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الرئيسية | مجتمع | "معتقلو الرّيف" يتشبثون بالإضراب عن الطعام وسط مخاوف حقوقية‬

"معتقلو الرّيف" يتشبثون بالإضراب عن الطعام وسط مخاوف حقوقية‬

"معتقلو الرّيف" يتشبثون بالإضراب عن الطعام وسط مخاوف حقوقية‬
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:00

إصرارٌ متواصلٌ يُبديه معتقلو حراك الرّيف الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطّعام، بلغ مستويات خطيرة، مع إعلانِ تدهور وضعية المعتقل والفنان التشكيلي كريم أمغار، الذي يرفض تناول الطّعام لليوم السّادس والعشرين على التّوالي، حيثُ أصبح "لا يقوى على المشي لقضاء أغراضه البسيطة"، حسب ما نقله مصدر مقرّب من الحراك.

ويخوضُ عدد من معتقلي "حراك الرّيف" معركة "الأمعاء الفارغة" من داخل زنازينهم بعدد من سجون المملكة، في وقت يحمّلون فيه المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تملّص من تحقيق مطالب المعتقلين المتمثّلة في تجميعهم في السّجن المحلي بالحسيمة.

ووفقاً لمصادر حقوقية، فإنّ "وضعية المعتقل كريم أمغار، الذي يرفض تناول الطّعام، صعبة للغاية"، مضيفة أنّه "متشبّث بالذهاب بعيداً في معركته التي يخوضها في سجن طنجة، حيث يجيبُ رفاق الزنزانة الذين يحاولون ثنيه بتذكيره بأبنائه: "إما أن يدعوني أذهب عند أبنائي، أو يدعوني أذهب لملاقاة ربي، وعنده تختصمون"".

كما تدهورت الحالة الصّحية للمعتقل ربيع الأبلق بعد 12 يوما من الإضراب عن الطعام، حيثُ أوضح الحقوقي خالد البكاري أن حالته كانت مرشحة للتدهور، بفعل إضراباته المتكررة عن الطعام، وسط محاولات لثنيه عن الامتناع عن شرب الماء، مشيراً إلى أنه "معتصم بسريره وممتنع حتى عن الكلام".

ويتخوّف فاعلون حقوقيون من تدهور الوضع الصّحي للمعتقلين المضربين عن الطعام، خاصة أنّ عدداً منهم لم يعد قادراً على الوقوف بسبب تداعيات الإضراب.

ويؤكّد المعتقلون أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل غيابِ إشاراتٍ رسمية تسيرُ في اتجاه طيّ نهائي لملف حراك الرّيف، الذي من المرتقب أن يدخل مراحل جديدة مع انطلاق جلسات الاستئناف.

وفي السّياق، أكّد الحقوقي والناشط السّياسي خالد البكاري أنّ "الحالة الصّحية للمعتقلين متدهورة، خاصة المعتقل كريم أمغار الذي رفع شعار إما أن يعود إلى أبنائه أو أن يلاقي ربه شهيداً. كما أنّ إضراب ربيع الأبلق وصل إلى اليوم الـ13؛ وهو معتصم في سريره لا يغادره، ويمتنعُ عن الحديث مع زملائه أو استقبال أحد".

وزاد البكاري: "الإضراب الجديد لا يتعلق بتحسين ظروف الاعتقال، كما كان في الإضرابات السّابقة.. هو إضراب من أجل حل نهائي للملف، من خلال إطلاق سراح المعتقلين الذين يعلنون من خلاله هؤلاء أنهم لم يعدوا يثقون في الدولة وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا في الوعود التي قدّمتها هيئات الوساطة".

وأردف الحقوقي أنّ "الإضراب الحالي يمثّل صيغة أخرى للتعبير عن اليأس وعدم الثقة في الدولة. المتعلقون يعتبرون أنهم قدّموا ما يكفي من تنازلات للدولة، وأظهروا حسن نيتهم أثناء جميع أطوار المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، وتراجعوا عن الإضرابات بعد تدخّل مجموعة من الوسطاء، وتعاملوا بليونة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية".

