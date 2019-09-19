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الرئيسية | مجتمع | وهبي يطلب الحرية للريسوني ووقوف "البيجيدي" ضدّ تجريم الإجهاض

وهبي يطلب الحرية للريسوني ووقوف "البيجيدي" ضدّ تجريم الإجهاض

وهبي يطلب الحرية للريسوني ووقوف "البيجيدي" ضدّ تجريم الإجهاض
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:00

طالب عبد اللطيف وهبي، محامٍ قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بالإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني، موردا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "طبيعة الجريمة لا تعطي شرعيّة الاعتقال، والنّصّ الجنائي يجب أن تدخل في التّعامل معه مسألة المصلحة والتّأثير على العامّة".

وذكر وهبي أن هذا الموضوع يهمُّ هاجر الريسوني في جسمِها وفي قرارَة ذاتِها، ولا يجوز على الأقل اعتقالُها بسببه، وتساءل: "هي صحافية ولها عنوانٌ ولها كلّ الضّمانات، فما الضّرر الذي سيكون على المجتمع إذا توبِعَت في حالة سراح؟".

ووصف وهبي "البحث عن الجريمة داخل جسم المتّهم" بـ"الأمر الغريب الذي نراه لأوَّل مرّة"، وقال إن "وجود العديد من العناصِر الأمنية، واعتقالُ هاجر خارجَ العيادة، بمعنى عدم وجود حالة التّلبّس، لا يعطي مطلقا الشّرعيّة لتفتيش عيادة الطّبيب، لأن هناك أناسا آخرين في تلك العيادة وأُجريَت لهم عمليّات، بل واطُّلِعَ على بعض أسرار النّاس بعد دخول العيادة".

وتعليقا على مطالبة النيابة العامّة بمتابعة "هاجر الريسوني ومن معها" في حالة اعتقال، قال وهبي إنّ النيابة العامة في المغرب تعتبر الاعتقال هو الحالة الطّبيعية، وحالة السّراح هي الحالة غير الطّبيعية، ثم وضّح قائلا إن "الدّخول إلى مغرب الحقوق والحريّات يكون فيه تطبيق القانون، ولكن يجب أن يكون الاعتقال سلوكا استثنائيا، في حين إنّ حالة هاجر الريسوني تتوفّر فيها جميع الشّروط للسّراح المؤقّت، وليست لها سوابق، وليس هناك مشتكٍ وليس هناكَ متضرِّر".

وجدّد وهبي الدّعوة إلى "الإفراج عن هاجر الريسوني في أقرب وقت"، ثم استرسل قائلا: "في الحقيقة هناك نوعٌ من التّشدّد في نصٍّ لم يعد مبرَّرا لأن المجتمع تطوَّرَ الآن، والحريات الفردية جزء من الديمقراطية، ويجب التّغاضي عن الكثير من النصوص الجنائية التي تمّ تجاوزُها وتجاوزَها الجميع وهناك نوعٌ من التّشدّد في التّعامل معها".

ودعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة جميع القوى السياسية إلى دعم إلغاء تجريم الإجهاض في الفترة الحالية التي يتمّ فيها إعادة النّظَر في جزء من القانون الجنائي ينصُّ على الإجهاض، مضيفا أنّه قد هيَّأ تعديلا سيُقَدِّمُه إلى البرلمان ينص على "عدم تجريم حقِّ الإجهاض إذا كانَ إرادة شخصيّة للمعنيّ بالأمر".

وبعد دعوته جميع القوى السياسية الممثَّلَة في البرلَمَان إلى دعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض، خصّ وهبي بالذّكر حزب العدالة والتنمية الذي يَعتَبِر نفسَه أنّه هو المقصود من هذا الملفّ، ودعاه إلى "مساندتنا من أجل إلغاء تجريم الإجهاض لنحمي النّاس وحريّاتِهم، وحتى لا يبقى هذا الفصل ليُعتَقَل به أحدٌ مستقبلا".

