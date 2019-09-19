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كُتّاب وآراء
وهبي يطلب الحرية للريسوني ووقوف "البيجيدي" ضدّ تجريم الإجهاض
طالب عبد اللطيف وهبي، محامٍ قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بالإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني، موردا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "طبيعة الجريمة لا تعطي شرعيّة الاعتقال، والنّصّ الجنائي يجب أن تدخل في التّعامل معه مسألة المصلحة والتّأثير على العامّة".
وذكر وهبي أن هذا الموضوع يهمُّ هاجر الريسوني في جسمِها وفي قرارَة ذاتِها، ولا يجوز على الأقل اعتقالُها بسببه، وتساءل: "هي صحافية ولها عنوانٌ ولها كلّ الضّمانات، فما الضّرر الذي سيكون على المجتمع إذا توبِعَت في حالة سراح؟".
ووصف وهبي "البحث عن الجريمة داخل جسم المتّهم" بـ"الأمر الغريب الذي نراه لأوَّل مرّة"، وقال إن "وجود العديد من العناصِر الأمنية، واعتقالُ هاجر خارجَ العيادة، بمعنى عدم وجود حالة التّلبّس، لا يعطي مطلقا الشّرعيّة لتفتيش عيادة الطّبيب، لأن هناك أناسا آخرين في تلك العيادة وأُجريَت لهم عمليّات، بل واطُّلِعَ على بعض أسرار النّاس بعد دخول العيادة".
وتعليقا على مطالبة النيابة العامّة بمتابعة "هاجر الريسوني ومن معها" في حالة اعتقال، قال وهبي إنّ النيابة العامة في المغرب تعتبر الاعتقال هو الحالة الطّبيعية، وحالة السّراح هي الحالة غير الطّبيعية، ثم وضّح قائلا إن "الدّخول إلى مغرب الحقوق والحريّات يكون فيه تطبيق القانون، ولكن يجب أن يكون الاعتقال سلوكا استثنائيا، في حين إنّ حالة هاجر الريسوني تتوفّر فيها جميع الشّروط للسّراح المؤقّت، وليست لها سوابق، وليس هناك مشتكٍ وليس هناكَ متضرِّر".
وجدّد وهبي الدّعوة إلى "الإفراج عن هاجر الريسوني في أقرب وقت"، ثم استرسل قائلا: "في الحقيقة هناك نوعٌ من التّشدّد في نصٍّ لم يعد مبرَّرا لأن المجتمع تطوَّرَ الآن، والحريات الفردية جزء من الديمقراطية، ويجب التّغاضي عن الكثير من النصوص الجنائية التي تمّ تجاوزُها وتجاوزَها الجميع وهناك نوعٌ من التّشدّد في التّعامل معها".
ودعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة جميع القوى السياسية إلى دعم إلغاء تجريم الإجهاض في الفترة الحالية التي يتمّ فيها إعادة النّظَر في جزء من القانون الجنائي ينصُّ على الإجهاض، مضيفا أنّه قد هيَّأ تعديلا سيُقَدِّمُه إلى البرلمان ينص على "عدم تجريم حقِّ الإجهاض إذا كانَ إرادة شخصيّة للمعنيّ بالأمر".
وبعد دعوته جميع القوى السياسية الممثَّلَة في البرلَمَان إلى دعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض، خصّ وهبي بالذّكر حزب العدالة والتنمية الذي يَعتَبِر نفسَه أنّه هو المقصود من هذا الملفّ، ودعاه إلى "مساندتنا من أجل إلغاء تجريم الإجهاض لنحمي النّاس وحريّاتِهم، وحتى لا يبقى هذا الفصل ليُعتَقَل به أحدٌ مستقبلا".