ويسترسل البكاري: "المعتقلون يعتقدون بأن الدولة تراهن على عامل الوقت لكي تنسى قضيتهم.. لذلك، فإن إضرابهم عن الطعام يجعلون ملفهم دائماً حياً وحاضراً في الاهتمامات الحقوقية الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الريف شامخ الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:22
أين شعارات حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي؟؟.. أين المبررون الفشلة؟؟...أين وأين؟؟؟ تحية الصمود
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-7
2 - Sam.. italy الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:26
ما هدا التعصب المخزني العثيق اللدي مر عليه الزمن اطلقوا سراحهم وغلق هده المهزلة قبل ان فواة الاوان
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-5
3 - كمال الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:28
اتمنى من إدارة السجن ان توفر لهؤلاء السجناء الظروف المناسبة لمواصلة اضرابهم عن الطعام بما ان ذلك اختيارهم ولهم كامل الحرية للاستمرار حتى آخر المسار.
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-10
4 - استفيقو من غيبوبتكم الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:29
لو كان التنصل من تنفيد العقوبة بمتل هده السهولة للجا كل المسجونين الى الصيام عن الطعام لقد اعطيتم لانفسكم اكتر مما تستحقون ولاتمتلون ولو واحد في المائة من المغاربة من اصول ريفية والحسيمة جوهرة البحر المتوسط لاتحتاجكم
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-2
5 - زهير الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:30
إن العدل أقل تكلفة من الظلم و الأمن أقل كلفة من الحرب
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18
6 - Sara الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:41
اللهم افرج عنهم يارحيم ... هل يعقل هذا وفي القرن 21 هل يعقل ان يسجن شخص لمجرد انه طالب بمستشفى و جامعة ... اين هي العدالة اين القضاء المستقل
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1
7 - CITOYEN الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:42
هذا ما جناه هؤلاء المسجونيين على أنفسهم وما ظلمناهم لكن هم الظالمون، هناك شهداء بالآلاف ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن مقاومون أيام الإستعمار وبعدهم جنود سطروا و لازالوا بدمائهم الزكية أمجاد في سبيل الوطن و سجنوا في ظروف أقل ما نقول مزرية .وفي الأخير تأتي شردمة كان هدفها تدمير البلد و تهددنا بقتل أنفسهم، فليكن و التاريخ هو الشاهد
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-4
8 - عبد الله الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:56
هي كاع لي فالحبس يديرو إضراب عن الطعام ويخرجو ويسدو لحباسات ويبقاو المجرمين يديرو ما بغاو فعباد الله وصافي
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-5
9 - تمسماني وافتخر الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:10
هؤلاء مساجين ارتكبوا جنايات خطيرة في حق الوطن والمواطنين بدعم من أعداء المغرب ،لايمثلن الريف وليس من حقهم أن يتحدثوا باسم الريافة الاحرار ،انا ريفي اب عن جد تمسماني وافتخر بعرقي وبقيبلتي تمسمان الشامخة( وشانن) وقبل ذلك مغربي أصيل وافتخر اما الزفزافي فلا يمثل إلا شرذمة قليلة أرادت أن تزرع الفتنة بين المغاربة ،بصراحة عشرون سنة قليلة في حقه
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-2
10 - مواطنة مواطنة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:11
هذا التهديد لا يشفع لكم انتم بأمعائكم الفارغة تعصون الله رب العالمين وتهددوا المخزن وتلعبون دور الأبرياء وانتم أهنتو المغاربة الأحرار الاوفياء لملكهم ووطنهم....إعتداءاتكم بالجملة على رجال الأمن والقوات العمومية مما تسبب لبعضهم في عاهات مستديمة....كما انكم ياخونة أضرمتم ألنار ليلا في مسكن الشرطة والقوات العموميةظ وزفزافكم هو المسؤول عن هذه الجريمة منع رجال الإطفاء والإسعاف من إنقدهم .لكن لطف الله نجاهم وهبطوا السطوح المجاورة وتسلقوا الجدران ونجوا بإذن الله زفزافكم وزبانيته اللي هما انتم أعتقلتم بالليل في نفس الوقت وها انتم تؤذون الثمن ..تحملوا عواقبكم ....الإضراب عن الطعام حرام والصبر مفتاح الفرج لاتؤذون أنفسكم بالاضراب عن الطعام حرام حرام حرام......
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