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الرئيسية | مجتمع | وفاة مغربية بمعبر "باب سبتة" تعيد انتقادات حقوقية إلى الواجهة

وفاة مغربية بمعبر "باب سبتة" تعيد انتقادات حقوقية إلى الواجهة

وفاة مغربية بمعبر "باب سبتة" تعيد انتقادات حقوقية إلى الواجهة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:00

عاد الارتباك ليسود معبر باب سبتة، خاصة بعد وفاة امرأة من ممتهنات التهريب المعيشي الأربعاء الماضي؛ وهو ما جر انتقادات حقوقيين من جديد، للمطالبة بوضع حد لما يعرفه المعبر من اختلالات وتجاوزات وسوء التعامل والإهانة.

محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قال إن المعبر عرف الحالة السابعة للوفيات منذ فتحه عام 2017، مضيفا: "هو أمر مخزٍ أن يقضي النساء ليلة في العراء في وضعية جد مزرية يمارسن مهنة فيها كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي في استغلال لكرامتهن".

"الدولة لم تستطع، إلى حد الساعة، أن تجد حلا لممتهنات التهريب المعيشي؛ وهو الأمر لم يعد يسيء إلى المغرب بل أيضا وصمة عار في جبينه أمام العالم"، يشدد بنعيسى الذي يلفت إلى أن "الصحافة الأجنبية باتت تنقل أنباء سيئة عن المملكة بشأن وضع المعبر؛ وهو ما يزيد الوضع سوءا"، مطالبا بضرورة "إيجاد حل جذري للوضع".

ومن ضمن الحلول التي اقترحها الناشط الحقوقي ضرورة توفير فرص شغل، وتنمية المنطقة من خلال الموارد الكبرى، مشيرا إلى أهمية خلق المنطقة الصناعية في ميناء طنجة، والاعتماد على السياحة البديلة.

وتوفيت، صباح الأربعاء الماضي، امرأة تبلغ من العمر 48 سنة، بعد سقوطها من أحد المنحدرات على معبر "تاراخال 2"، أثناء محاولتها المرور من المعبر.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن الشرطة المغربية، فإن المرأة سقطت من صخرة بالقرب من فندق في الطرف الشمالي من مدينة الفنيدق، حيث تبدأ المنطقة الحدودية مع سبتة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المرأة العاملة في التهريب المعيشي نقلت إلى المستشفى بعد السقوط؛ لكن لم يمكن القيام بشيء، لإنقاذ حياتها.