ومن المرتقب أن تبُت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، في طلب جديد لدفاع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين وطبيبها محمد جمال بلقزيز ومساعدَيه الطّبيَّين بمتابعتهم في حالة سراح، وإبطال محاضر الاستماع والتّفتيش والخبرات والتّقارير الطّبيّة التي يُتابَعون بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطنة 1 الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:16
غادي يعلق جل المعلقين : هاد الشي حرام ، كتدعو للدعارة ، بغيتي تقتل نفس بشرية بغير حق ، ميمكنش نقننو الاجهاض ونسمحو بالحريات الخاصة حيث المغرب بلد إسلامي...!!! بغيت غير نعرف واش حنا عندنا شحال من وجه ؟ نحرمو الحرية الشخصية ونقومو بعلاقات في الخفاء ، نحرمو الحرية الشخصية ونخرجو للخارج باش نعيشو كيف بغينا ، راه كي حرمتو كي حللتو، غير خليو الناس يعيشو في حريتهم بالعلالي باش نقضيو على النفاق وباش ميبقاوش الناس خايفين يتفضحو ويدخلو الحبس على والو ....
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15
2 - maroc الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:20
على هذا لحساب أي مغربي ضُبط متلبسا مع إمرأة يقول بأنه متزوج بالفاتحة و انهى الموضوع !!
أنا أتضامنا كليا مع هاته الصحفية من منطلق الحرية الفردية و العلاقات الرضائية للكبار التي يرفضها جملة و تفصيلا من يدافعون عنها من الملتحين، في نفاق و تناقض واضح
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-1
3 - محمد البوهالي الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:21
مع المودة والاحترام، دفاعكم عن الضحية جاء غير كاملا، ليس من حق المشرع القبض على امرأة أجهضت جنينها حديثا، كونها لازالت تعاني من مضاعفات هذه العملية المضاعفات البدنية والنفسية، ثانيا ليس من حقه التشهير بمواطنة مغربية، وكان لزاما عليه احترام المعطيات الموضوعة لدى الإدارة، ثالثا وهو الأهم، مسألة الاجهاض مسألة شخصية وليس من حق أي كان منعها، حتى المشرع نفسه، لأننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، ودستورنا لا يمس بالحياة الشخصية للأفراد، بأي أمة سنفتخر يوم القيامة، بعدد المتخلى عنهم أم بعدد المجرمين والمدمنين ... قانون الإجهاض يجب أن يضيف حق الإجهاض للمراة ولمعاشرها إذا ما توافق الإثنان معا، فمن الكوارث ما أصبحنا نراه بحثا عن الولد، إما خراب أسري أو خيانة زوجية، ... من حق الذي يملك طفلتين إجهاض الثالثة بحثا عن الولد، بدل تغريق رب الأسرة في عائلة من البنات أو العكس صحيح، من حق أي شخص إذا ما أراد إجهاض جنين غير مرغوب فيه التمتع بحقه واختياره علما أنه هو المسؤول أمام ربه، وليس من حق المشرع التسلط أو إغراق المجتمع في اختلالات غير مقبولة، نطالب بزيادة الحقوق ومنع الدين من التسلط...
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8
4 - Mowatina الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:33
العدالة و التنمية بحماقاتها التي تلصق الدين بالسياسة تجني على نفسها.
لأن توجهاتهم المتشددة في تجريم و تحريم الحريات الفردية و دفاعهم المستميت على سجن و اعتقال الناس بسبب اختياراتهم الشخصية ستزج بهم في السجن الواحد تلو الاخر لأن القانون الذي يرغبون في تطبيقه على المغاربة ... قانون رجعي و يسهل استعماله لتشويه سمعتهم و متابعتهم به و الارتياح من ازعاجهم من طرف الدولة .
فكفى من التخلف لانكم اول المتضررين و لا أحد سيتعاطف معكم لأنكم لا تتعاطفون مع الشباب حين يلقى القبض عليهم بجرائم غبية ... بينما الجرائم الحقيقية لا تستميتون في تجريمها ... و المطالبة في الاعدام في حالة القتل و السرقة و الاغتصاب. بل تتطرفةن فقط في كل ما له علاقة بالجنس و الاجهاض و انتم اكثر الناس فعلا له في الخفاء.

