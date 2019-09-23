أميرة .. أصغر "يوتوبرز" مغربية تناهض ظاهرة اغتصاب الأطفال‎

هسبريس - أمال كنين

تنتشر فيديوهات عديدة على الإنترنيت، لكن قلما نجد بعض القنوات الموجهة بشكل حصري إلى الأطفال، ولا تلك التي يكون أبطالها ومنشئوها أطفالا اختاروا التدوين. لكن الاستثناءات قائمة، وأميرة شامة الصبيحي واحدة منها، باعتبارها أصغر "يوتيوبرز" و"انستغرامرز" مغربية.

أميرة، التي تعرف كذلك بكونها "فاشنستا"، وواحدة من الوجوه الإشهارية المألوفة، أصبح اليوم يتابعها مئات الأشخاص، ولا يقتصر متابعوها على الأطفال، بل حتى الكبار.

أميرة شامة الصبيحي، البالغة سبع سنوات، روت لهسبريس تجربتها في عالم "يوتيوب"، مؤكدة على رسالتها تجاه الأطفال، ومعلنة ترشحها للفوز بملكة جميلات المملكة.

وتقول شامة ضمن حديثها مع هسبريس: "بدأت بشكل عاد جدا عن طريق نشر صور عادية. في البداية كانت فقط عائلتي من تتابعني، لكن شيئا فشيئا بدأ يزيد العدد ليضم أسرة كبيرة، لأقرر بعدها إنشاء قناة على يوتيوب".

وتنشر شامة على قناتها "فلوغات" خاصة بالسفر وفيديوهات لحفظ القرآن الكريم، وأيضا "روتينات" خاصة بالرياضة، وتقول: "أنصح الأطفال الصغار بقراءة القرآن الكريم لأنه يغذي روحنا وعقلنا، وبممارسة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم".

وتؤكد المتحدثة خبر ترشحها لملكة جمال الصغار بالمغرب، وبلوغها المرحلة النهائية قائلة: "قمت بالتسجيل في المسابقة عبر فايسبوك، ثم اجتزت مرحلة الكاستينغ بنجاح، وتم قبولي لأمر إلى مرحلة النهائيات التي سيتم تنظيمها في الرابع من نونبر المقبل بمدينة فاس...أريد أن أكون ملكة جمال الصغار بالمغرب".

وتشير شامة إلى أن على كل مشاركة في النهائيات أن تختار موضوعا، وإلى أنها اختارت الحديث ضمن "طابو اغتصاب الأطفال"، وتقول: "اخترت هذا الموضوع لأنه بات ظاهرة تؤرق المجتمع، ولا بد من قانون ليحمينا".