وفي الإطار نفسه، أبدت جمعية حقوق الإنسان في الأندلس غضبها إزاء وفاة فاطمة بشرى، مؤكدة أنها كانت ترغب في الذهاب إلى المرحاض؛ وهو ما دفعها إلى قصد المنطقة التي توفيت بها، قائلة ضمن بيان لها: "من غير الجدير مطلقًا عدم وجود مراحيض عامة أو مياه شرب أو مناطق مظللة لأكثر من ألفي شخص يعبرون الحدود يوميًا، خاصة أنهم ينتظرون ساعات طويلة في منتصف الليل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - لا إله إلا الله الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:16
لو ان الرجولة باقية لما خرجت النساء للعمل
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13
2 - رشيد الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:38
أولا رحمة الله عليها ...هذا الموضوع فيه نقاش، هناك مع كامل الأسف من يغادر عملا للتوجه إلى باب سبتة، وهناك نساء افترقن عن أزواجهن بسبب إصرارهن على الاشتغال في التهريب..
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2
3 - العباسي الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:39
ليس المغرب فقط من يتحمل المسؤولية وانما اسبانيا كذلك....فقط للتوضيح..لان اسبانيا هي من تضغط على المغرب حتى تبيع ازبالها عفوا بضاىعها للسوق المغربية والافريقية...
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-6
4 - المهدى الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:40
سبتة ومليلية المحتلتان أصبحنا مدينتي الرحمة، من أجل لقمة العيش
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11
5 - عابر الحدود الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:40
اقسم بالله لقد مررت هذا الصيف من تلك المعبر المخزي للدخول الى سبتة وكنت في طريقي الى أوروبا لغرض ما فكررت ان اذهب مشيا لحد الحدود الإسبانية فوجدت نفسي أمام المهربين ولا ملجئ للخروج ولا الدخول وكل من يتقدم الى الشرطة الإسبانية وليس له أوراق الإقامة يتم بعودته الى المغرب فرأيت الحكرة بعينها ورايت قلت القيمة للمواطن المغربي وكأنه كلب مسعور سيؤدي الإسبان لو دخل سبتة ومع العلم ان أوروبا تبدئ من جنوب فرنسا وأفريقيا تبدئ أيضا من جنوب فرنسا فقلت ياسبحان الله كم هي الدنيا مضحكة والمغرب يرمي بأمواله للأفارقة مقابل ان يضحكون له انه الظلم بعينه أمتعت المغرب وأمواله تصرف. بالخارج واهله بالحدود لا قيمة لهم
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10
6 - كلمة حق الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:40
فيما يخص النساء الحمالات فهذه كارثة مثلها مثل شتى الكوارث التي يعيشها المواطن الفقير في هذا البلد الغريب مثل كارثة الدقيق. ...وغيرها. ..أما الدولة فهي منغمسة فقط في إصدار جملة قوانين ضد شعبها لا اقل ولا اكثر. ...
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6
7 - المعلم الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:44
اسبانيا تمنع المهاجرين المغاربة ادخال بعض الليترات من من زيت العود ؛وتفرض على ساءيقي الشاحنات ادخال الغازوال الاحتياطي من المغرب ،بعد هدا كله المغرب يسمح للالاف من المغاربة ان يدمروا اقتصاد بلادهم ويدخلوا سلع كلها منتهية الصلاحية ومغشوشة وقديمة لتقود شركات مغربية الى الافلاس ؛وبعد دلك نقول فلانة توفيت وفلان توفي في معبر سبتة اثناء نقله بضاءيع عن طريق مادا ؟
"التهريب المعيشي"يالها من اضحوكة ! وصدق من قال داءيما هناك الخاصية المغربية ؛مستعمرة يتم تمويلها من البلد الدي احتلت اراضيه !!!
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-3
8 - صحراوي الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:47
الحقيقة المرة هي أن الحكومة لاتريد تغير الوضع و كأنها تتلذذ بمعاناة هولاء النسوة .عيب و عار أن تعمل النساء في هذا النوع و هذا العيب لاينحصر أو يخص الحكومة فقط و إنما يتعداها الي رجال هولاء النسوة لماذا يتركن هكذا .إمرة تحمل ضعف وزنها أو أكثر يوميا جىت و ذهابا انه اسوي انواع استغلال البشر في الأرض .(و احسن ما لقبن به البغلات)
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6
9 - حرية الادريسي الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:55
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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10 - HASSAN الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:00
خلال بعض المناسبات او الاحداث ولو بسيطة نرى بعض المسؤولين يهرولون ويتهافتون للظهور امام عدسات الكاميرات ( توزيع المساعدات البسيطة . توزيع المحفظات ) لكن عندما يتعلق الامر بوفات مواطن او مواطنة في ظروف مؤسفة لا يكلفون انفسهم عناء ما وقع
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11 - مغربي قح الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:04
كن مسكينة تاهيا لقات لي يعطيها سيارة الدولة بسائقها محال واش كانت تمشي لشي سبتة...
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12 - محمد الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:04
يا العباد الله كم من مرة قلنا الاحمال يجب ان تحمل عبر الدرجات النارية او اي وسيلة للنقل بدل الحمل الافقال فوق ظهر امهاتنا المساكين . هؤلاء النسوة يعتبرن امهاتن يجب حفظ كرامتهن .حشوما عليكم تريدون تحرير سبتتة ومليلية .اين شهامت الرجال المغاربة والاسود والنخوة .اين المنظمات التي تدافعن عن حقوق المراة ام تدافعن عن حريتهم ان يبتن خارج بيوتهن هده هي حقوق المراة . اين المسؤولين البلاد .اين العدالة والنتمية فقط الطبقة المتوسطة لتسحقها حقدا وحسدا لان اصحاب العدالة والنتمية اميين فقراء لا يفقهون شيئا يعاملونهم كالاكبش
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