ومن المرتقب أن تبُت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، في طلب جديد لدفاع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين وطبيبها محمد جمال بلقزيز ومساعدَيه الطّبيَّين بمتابعتهم في حالة سراح، وإبطال محاضر الاستماع والتّفتيش والخبرات والتّقارير الطّبيّة التي يُتابَعون بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
أنا أتضامنا كليا مع هاته الصحفية من منطلق الحرية الفردية و العلاقات الرضائية للكبار التي يرفضها جملة و تفصيلا من يدافعون عنها من الملتحين، في نفاق و تناقض واضح
لأن توجهاتهم المتشددة في تجريم و تحريم الحريات الفردية و دفاعهم المستميت على سجن و اعتقال الناس بسبب اختياراتهم الشخصية ستزج بهم في السجن الواحد تلو الاخر لأن القانون الذي يرغبون في تطبيقه على المغاربة ... قانون رجعي و يسهل استعماله لتشويه سمعتهم و متابعتهم به و الارتياح من ازعاجهم من طرف الدولة .
فكفى من التخلف لانكم اول المتضررين و لا أحد سيتعاطف معكم لأنكم لا تتعاطفون مع الشباب حين يلقى القبض عليهم بجرائم غبية ... بينما الجرائم الحقيقية لا تستميتون في تجريمها ... و المطالبة في الاعدام في حالة القتل و السرقة و الاغتصاب. بل تتطرفةن فقط في كل ما له علاقة بالجنس و الاجهاض و انتم اكثر الناس فعلا له في الخفاء.
الي كاتشطح ماكتغطيش وجهها
وخصّ وهبي بالذّكر حزب العدالة والتنمية الذي يَعتَبِر نفسَه أنّه هو المقصود من هذا الملفّ، ودعاه إلى "مساندتهم من أجل إلغاء تجريم الإجهاض لنحمي النّاس وحريّاتِهم، وحتى لا يبقى هذا الفصل ليُعتَقَل به أحدٌ مستقبلا".
السيد وهبي يطلب مساندة الاسلاميين في الغاء تجريم الاجهاض وهو يعرف أنه لن يساندوه وليس في حاجة الى مساندة ولا الى حتى الى نصف مساندة، فهو يطلب ذلك للاستفزاز فقط ،وكأنه يقول ان قانون تجريم الاجهاض سينزل رغم أنف الجميع وفي القريب العاجل.
ماأجمل أن تكون لدينا مجموعة من القانونجيين الذين يفكرون بهذه الطريقة وبهذه السرعة لحماية الناس وحرياتهم ولو بحق الاجهاض؟
أما مطالبة وهبي بالحرية للريسوني فهو مقدمة تجميلية لمطعمة الحريات التي يتشدق بها، ليس الا.
ماذا عن تجريم نهب المال العام
ام ان منطق الساسة غير منطق الشعب
اللهم حتى تخرج سالمة
انا متفق معه في متابعتها في حالة سراح
من یرید ان یدافع عن هٶلاء فالیدافع عن تغییر القوانین
نعم ... قلنا ان الانسان خطاء .... وقد يقع في المحظور جراء ضعف النفس البشرية ..... لكن إن وقع في مثل ما وقعت فيه هاجر من جنس خارج مؤسسة الزواج ...و ما ترتب عن ذلك من حمل غير مشروع و قتل للجنين ......
من وقع في ذلك عليه ان يعترف بذنبه و يبين ندمه الشديد و ويعلن عن توبته امام الله والمجتمع .... لا ان يركب رأسه و يجيش جمعيات من وكالين رمضان و محامين لا مبدأ لهم ليقولوا انها متزوجة بالشهود ؟؟؟؟
ثم انه لو فرضنا جدلا انها متزوجة على سنه الله والرسول .... من اباح لها قتل الجنين. ..؟؟؟
اباحة الاجهاض حتى في التشريعات التي تسمح بذلك يكون حينما يتعلق الامر بخطر يتهدد حياة الجنين او الام .... لا عندما يكون الجنين ناتجا عن علاقة غير شرعية ....
ويقولان انهما باحثان في كليات الحقوق .... امثال هؤلاء ان كانت لهم شواهد علمية في القانون على الدولة سحبها منهم ... لانهم لا يظعرون معرفة بابجديات القانون .... لا قانون الاسرة ... ولا القانون الجنائي و لا احكام الشرع في الخطبة و الزواج والزنى و غير ذلك.