون حراسة" عن العمل

عبارة "أنا الملك" توقف "عون حراسة" عن العمل

عبارة "أنا الملك" توقف "عون حراسة" عن العمل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 11:47

تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع مضامين شريط فيديو انتشر على موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوثِّقُ لشجار بين مرتفِقة وعون حراسة قال لها في مرحلة من مراحل مشادَّتِهِمَا الكلاميّة: "أنا الملك".

وذكر بلاغ عمّمته الوزارة أنّ "ردة فعل عون الحراسة غير لائقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها، لتنافِيها مع الممارسات الإدارية الرامية إلى حسن الاستقبال، والاستجابة لاحتياجات المرتَفقين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم"، مضيفة أنها قد قامت بـ"توقيف المعني بالأمر"، متعهدة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحادث مستقبلا".

وذكرت الوزارة أنّها باشرت تحقيقا في الموضوع بمجرد علمها بما وقع، وخَلُصَت إلى أنّ المُرتَفِقَة قد تم استقبالها، والتفاعل مع طلبها، وفق الضوابط الإدارية المعمول بها، مضيفة أنّ طلبها التصديق على شهادة يتطلب حيزا من الوقت من أجل التأكد من صحة الوثيقة موضوعِ الطلب، وهو ما لم تتقبّله المعنية بالأمر بدعوى أنّ لها انشغالات أخرى ولا يمكنها الانتظار.

وقال بلاغ وزارة التربية الوطنية إنّ المُرتَفِقَة كانت في حالة عصبية واضحة للعيان، وفق الشّهود، مما جعلها تستعمل أسلوبا لا يليق بالتعامل الإنساني والإداري؛ حيث عمدت إلى سب وشتم الموظفين، والمسؤولين، بعبارات نابية، مستنكرة عدم تلبية حاجتها فورا، وهو ما استفز عون الحراسة.

ووضّحت الوزارة في بلاغ لها أن الفيديو الذي تمّ تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي سُجِّلَ يومَ 16 شتنبر، بقاعة الاستقبال المخصصة للمرتفقين بمقرّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أنّ الوزارة تستقبل يوميا عددا هائلا من المرتفقين، وتحرص كل الحرص على استقبالهم بشكل لائق، ضمانا لحقهم في الولوج إلى خدمات عمومية جيدة.

