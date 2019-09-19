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الرئيسية | مجتمع | سبيك: الشرطة لا تسرب المحاضر .. وتزييف الجرائم يستوجب العقاب

سبيك: الشرطة لا تسرب المحاضر .. وتزييف الجرائم يستوجب العقاب

سبيك: الشرطة لا تسرب المحاضر .. وتزييف الجرائم يستوجب العقاب
هسبريس من سلا (صور: منير امحيمدات )
الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:00

قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن "الشرطة القضائية لا يمكن أن تلام بخصوص تسريب محاضر استنطاق المتهمين، خصوصا أن العملية تتم بعد تدخل عدد من الأطراف الأخرى في مسار التحقيق والمحاكمة، مثل النيابة العامة والمحامين"، مشددا على أن "الشرطة القضائية تضمن الاشتغال بكل سرية".

وأضاف سبيك، خلال ندوة صباح اليوم الخميس، قدمت فيها مصالح الأمن مجهودات الشرطة المغربية في محاصرة الجريمة، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "الشرطة القضائية لا تتحكم لاحقا في مسار المحاضر، لكن في حالة وقوع الخطأ أثناء مرحلة البحث التمهيدي يمكن لومها".

وأوضح المتحدث، في سياق آخر، أن "أجهزة الشرطة تتفاعل تلقائيا مع الفيديوهات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مسجلا أنه "تم إصدار أزيد من 153 تكذيبا خلال السنة الجارية، بمعدل تصويب في كل يومين"، وزاد بخصوص الفيديوهات الحقيقية للجرائم: "من أجل توقيف المتورطين تبذل الشرطة جهودا كبيرة، أولها التحقق من الزمان والمكان والهويات وغيرها".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الأمنيين أن "الشرطة وضعت 29 فرقة جهوية على المستوى الوطني، تتكلف بتتبع كل ما ينشر على الأنترنيت من جرائم إلكترونية"، معتبرا أن "التزييف الذي يطال عديد الفيديوهات، كنسبها للمغرب وهي تعني بلدانا أخرى، وتغيير الأصوات، فعل إجرامي يستوجب العقاب".

وأكمل المسؤول الأمني في حديثه عن تواصل المؤسسة: "نريد تغيير فلسفة التواصل، ونقلها من التفاعل الاضطراري نحو مزيد من السلاسة، في إطار الحدود التي يسمح بها القانون في علاقة بالمواطنين والإعلام"، مطالبا بتسليم جميع الفيديوهات التي ترصد الجريمة بالمغرب لأجهزة الشرطة، عوض نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل سبيك أن "التنسيق الدولي بخصوص الجرائم وارد، ويتم مع الأنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب"، مشددا على أنه "في حالة تعذر التنسيق العالمي بخصوص جرائم تستهدف المغرب، يتم اللجوء إلى منتدب قضائي بالدول المعنية، من أجل معرفة خبايا الأمور".

