محاكمة "إرهابيّي شمهروش" تعيد "دور القرآن" إلى دائرة الأضواء

هسبريس - مصطفى شاكري

أعادت جريمة "شمهروش" النقاش من جديد بشأن خريجي دور القرآن التي أغلقتها السلطات العمومية بعدما فطنت إلى خطورتها على المجتمع؛ فعلى الرغم من قرار الإغلاق الذي استهدف مجموعة من دور القرآن التابعة لمجموعة من السلفيين المغاربة في مجموعة من المدن، فإن عشرات الأشخاص يُروّجون لحملة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إعادة فتحها مرة أخرى.

وقد اعترف أحد المتورطين في الجريمة الإرهابية، التي استهدفت سائحتين أجنبيتين، بتأثير الأفكار التي تلّقاها في مدرسة القرآن، التي كانت تابعة للمغراوي بمراكش، على نظرته للآخر؛ فقد تشرّب هناك فكرة "محاربة الطاغوت" التي كان رائدها هو محمد المغراوي، الأمر الذي يسائل مدى اندماج تلامذة شيوخ السلفية في المجتمع المغربي، فعلى الرغم من إغلاق هذه المدارس خلال السنوات الأخيرة؛ فإن أفكارها ما زالت قائمة في المجتمع.

في هذا الصدد، يقول رشيد أيلال، الباحث المغربي، إن "المغاربة، قبل فترة السبعينيات، اتسموا بالإسلام المالكي المتسامح، الذي يقبل الآخر ويتعايش مع جميع الديانات والثقافات، بحيث كانت ألفاظ السني أو الشيعي غائبة بشكل نهائي، بل الاهتمام كان منصبا على الإنسان فقط، بمعنى أن المعاملات الإنسانية تتم بناء على مصداقية الشخص عوض الدين".

ومع استهداف المد الوهابي للمجتمع تغيّر الواقع المغربي، يضيف أيلال، ليوضح أن "تأثيره تجسد في تأسيس دور القرآن الذي اتخذت من الدين غطاء لها، على اعتبار أن أصحابها كانوا أذكياء لأنهم لم يتحدثوا عن مذهبية معينة، وإنما سيظن الآخرون أنها تشبه الكتاتيب القرآنية على غرار "المْسِيدْ"، إلا أن واقعها كان مُغايرا، بحيث سخرت لنشر محاضرات الفكر الوهابي، بوصفه فكراً إقصائيا يؤمن بفكرة الولاء والبراء، وكذلك بفكرة دار الحرب ودار السلم، إلى جانب محاربة ما يدعونه بالطاغوت".

ويوضح مؤلف كتاب "صحيح البخاري.. نهاية أسطورة"، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الناس تشرّبوا تلك الأفكار الإقصائية، الأمر الذي انعكس على المجتمع المغربي، إذ ظهرت بعض بوادر انفصام الأسر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات؛ ذلك أن الابن يرفض الأكل مع أبيه بدعوى أنه لا يصلي، وكذلك مع أمه بمبرّر أنها لا ترتدي الحجاب، لتبرز بذلك بوادر العنف داخل الأسر".

ويؤكد المتحدث أن "هذه المدارس القرآنية شرعت أيضا في إصدار الفتوى، من قبيل عدم جواز ذكر الله في الجنائز، معتبرين أنها بدعة"، مشددا على أن "المرحلة الأولى من المد الوهابي ابتدأت بدور القرآن؛ لكن سرعان ما تطورت إلى شيء أكبر هو القنوات الفضائية التي استعمرت ثقافتنا باسم الدين، ومن ثمة بدأت تصدّر لنا الأشخاص العنيفين في المجتمع، بينما تذهب فئة أخرى إلى بؤر التوتر في إطار ما سُمّي آنذاك بالجهاد الأفغاني، مثل أفغانستان والعراق وسوريا، لتأتي القاعدة فيما بعد والزرقاوي في العراق وداعش".

وعن مدى نجاعة التدخل المغربي في محاربة الظواهر السلفية، يشير الباحث المغربي إلى "تأخر الدولة كثيرا لفهم حيثيات دور القرآن، حيث كان بإمكانها وقفها منذ أحداث 2003؛ لكنها تأخرت لسنوات عديدة، حيث فطنت إلى مدى خطورتها على المجتمع المغربي، وعلى الرغم من ذلك شرعوا في جميع التوقيعات لإعادة فتحها"، مؤكدا أن "الفكر الوهابي إقصائي وعنيف؛ لأنه يدعو إلى الجهاد بمفهوم السيف".