وأكّدت الوزارة في البلاغ نفسِه أنّه لم يسبق في يوم من الأيّام تسجيل أي تعامل غيرِ لائق مع المرتفقين من طرف موظفيها، أو تسجيل أي حادث من شأنه أن يضر بمصلحتِهم، أو يمس بكرامتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - roka الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:01
اذا قريت الاسم الكامل لوزارة التربية كيجيب لك الله باللي هذي الوزارة كاينه في اليابان او روسيا ، يذكرني هذا الاسم بقول الشاعر ( القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسدِ)
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64
2 - فرانز كافكا الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:05
تحن المغاربة لا نعرف إدارة اﻹختلاف و الصراع ... كلمة جوج ... يبدأ السب و الشتم ... و الضرب و السيف ... ثم الحبس او القبر ... ثم البكاء و الندم و الكثير من التبوحيط .. و ولدي الله يعمرها دار ... و زوجي راجل مأدب و محترم ... و خويا قاري و واعي ... و و و و و و ....
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116
3 - يوسف الزروالي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:07
عوض تقديم بلاغ السب والقدف ضد هذه السيدة يتم توقيف عون لا حول ولا قوة له سوى أنه قام بعمله. إصلاح أعطاب الإدارة لا يمكن أن يتم إلا بعد إصلاح المواطن.
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-62
4 - أدربال الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:07
توقيفه ليس عدلا !
التوقيف هو إجراء تعسفي ضد موظف كان في حالة ستريس و غضب .
من الصواب و من باب الإنصاف توجيه إندار للمعني فقط .
و في حالة التكرار يمكن عزله .
كما يعلم الجميع أن هناك مترفقين لا يحترمون القواعد و الضوابط السارية في تنظيم سير المؤسسات العمومية .
اتنمى ان يعيد المسؤولين النظر في قارار العزل .
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23
5 - Dalila الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:08
بلاغ فضفاض و مضحك، بأي طريقة تأكدوا خلال بضع ساعات أن كل الطلبات تمت الإستجابة لها حسب نص البلاغ ههههههههههه
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48
6 - مغربي...... الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:09
ولات السيبة كلشي بغا يتحكم ويدير فيها قاءد.... انت عندك مسؤوليه سير على قد مسؤوليتك ماعندكش الحق تغوت على السيدة... باين من الحوار هي جالسة وهو مفرعن..... يعني فايت المكان لي خاصو يكون فيه... لي هو الباب.... اش دخلك للداخل... انا ضد انه يجريو عليه لانه اكيد عندو عائلة... لكن يفهموه القانون ويشرحولو واجبه... اما كلمة ملك فهي فقط عرضية مايمكنش نعتبروها اساءة لشخص الملك مع احترامنا التام للملك.. يمكن نعتبروها زلة لسان.... والله اعلم
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71
7 - Adam الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:12
شاهدت الفيديو. السيدة لم تكن سعيدة لأنها سافرت من مدينة فاس إلى الرباط لرعاية الأعمال. كان من المفترض أن يفتح المكان في الساعة 8:30 صباحًا ، لكن كان عليها الانتظار حتى الساعة 10:30 صباحًا قبل فتحها. اشتكت وبدأ الرجل في إهانتها. ما كان من المفترض أن تفعل؟
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26
8 - كاعي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:13
هدا خاصو حبس علي عبارة انا ملك ماشي دفاعا علي عبارة بنفسهاولكن لتكبراو عجرفة، باش اتربي حيت نسا راسو غير عساس مع احترامي لكاع دراوش. اوباش خسءت الي يوم دين يا حقيركربوع، مني فيك هاد نفس كاملة كون قريتي اشماتة لبسة معمرها عطات قيمة للانسان بينا فيك تتشوف راسك ناقص بزاف هاد شي علاش تتبورد علي مرا جاية تقضي شغلها، مبروك عليك شوماج ا كلب او مكرهتش ليك حبس باش تربي ،،كولشي الا حكراا
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1
9 - إني اتالم تحت الماء الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:16
في ادارة القطاع العام,يظن الموظفون انهم يعملون لصالح انفسهم وان الخدمات التي يقدمونها للمواطنين,هي تفضلا منهم,وليس,واجبا عليه ومن حق المواطن ان لا يشكره حتى,
هؤلاء الموظفون لو عملوا بهذه الطريقة في القطاع العام,من تاخر في الوصول لمقر العمل,اضافة الى ترك مكاتبهم في ساعات العمل,لتم طردهم من اليوم الاول,لكن الفساد و التخلف,صور لهؤلاء ان المواطنين عبارة عن قطيع من الخرفان لاقيمة لهم ولا اعتبار,
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27
10 - معروف بن معروف الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:16
المواطن المغربي دائما يعاني في الإدارات المغربية،
وخصوصا مع الأعوان، ورجال الأمن (les agent de sécurité) في المستشفيات، ويتكلمون مع المرتفقين بطريقة مستفزة،
ويتدخلون في ما لا يعنيهم .
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18
11 - خليلوفيتش الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:18
قضاتها الوزارة زعما كان كيتخلص مليون راه كي بقا خدام و لا جراو عليه بحال بحال المعاناة كاينة كاينة بنادم كيقول اللهم لعمش و لا لعمى. و جوج فرانك اللي كتعطيوه هي اللي غدي تخليه انيق الملبس و ديما ضاحك
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5
12 - عبدو الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:21
جميل جدا أن تحرص الوزارة على حسن استقبال المرتفقين وتقديم الخدامات اللازمة لهم خاصة وأن عدد كبير من الموظفين سامحهم الله يعتبرون كل زائر للمؤسسة التعليمية مصدر إزعاج فقط ويحاولون التخلص منه بأي طريقة.لكن أتساءل هل ردة فعل الوزارة سببها سوء تعامل العون مع المرتفقة ام لاستعماله
