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كُتّاب وآراء
بنصالح يحتوي غضب ضحايا "سنوات الرصاص"
بعد إعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أول أمس الإثنين، رفع مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص اعتصامهم بعد أن فتح المجلس باب الحوار معهم، إذ استقبل أمينه العام، منير بنصالح، ممثلين عنهم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس، من مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنّ منير بنصالح استقبل ممثلين عن ضحايا سنوات الرصاص الذين قرروا الاعتصام أمام المجلس، في اليوم نفسه الذي بدأ فيه الاعتصام؛ وذلك بعد توصّل المجلس بطلب في الموضوع.
وتشتكي مجموعة من المواطنين من ضحايا سنوات الرصاص من عدم تمتيعهم بالإدماج الاجتماعي، وتعويضهم عن الانتهاكات التي طالتهم، بداعي أنهم قدموا ملفات جبر الضرر إلى جنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خارج الآجال التي هددتها الهيئة.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أخبر ممثلي ضحايا سنوات الرصاص المنتمين إلى مختلف مناطق المغرب بأن المجلس يوفر بنية إدارية لاستقبالهم، وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص ملفاتهم، حسب مصدر هسبريس.
وبخصوص موضوع الطلب المتعلق بالملفات الموضوعة خارج الآجال القانونية كما حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة، أفاد المصدر ذاته بأنّ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أحاط المشتكين علما بأن المجلس لا يمكنه، قانونيا، أن يفتح ملفات جديدة خارج الملفات التي أحالتها هيئة الإنصاف والمصالحة على لجنة متابعة تنفيذ توصياتها.
ورغم أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكنه فتح ملفات جديدة لضحايا سنوات الرصاص، فإنّ الأمين العام للمجلس أخبر ممثلي مجموعة الضحايا المشتكين من عدم قبول ملفاتهم بأنه طلب من الهيئات المدنية المعنية بتتبع هذه الملفات بتزويده بلائحة نهائية للضحايا الذين وضعوا ملفاتهم خارج الآجال، ويوجدون في وضعية اجتماعية هشة.