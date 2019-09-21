24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)

  2. عرض مسروقات في سوق يورّط شابًّا في سطات (5.00)

  3. بطيخ يتيم (3.00)

  4. الجزائر والذاكرة الموشومة (3.00)

  5. الوكيل العام للملك يضبط "شطط" متابعة الصحافيين (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | محاكمة "إرهابيّي شمهروش" تعيد "دور القرآن" إلى دائرة الأضواء

محاكمة "إرهابيّي شمهروش" تعيد "دور القرآن" إلى دائرة الأضواء

محاكمة "إرهابيّي شمهروش" تعيد "دور القرآن" إلى دائرة الأضواء
هسبريس - مصطفى شاكري
السبت 21 شتنبر 2019 - 13:00

أعادت جريمة "شمهروش" النقاش من جديد بشأن خريجي دور القرآن التي أغلقتها السلطات العمومية بعدما فطنت إلى خطورتها على المجتمع؛ فعلى الرغم من قرار الإغلاق الذي استهدف مجموعة من دور القرآن التابعة لمجموعة من السلفيين المغاربة في مجموعة من المدن، فإن عشرات الأشخاص يُروّجون لحملة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إعادة فتحها مرة أخرى.

وقد اعترف أحد المتورطين في الجريمة الإرهابية، التي استهدفت سائحتين أجنبيتين، بتأثير الأفكار التي تلّقاها في مدرسة القرآن، التي كانت تابعة للمغراوي بمراكش، على نظرته للآخر؛ فقد تشرّب هناك فكرة "محاربة الطاغوت" التي كان رائدها هو محمد المغراوي، الأمر الذي يسائل مدى اندماج تلامذة شيوخ السلفية في المجتمع المغربي، فعلى الرغم من إغلاق هذه المدارس خلال السنوات الأخيرة؛ فإن أفكارها ما زالت قائمة في المجتمع.

في هذا الصدد، يقول رشيد أيلال، الباحث المغربي، إن "المغاربة، قبل فترة السبعينيات، اتسموا بالإسلام المالكي المتسامح، الذي يقبل الآخر ويتعايش مع جميع الديانات والثقافات، بحيث كانت ألفاظ السني أو الشيعي غائبة بشكل نهائي، بل الاهتمام كان منصبا على الإنسان فقط، بمعنى أن المعاملات الإنسانية تتم بناء على مصداقية الشخص عوض الدين".

ومع استهداف المد الوهابي للمجتمع تغيّر الواقع المغربي، يضيف أيلال، ليوضح أن "تأثيره تجسد في تأسيس دور القرآن الذي اتخذت من الدين غطاء لها، على اعتبار أن أصحابها كانوا أذكياء لأنهم لم يتحدثوا عن مذهبية معينة، وإنما سيظن الآخرون أنها تشبه الكتاتيب القرآنية على غرار "المْسِيدْ"، إلا أن واقعها كان مُغايرا، بحيث سخرت لنشر محاضرات الفكر الوهابي، بوصفه فكراً إقصائيا يؤمن بفكرة الولاء والبراء، وكذلك بفكرة دار الحرب ودار السلم، إلى جانب محاربة ما يدعونه بالطاغوت".

ويوضح مؤلف كتاب "صحيح البخاري.. نهاية أسطورة"، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الناس تشرّبوا تلك الأفكار الإقصائية، الأمر الذي انعكس على المجتمع المغربي، إذ ظهرت بعض بوادر انفصام الأسر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات؛ ذلك أن الابن يرفض الأكل مع أبيه بدعوى أنه لا يصلي، وكذلك مع أمه بمبرّر أنها لا ترتدي الحجاب، لتبرز بذلك بوادر العنف داخل الأسر".

ويؤكد المتحدث أن "هذه المدارس القرآنية شرعت أيضا في إصدار الفتوى، من قبيل عدم جواز ذكر الله في الجنائز، معتبرين أنها بدعة"، مشددا على أن "المرحلة الأولى من المد الوهابي ابتدأت بدور القرآن؛ لكن سرعان ما تطورت إلى شيء أكبر هو القنوات الفضائية التي استعمرت ثقافتنا باسم الدين، ومن ثمة بدأت تصدّر لنا الأشخاص العنيفين في المجتمع، بينما تذهب فئة أخرى إلى بؤر التوتر في إطار ما سُمّي آنذاك بالجهاد الأفغاني، مثل أفغانستان والعراق وسوريا، لتأتي القاعدة فيما بعد والزرقاوي في العراق وداعش".

وعن مدى نجاعة التدخل المغربي في محاربة الظواهر السلفية، يشير الباحث المغربي إلى "تأخر الدولة كثيرا لفهم حيثيات دور القرآن، حيث كان بإمكانها وقفها منذ أحداث 2003؛ لكنها تأخرت لسنوات عديدة، حيث فطنت إلى مدى خطورتها على المجتمع المغربي، وعلى الرغم من ذلك شرعوا في جميع التوقيعات لإعادة فتحها"، مؤكدا أن "الفكر الوهابي إقصائي وعنيف؛ لأنه يدعو إلى الجهاد بمفهوم السيف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Mounir usa السبت 21 شتنبر 2019 - 13:19
لمادا تتماطلون في تنفيد حكم الإعدام. الجميع هنا في أمريكا ينتضرون حكن الإعدام في هاؤلاء المجرمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - هشام كولميمة السبت 21 شتنبر 2019 - 13:25
إذا حكمني مؤمن فلن يدخلني الجنة و إذا حكمني ملحد فلن يخرجني منها...و من حكمني بالعدل و المساواة و و و و......سأقف احتراما له.اما عن الجنة فأعمالي هي الكفيلة بذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - Hugo السبت 21 شتنبر 2019 - 13:32
يجب ان تكون بعض المواد في برامج التعليم اختيارية من طرف اولياء امورهم.مثل مادة التربية الاسلامية لما درستها لابنائي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
4 - مواطن2 السبت 21 شتنبر 2019 - 13:34
اذا كان القرآن قد وضح كل شيء ولم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وتطرق اليها ولم يترك اي غموض او التباس للمسلمين ...فمن اين اتت بعض الامور التي لم ترد في القرآن واصبح الناس يومنون بها اكثر من القرآن...بل الكثيرون منهم تجاهلوا تعاليم القرآن وتمسكوا بما ورد في بعض الاحاديث رغم عدم صدقيتها ..واكبر دليل يتجلى في احاديث غير صحيحة تنافي ما ورد في القرآن...يضاف الى ذلك الفقه على المذاهب الاربعة الذي تسبب في الكثير من الصراعات الدينية اغلبها انتهى بالكوارث.الاسلام واحد والقرآن واحد والاحاديث يجب اعادة النظر في الكثير منها حسب قول الكثير من العلماء المعاصرين.ولا عيب في ذلك مطلقا.فهناك احاديث منافية للقرآن والعقل لا يقبلها مثل الحمل الذي قد يبقى في بطن امه اكثر من سنتين..ومن الفقهاء من ذهب الى 4 او5 او6 سنوات...في حين ان القرآن صريح في الموضوع...الحمل والرضاعىة لا يتعديان 30 شهرا...واذا اعتبرنا مدة الرضاعة 24 شهرا يبقى مدة الحمل 6 اشهر باعتراف الاطباء...والامثلة كثيرة.كل هاته الصراعات الفقهية ادت الى الكوارث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.