كلمة "الملك" ؟ هل كانت الوزارة ستو
قفه إذا اساء للسيدة مستعملا لفظا آخر؟؟؟؟؟؟
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6
13 - saadaiui الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:21
من خلال البيان الصادر فإن الوزارة تبدو مكرهة في ما قالت و تبرر ما قام به العون ، و لم تبين سبب عدم وجود الموظفين في الساعة 10 صباحا مع العلم ان العمل يبدأ في 8 و النصف او 9 صباحا. اذن، البيان حق اريد به باطل
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15
14 - said الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:21
وزارة التربية الوطنية تضحي بالحارس حيت سور قصير .
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10
15 - مواطن الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:26
أول شيء يجب توقيف الموظفين الذين لم يتواجدو في مقر عملهم في الوقت المناسب.
والسيدة لم تخطئ في شيء تةلمت عن حقها ولم يخرج من فمها كلام نابي.
اما عون الحراسة فهو تدخل في مسائل لا تخصه
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6
16 - مرتفق الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:27
حقيقة لا يمكن نفيها أو مكيجتها الإدارات المغربية لازالت لم تتطلع لانتظارات المواطن.. لا استقبال جيد ولا تواصل فعال ولا حسن المعاملة ولا ولوجيات ولا خدمة متقنة... تحمل هما بمجرد التفكير في ولوج إدارة ما خوفا من أن تجد ما أو من يستفزك أو يتعالى عليك كأنه يسدي لك خيرا من وقته وجهده في حين أنه مجبر على أداء وظيفته على أكمل وجه..
لا يجب التعامل مع مصالح المواطن بهذه الطريقة فالإدارة يجب أن تكون سلسة وتراعي الحالات الخاصة..
نسأل الله الهداية للجميع
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5
17 - HASSAN الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:31
للمصادقة على شهادة يتطلب حيزا من الوقت هذا بالنسبة لشخص واحد اذا المواطن خصو يزور هاذ الادارة كل يوم كانه ليس لديه عمل فهو ايضا المسؤول عليه منحه رخصة لحيز من الوقت
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4
18 - أقديم عبدالصمد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:31
و ما اﻹجراء الذي كان يجب إتخاذه ضد الذين سبوا المغاربة و نعتوهم ب (المداويخ...و عقلية القطيع...و الخونة) أيام موجة المقاطعة....؟
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3
19 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:38
بما أن الفاعل مجرد عون فسيتم معاقبته و محاسبته طرده من العمل و لكن السيد الوزير ملي رافق بنت و حاولت الانتحار فاكادير تم استجواب الوزير و مشا ينعس فدارو و أغلق الملف و كأن شيء لم يكن و كيفاش حتى زوجته لم تتابعه رغم أن جريمة الخيانة زوجية ثابت .. ديما الاعوان كيتقدمو أكباش فداء اما الوزراء و البرلمانيين مرفوع عليهم القلم فهاد الوطن المنكوب
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1
20 - عمر الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:38
عيب يكون الضحية هو الحارس وبالنسبة لهذا الخطأ اللي ارتاكبوا هي العبارة التى تلفظ بها اما عمله فيثم بتوصيات وتعليمات من الموظفين الذين البعض منهم لايحترم وظيفته لو كان المسؤل فى مستوى المسؤلية لتدخل وجعل حدا لهدا النزاع لان المرتفقة لها مواعيد أخرى وأغراض أخرى ومحصورة مع الوقت
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4
21 - امير القلوب الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:39
العون يستحق العقوبة ولكن اين عقاب الموضفين سبب المشكل اين هو عقاب المواطنة صاحبة السب .لقد اختلت موازينك يا وطني
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2
22 - هروب الى الامام الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:42
السؤال ماهو الاجراء المتخذ في حق الموظفين المتأخرين او الاشباح لان تأخرهم هو السبب والمشكل في كل هذا؟
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6
23 - Ayoub N الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:42
هناك موضفين متغطرسين و مواطنين متعجرفين عن تجارب واقعية أتحدث فالعقلية المغربية تحتاج للتنضيف
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24 - salma الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:47
البلاغ تحاشي بقصد الرد على قول السيدة بأنها جاءت إلى المؤسسة مع 8.30 ولم يأتي الموظفون حتى 10.30 صباحا...
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0
25 - العربي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:52
اظن ان الجميع شاهد الفيديو المرافقة لم تتبع أسلوب الاستفزاز.
حذاري كانو هناك شهود عيان .
و الكل يعرف من استفز الآخر
ومن هم الذين تاكلو على المرتفقة.
حذاري المرافقة لم تنطق بكلمات نابية او شتم.
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26 - اسكندر المقدوني الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:54
يعني فقط تم التوقيف لعبارة انا الملك, ماذا عن السب و الشتم و نعت المواطنة بكلام ساقط
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27 - ياسمين الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 12:58
راهي غي قال أنا الملك اما كون مقاهاش ميديرولو والو خاص هاديك الموظفة لي مبغاتش دير خدمتها والموظفين لي معاها كلهم يتوقفو وطردو اما غي الشاوش وحدو لا
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