الي كاتشطح ماكتغطيش وجهها
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10
5 - Zohair الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:34
هم (السلطه) يعرفون هذا السي وهبي ..السؤال هو ما غرضهم من كل هذا ؟ الانتقام من كل صوت حر بواسطة التعذيب التذليل و التشهير هذا هو غرض السلطة اما المحاكمة العادلة فهي حبر على ورق
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-2
6 - محمد الصابر الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:48
اسمعوا كيف يتحدث هذا القانونجي في حزب الأصالة والمعاصرة جميع القوى السياسية إلى دعم إلغاء تجريم الإجهاض في الفترة الحالية التي يتمّ فيها إعادة النّظَر في جزء من القانون الجنائي ينصُّ على الإجهاض.
وخصّ وهبي بالذّكر حزب العدالة والتنمية الذي يَعتَبِر نفسَه أنّه هو المقصود من هذا الملفّ، ودعاه إلى "مساندتهم من أجل إلغاء تجريم الإجهاض لنحمي النّاس وحريّاتِهم، وحتى لا يبقى هذا الفصل ليُعتَقَل به أحدٌ مستقبلا".
السيد وهبي يطلب مساندة الاسلاميين في الغاء تجريم الاجهاض وهو يعرف أنه لن يساندوه وليس في حاجة الى مساندة ولا الى حتى الى نصف مساندة، فهو يطلب ذلك للاستفزاز فقط ،وكأنه يقول ان قانون تجريم الاجهاض سينزل رغم أنف الجميع وفي القريب العاجل.
ماأجمل أن تكون لدينا مجموعة من القانونجيين الذين يفكرون بهذه الطريقة وبهذه السرعة لحماية الناس وحرياتهم ولو بحق الاجهاض؟
أما مطالبة وهبي بالحرية للريسوني فهو مقدمة تجميلية لمطعمة الحريات التي يتشدق بها، ليس الا.
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7 - citoyen الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:53
ماذا عن الفصل الذي يسلب الناس املاكهم فصل الحقوق العينية
ماذا عن تجريم نهب المال العام
ام ان منطق الساسة غير منطق الشعب
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8 - abdel74 الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:56
القانون الجنائي مجمد ولم ولن يتم المصادقة عليه من طرف الغرفتين ليس بسبب قانون الإجهاض بل بسبب عدم رغبة الفاعلين السياسيين في الحكومة والبرلمان بالموافقة على قانون تجريم الإغتناء الفاحش وإلزامية التصريح بالممتلكات. كفى من الكذب على المغاربة وإستحمارهم ومن هذا المنبر ندعو الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل لدفعهم وإرغامهم على قبول هذه القوانين عوض الإنتقاء .
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9 - مجرد راي الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:59
حسب رايه لا يجوز للامن بان يتابع العيادات التي تقوم بالاجهاض فلو دخل الامن اثناء العملية سيرتبك الطاقم الطبي و ربما سيقع لها سوء
اللهم حتى تخرج سالمة
انا متفق معه في متابعتها في حالة سراح
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10 - جانح الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:03
من یرید ان یدافع عن الریسونی علیه ان یدافع عن الالوف المقبوعة فی السجون
من یرید ان یدافع عن هٶلاء فالیدافع عن تغییر القوانین
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11 - سعيد اولاد خلوف الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:06
يجب عليك أن تبتعد عن السياسة الإجهاض في حد ذاته جريمة قتل تتركون مطالب الشعب وتركبون على الخوا الخاوي
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12 - حسن التادلي الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:07
الــــــــــــــــــى.... مواطنة ..... تعليق 1.
نعم ... قلنا ان الانسان خطاء .... وقد يقع في المحظور جراء ضعف النفس البشرية ..... لكن إن وقع في مثل ما وقعت فيه هاجر من جنس خارج مؤسسة الزواج ...و ما ترتب عن ذلك من حمل غير مشروع و قتل للجنين ......
من وقع في ذلك عليه ان يعترف بذنبه و يبين ندمه الشديد و ويعلن عن توبته امام الله والمجتمع .... لا ان يركب رأسه و يجيش جمعيات من وكالين رمضان و محامين لا مبدأ لهم ليقولوا انها متزوجة بالشهود ؟؟؟؟
ثم انه لو فرضنا جدلا انها متزوجة على سنه الله والرسول .... من اباح لها قتل الجنين. ..؟؟؟
اباحة الاجهاض حتى في التشريعات التي تسمح بذلك يكون حينما يتعلق الامر بخطر يتهدد حياة الجنين او الام .... لا عندما يكون الجنين ناتجا عن علاقة غير شرعية ....
ويقولان انهما باحثان في كليات الحقوق .... امثال هؤلاء ان كانت لهم شواهد علمية في القانون على الدولة سحبها منهم ... لانهم لا يظعرون معرفة بابجديات القانون .... لا قانون الاسرة ... ولا القانون الجنائي و لا احكام الشرع في الخطبة و الزواج والزنى و غير ذلك.
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13 - h.m الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:10
رسالة الى بعض الاشخاص، الاجهاض ليس مسألة شخصية او حرية فرضية! بل هو قتل عمد وانتهى
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14 - nomade الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:22
مسؤولو العدالة والتنمية هم أكثر الناس حاجة إلى مزيد من الحرية الفردية، لأن سلوكات بعضهم لا تتوافق مع مرجعيتهم التي استولوا بواسطتها على السلطة. ومن مصلحتهم أن يبيحوا الإجهاض لكي يقللوا من صخب وروائح فضائحهم الجنسية...
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