وأردف المتحدث، بخصوص جذاذاة السفر التي تم حذفها في الأيام القليلة الماضية: "كان لها دور في وقت سابق، أما الآن فقد اعتمد تدبير معلوماتي للمعابر الحدودية، يتيح قراءة أولية للوثائق، كما يدقق المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل السفر مريحا بالنسبة للمغاربة والسياح كذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Ingénieur الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:09
قهرتون بالكدوب و اش بان ليكم الشعب متايفهم والو
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2 - ملاحظ الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:10
الامن وحده لا يتحمل مسؤولية تفشي الاجرام . فالقضاء المستقل يحكم كيفما شاء في القضايا الجنحية . لذلك وجب تعديل طارئ للنصوص القانونية الزجرية . فمن يحكم اليوم يخرج بعد اسابيع . كما يجب تحميل الاسرة المسؤولية في مايقع . فسوء تربية الابناء تخلف جيل من المجرمين .
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24
3 - امين الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:11
تطور ملحوظ ولينا كنشوفوا مؤتمرات صحفية ديال الشرطة المغربية باش توضح وتجاوب على المغاربة وخى الخرجة فيها نوع من الترهيب لكن تبقى خطوة موفقة ونتمنوا اننا نشوف مؤتمرات صحفية ديال الشرطة فحالات الجرائم الكبرى وتوضح التدابير المتخدة وتعتارف بالتقصير ان وجد ومن هدا المنبر نتمنى السي الحموشي اطلع فمؤتمر صحفي أتكلم باش نعرفوا هدا الشخص كيفاش كيتكلم وشنو البرنامج ديالوا فتحسين الأمن واذكر المعيقات وأتكلم بصراحة مع المواطنين .
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4 - mounir الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:15
الشرطي الذي يقضي نصف مدة تكوينه في ترديد عبارة "عاش الملك" لا يمكن أن ننتظر منه الشيئ الكثير.رجاء أدوا مهامكم في تكوين شرطة المغرب التي يدفعها الشعب من ضرائبه ويريد رؤية أثرها على أرض الواقع.
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4
5 - Samir الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:15
انهم يريدون أن ننضر و نغلق أفواهنا أمام مشاهدة الفساد الذي ينخر البلاد شرقا و غربا و شمالا و جنوبا. الكل متواطئ في نشر الفساد سواء بالفعل أو الصمت. إن لم تقدر على قول الحق فلا تصفق للباطل. المغرب بلاد لا يمكن العيش فيها لحجم الفساد و القمع المنتشر في البلاد.
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8
6 - azizovitech الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:20
هذا يعني أن شرطة المغرب ملائكة
هناك تسريبات للمعلومات
مثلا مؤخرا سبق و أن تدخلت الشرطة في مدينة مراكش على ذمة قضية المثلي الدي كان موضوع حادثة سير فتسربت أوراق هويته و كذا محضر استماعه
و كذا ما يقوم به السيد تحفة على يوتوب من يقوم بتزويده بمعلومات سرية للغاية لا تتوفر إلا عند الشرطة
فهم تسطا
انشري هيسبريس جزاك الله
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6
7 - Observateur الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:22
هناك نقطة مهمة لا بد منها لكي يكون هناك شعور بالامن الذي هو في الحقيقة امر معقد و لا يمكن حله بسهولة، إنما هناك بعض الأمور التي لا تشكل جرائم بالمعنى القانوني و لكنها تشكل كابوسا يوميا للمواطن العادي مثل تصرفات بعض الشباب في الفضاء العام أو داخل وسائل النقل، أو تصرفات بعض السائقين خصوصا أصحاب الطاكسي او تلوث الفضاء العام بالفراشة و الضجيج و انعدام الذوق العام، ارجو الانتباه لهاته الأمور و عدم ترك الحبل على الغارب
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10
8 - علي وتنغير يناشد المغاربة الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:24
الحق يقال الامن الوطني يسهر الليالي من اجل راحة المواطنين والمطلوب من المواطنين مساعدة الامن في اداء عمله بتقديم المعلومة الصحيحة كلما يتضح للمواطن ان شخص ما خالف القانون او ساعد المجرم او تستر على المتهم الاخبار به واجب وطني شريطة ان تتعامل الشرطة مع التبليغ بسرية تامة حفاظا على سلامة المبلغ
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9 - سليم الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:30
هذا بغا يقول لينا شوفو الاجرام وسكتو وقةلو العام زين
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10 - mustapha الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:30
ومادا تقولون عن تسريب شريط ناصر الزفزافي و هو شبه عار. الم يكن لدى الشرطة القضائية و أيضا صور هاجر الرسوني بالالوان اما المحامون فحصلو عليها من ملف القضية بالابيض و الاسود. على من تكدبون يا ترى
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11 - مكلخ مغربي قح الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:40
هل سربت معلومات جدية فيما يخص حادثة سير التي قامت بها زوجة وزير من الباجدة موءخرا بسيارة الدولة بترقيم ثناءي اللوحة. ام سيتسترون عن الواقعة كسابقتها ابنة اخشيشن القاصر .هل داءما ابن الشعب هو الذي يوءدي الضريبة في كل شيء؟
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12 - hamza الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:47
شكون سرب صورة الزفزافي عاريا ؟؟
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13 - شعب الفايسبوك الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:48
شعب الفايسبوك أغلبه أمي تحركه العاطفة و يتقلب في المواقف بين ساعة وأخرى. تستهويه التفاهة و الفضيحة . مثل قضايا إكشوان و الدكتور التازي مع سارة .... وعندما تظهر الحقيقة و يخرج من حالة الموقف العاطفي المتسرع و ينقل 360 درجة عندما يعرف الحقيقة.
شعب الفايسبوك أغلبه قاصر أو أمي متخلف فكريا و حاقد اجتماعيا لانه عاطل أو شبه عاطل.
تحية لأمننا الوطني على المجهودات و كل واحد يربي ولادو و يحضيهم معامن كيترافقو. ماشي غدا تتيتبلى ولا كيتورط فشي سرقة أو شي بلوة ويلسقها فالمخزن ما عاملش خدمتو.
لي مامربيش يعمل ديسلايك
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0
14 - قرار الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:51
على الدولة القبض على لي ماعندو مايدار ومقابل فبركة الاكاذيب والفيديو وارساله لاصلاح الطرق في الجبال بدل يبقى عايش عالة على الاسرة .لي تينتقد الشرطة يخرج يتلقى لمجرم هاز سيف ويورينا شجاعتو لي مبينها مخبي مورا écran
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