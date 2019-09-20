عمال بمطار محمد الخامس الدولي يلوحون بالإضراب

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود احتقان كبير داخل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بين عدد من العمال والشركات المشغلة لهم المشتغلة بالمطار، من شأنه التأثير على حركة الملاحة الجوية، خصوصا في حالة تصعيد المتضررين ودخولهم في خطوات احتجاجية كبرى.

فقد أعرب ممثلو العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال ندوة صحافية عقدت مساء الخميس بالدار البيضاء، عن تذمرهم من الطريقة التي يتم بها التعامل معهم من طرف مشغليهم، مهددين في الوقت نفسه بالتصعيد في حالة ما لم تتم الاستجابة لملفهم المطلبي.

وقال عبد الكريم البريكي، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن تنظيمهم لهذه الندوة الصحافية "جاء جراء إغلاق باب الحوار مع الشركة التي مارست جميع أنواع التعسفات، لاسيما القانونية منها"، مشددا على أنها "تعمل على ضرب الحريات النقابية".

وأضاف أن العمال تعرضوا لـ"حملات تعسفية بمجرد تأسيس ثلاثة مكاتب نقابية، منها تنقيل أحد العمال إلى مراكش، وتوقيف 21 عاملا بدون سابق إنذار، إلى جانب الضغوط داخل العمل، ما تسبب لبعضهم في أزمات نفسية".

وأوضح البريكي أن "النقابة عملت على مراسلة جميع الجهات الوصية، وإدارة الشركات المعنية، من أجل فتح باب الحوار، لكن لم نجد آذانا صاغية، حيث ظل الباب مسدودا في وجهنا".

وعملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب ذلك، على مراسلة إدارة الخطوط الملكية، ووزارة التشغيل، والمديرية الإقليمية للشغل، واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة النواصر، ورئاسة الحكومة، "لكن لا مجيب على كل هذا، وكأننا نسكب الماء على الرمل"، يقول البريكي.

ولفت المتحدث نفسه إلى كون "الشركات تخرق القانون في بلد القانون، ولا تعترف به ولا بالمواثيق الدولية"، متسائلا عن الجهة التي تقف وراءها، خصوصا وأنها لا تلتزم حتى بالتعليمات التي توجه إليها من طرف مصالح الولاية.

ولوح العمال بتصعيد لهجتهم والدخول في إضراب عن العمل وشل هذا المرفق، خصوصا وأنهم مكلفون بالتغذية ونظافة الطائرات، حيث قال الكاتب الجهوي للنقابة ذاتها: "سنصعد مستقبلا في حالة ما لم يتم حل هذه المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، وسنعلن عن خطوات احتجاجية في القريب العاجل، لأن هؤلاء لا يرغبون في حل المشاكل".

وأردف قائلا في هذا السياق: "قد نلجأ إلى الإضراب، وفِي حال توقف العمال عن أداء عملهم، ستتضرر الشركات بالملايير"، داعيا الجهات الوصية، وعلى رأسها العامل الجديد الخاص بمطار محمد الخامس، إلى التدخل لوضع حد لهذه المشاكل.

وقرر العمال، بحسب الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس "للتدخل بشكل مباشر في هذا المشكل، لكون هؤلاء يريدون ضرب سمعة البلد، فما يهمهم هو مصالحهم".

ويعيش مطار محمد الخامس، مؤخرا، حالة يرثى لها، ويعرف فوضى أثارت غضبا واسعا من طرف المسافرين المغاربة والأجانب، بسبب قضاء ساعات من الانتظار وتأخر الطائرات، إلى جانب أزمة الحقائب.