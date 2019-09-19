مديرية الأمن تكشف حصيلة تدخلاتها في عاشوراء‎

هسبريس من الرباط

أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى عاشوراء عن حجز 279.059 من المفرقعات و10.275 من الشهب النارية، في مجموع المناطق الحضرية بالمملكة.

وحسب الإحصائيات المسجلة على الصعيد الوطني فقد عالجت مصالح الأمن 212 قضية بمناسبة ذكرى عاشوراء، أسفرت عن توقيف 265 شخصا للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المفرقعات واستخدامها بشكل يهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، من بينهم 57 قاصرا؛ وذلك بنسبة مئوية ناهزت 17 في المائة من إجمالي الموقوفين.

وتشير عملية المقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية إلى تسجيل تزايد ملحوظ، سواء في عدد القضايا المسجلة أو الأشخاص الموقوفين؛ وذلك بأكثر من 98 قضية إضافية و123 موقوفا.

وفي مسح جغرافي لهذه القضايا، تؤكد المؤشرات الرقمية الرسمية تسجيل أكثر من 58 في المائة من القضايا بولاية أمن الدار البيضاء، بما مجموعه 122 قضية، وحجز 192.720 من المفرقعات و5.313 من الشهب النارية؛ بينما شهدت ولاية أمن الرباط تسجيل 11 قضية وضبط 7.602 من المفرقعات، و212 من الشهب الاصطناعية النارية...إلخ.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الاحتفالات مرت هذه السنة بمناسبة ذكرى عاشوراء في أجواء آمنة، بفضل العمليات الاستباقية التي استهدفت تجفيف موارد جلب المفرقعات والشهب النارية، إذ لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة أو أحداث مؤسفة، باستثناء حادثين معزولين وقعا على التوالي بكل من حي يعقوب المنصور بالرباط وحي بطانة بسلا، حيث احتشد عدد كبير من القاصرين واليافعين، أضرموا النار في إطارات مطاطية وأطلقوا الشهب النارية، ما استدعى تدخل عناصر قوات حفظ النظام التي باشرت عمليات نظامية دون أن يتم تسجيل أي اعتقالات.