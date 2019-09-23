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الرئيسية | مجتمع | أميرة .. أصغر "يوتوبرز" مغربية تناهض ظاهرة اغتصاب الأطفال‎

أميرة .. أصغر "يوتوبرز" مغربية تناهض ظاهرة اغتصاب الأطفال‎

أميرة .. أصغر "يوتوبرز" مغربية تناهض ظاهرة اغتصاب الأطفال‎
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 08:50

تنتشر فيديوهات عديدة على الإنترنيت، لكن قلما نجد بعض القنوات الموجهة بشكل حصري إلى الأطفال، ولا تلك التي يكون أبطالها ومنشئوها أطفالا اختاروا التدوين. لكن الاستثناءات قائمة، وأميرة شامة الصبيحي واحدة منها، باعتبارها أصغر "يوتيوبرز" و"انستغرامرز" مغربية.

أميرة، التي تعرف كذلك بكونها "فاشنستا"، وواحدة من الوجوه الإشهارية المألوفة، أصبح اليوم يتابعها مئات الأشخاص، ولا يقتصر متابعوها على الأطفال، بل حتى الكبار.

أميرة شامة الصبيحي، البالغة سبع سنوات، روت لهسبريس تجربتها في عالم "يوتيوب"، مؤكدة على رسالتها تجاه الأطفال، ومعلنة ترشحها للفوز بملكة جميلات المملكة.

وتقول شامة ضمن حديثها مع هسبريس: "بدأت بشكل عاد جدا عن طريق نشر صور عادية. في البداية كانت فقط عائلتي من تتابعني، لكن شيئا فشيئا بدأ يزيد العدد ليضم أسرة كبيرة، لأقرر بعدها إنشاء قناة على يوتيوب".

وتنشر شامة على قناتها "فلوغات" خاصة بالسفر وفيديوهات لحفظ القرآن الكريم، وأيضا "روتينات" خاصة بالرياضة، وتقول: "أنصح الأطفال الصغار بقراءة القرآن الكريم لأنه يغذي روحنا وعقلنا، وبممارسة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم".

وتؤكد المتحدثة خبر ترشحها لملكة جمال الصغار بالمغرب، وبلوغها المرحلة النهائية قائلة: "قمت بالتسجيل في المسابقة عبر فايسبوك، ثم اجتزت مرحلة الكاستينغ بنجاح، وتم قبولي لأمر إلى مرحلة النهائيات التي سيتم تنظيمها في الرابع من نونبر المقبل بمدينة فاس...أريد أن أكون ملكة جمال الصغار بالمغرب".

وتشير شامة إلى أن على كل مشاركة في النهائيات أن تختار موضوعا، وإلى أنها اختارت الحديث ضمن "طابو اغتصاب الأطفال"، وتقول: "اخترت هذا الموضوع لأنه بات ظاهرة تؤرق المجتمع، ولا بد من قانون ليحمينا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mouha الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:07
on veut aussi un petit fille contre les enfant de la rues qui remplissent nos rues a tanger avec les sac sur les dos qui ne cessent de nous demander de sadaka et qui genent les touriste sans que les autorites local ne bougent
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7
2 - رضا الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:53
لا يوجد استغلال للأطفال أبشع من هذا الذي تفعلونه بأبنائكم، الطفل في هذا السن محتاج للمحبة واللعب والتعود على الآداب الحميدة ، وأنتم جعلتموها مطية لجمع الدراهم والشهرة، حرام عليكم إنها لا تستوعب ماتقول بل هو كلام تحفظونها إياه، الأم تحَفّظ، والأب يعمل المونتاج ....وخطر التشهير ( بدل الشهرة لأن إرادتها مغيبة) ستجنون عواقبه ولو بعد حين ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير]. الله يهدينا ويهديكم
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2
3 - Ouhdiddou الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:59
Kids should not be exposed to that much fame or better say shame at an early age, you formed in her little brain the image of a woman in her sexual contest, let her play and enjoy her. childhood away from your greedy little ignorant brains.... So sorry Shama your little body and privacy has been breached by those who supposedly should be pprotecting you.
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4 - الصاعقة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:59
يقول الجاحظ على لسان احد شخصيات كتابه البخلاء عن المال:
وقد طلب بالعز كما طلب بالذل وطلب بالنسك كما طلب بالفتك...
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0
5 - مغربي فحسب الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:59
اسألوا أصحاب الخبر في الطفولة، من علماء النفس التربوي وعلماء اجتماع التربية. سيقولون لكم الطفلة (أو الطفل الصغير) في حاجة إلى توجيه وعناية ورعاية وتربية من قبل عقلاء. والعقلاء يحتاجون إلى ثقافة واسعة وحكمة وأخلاق. ومن ذلك مثلا صقل مواهب الطفل ليس بالفيديوهات و"مجتمع الفرجة" وسبل "صناعة العقول" من قبل "العامة" أو لأغراض الاسهتلاك والدعاية الرخيصةـ وإنما بمتابعة للطفل بما يلزم من حرص أبوي وعطف أمومي ورعاية مربين بعيدا عن اللغط والبهرجة والنفج واستغلال البراءة. ولكم، أيها الأبوان، واسع النظر.
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6 - فرنسا إلى moha الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:00
vraiment mr moha vous avez masacrez la langue française ! j'espère la prochaine fois votre commentaire sera en arabe. Bonne chance et merci hespress
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