بوطيب يدعو الإدارة إلى خدمة المواطنين بالعمل و"التقليل من الكلام"

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)

كانت الجلسة الثانية من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، المنعقدة الخميس في قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، مناسبة مارس فيها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نوعا من "النقد الذاتي"؛ إذ دعا، أثناء حديثه عن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى التركيز على تكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين، بدل الانكباب فقط على إنشاء البنايات.

جاء ذلك في سياق حديثه عن حصيلة تقييم المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي على أساسه وُضع تصوّر وأهداف المرحلة الثالثة من المبادرة؛ إذ ذهب إلى القول حين استعراضه لمعيقات التعليم الأولي: "إذا لم تكن هناك خدمات جيدة، واكتفينا فقط بالبنايات، فيُفضّل ترْك الطفل في بيت أسرته".

الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية دعا "إلى عدم الاكتفاء بالكلام، بل ينبغي أن تكون هناك مبادرات ملموسة على أرض الواقع"، قبل أن يتوقف عند بعض الإشكالات التي تعاني منها الإدارة المغربية، مشيرا بالتحديد إلى عدم تعويض الأطر الكفؤة بعد إحالتها على التقاعد.

بوطيب لم يستثْن وزارةَ الداخلية نفسها من دعوته إلى الحرص على خدمة المواطنين، بقوله إن "تعريف وزارة الداخلية هي أنها وزارة الشعب، وهي موجودة لخدمة المواطنين، ونحن نعمل من أجل أن يكون المواطنون سعداء في حياتهم، فالمواطن لديه مشاكل كثيرة، كالكهرباء والماء والصحة وغيرها، ونحن نلعب دور الإطفائي الذي يتدخل كلما كان هناك مشكل ما".

وبخصوص النتائج المحققة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إحداثها سنة 2005، وتلك المأمول تحقيقها مستقبلا، قال بوطيب إنّ المبادرة أتت بمفاهيم جديدة حول التنمية، مشيرا إلى ان المبادرة تم خلقها لوجود ضرورة لمكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية، وتوفير التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من الهشاشة.

وأضاف أنّ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت قبل سنة، ستركز على الرأسمال البشري، وخاصة الأطفال، تفعيلا لمضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مناظرة الصخيرات، موردا: "علينا أن نكسب هذا التحدي حتى يتمكن جميع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة في كل مناطق المغرب".

وشدد بوطيب على وجوب التحلي بالصرامة إزاء تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والإقرار بالأخطاء المسجلة، لافتا إلى أنّ الغاية الكبرى من المبادرة هي "بناء مواطن الغد، ليكون لدينا مواطنون منتجون وقادرون على الاعتماد على أنفسهم".

الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد أيضا أهمية التركيز على العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية المنشودة، مسجلا، في هذا السياق، النتائج الوخيمة للهدر المدرسي على المجتمع، حيث ينقطع 250 طفلا عن الدراسة في كل سنة، وعزا ذلك إلى الهشاشة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال، و"عدم سعادتهم داخل المدرسة".