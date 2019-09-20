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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي

أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي

أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:00

في الوقت الذي تتزايد الانتقادات الموجهة إلى التعليم الخصوصي، بسبب غلاء رسوم التسجيل ومصاريف الدراسة به والكتب، وتنامي التخوف من أن يتوغّل أكثر في ظل التراجع الكبير لجودة التعليم في القطاع العمومي، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عن توجّه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر.

أمزازي قال، في ندوة صحافية حول الدخول المدرسي والتكويني برسم 2019-2020، إن التعليم الخاص يجب ألا يظل مقتصرا على المدن والمناطق شبه القروية؛ بل يجب أن يوجد أيضا في العالم القروي، "لاستضافة أبناء المغاربة في هذه الفضاءات عبر منَح"، مضيفا "الدولة مطالبة، في إطار القانون الإطار، بدعم التعليم الخصوصي".

وبرر أمزازي الدعم الجديد، الذي يَنتظر المستثمرين في التعليم بالقطاع الخصوصي، بكون القانون الإطار نصّ على جعل التعليم الخصوصي شريكا للتعليم العمومي، وأنه ينبغي أن يساهم في تعميم التعليم في المناطق شبه الحضرية والقروية، "من أجل خلق اندماج اجتماعي بين أبناء الأسر المنتمية الى مختلَف الطبقات الاجتماعية".

وزير التربية الوطنية لم يكشف عن طبيعة الامتيازات التي سيحصل عليها المستثمرون في قطاع التعليم الخصوصي، والتي سيتم تنظيمها بمرسوم؛ لكنه كشف أنها ستكون عبارة عن تحفيزات جبائية، والاستفادة من قطع أرضية لبناء المؤسسات التعليمية، والاستفادة، كذلك، من المؤسسات التعليمية العمومية المغلقة، قصد إعادة استغلالها من جديد.

وفي مقابل توجه الحكومة نحو توفير مزيد من الدعم للتعليم الخصوصي، قصد الانتشار على نطاق أوسع، كشفت ندوة أمزازي عن عدم قدرة وزارة التربية الوطنية عن مواجهة الاختلالات التي يعاني منها التعليم الخصوصي؛ ففي جواب عن سؤال حول غلاء الكتب المدرسية المستعملة في القطاع الخصوصي، ردّ أمزازي: "هذا ليس من مسؤولياتنا، لأن الشركات تطبع الكتب في الخارج".

واعترف وزير التربية الوطنية بأن هناك "تجاوزات" ترتكبها مؤسسات التعليم الخصوصي في ما يتعلق بالكتب المعتمدة في المقرر الدراسي، بقوله "الكتب المعتمدة في التعليم الخصوصي يتم اعتمادها من طرف الوزارة، وتشرف الأكاديميات على مراقبتها. هناك بعض التجاوزات، ولكن هناك لجن تتصدى لها، حيث تخرج لجن المراقبة وتصادر الكتب التي لم يتم اعتمادها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - هزلت الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:24
هد امزازي خاصو يمشي فحالو فهذا التعديل الجديد
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52
2 - toufik الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:25
ها هم بدأوا يظهرون على حقيقتهم. تحطيم التعليم العمومي ثم بداية الاستثمار على حساب جيوب المواطنين المقهورين. عمموا أولا التعليم الأولي العمومي!
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67
3 - رضوان الداودي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:28
ماذا أقول سوا ان هذه بلاد أصبحت مزرعتكم تفعلون فيها ما تشاؤون ان لم تستحي ففعل ما شءت
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65
4 - بليييز. .... تفووو الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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53
5 - طارق الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:30
واش هادوك الناس مساكن قدروا اقريوا ولادهم حتى فالتعليم العمومي بقا غير الخصوصي
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81
6 - مواطن غيور الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:31
فكروا في المسقبل يجب خلق وكالة لتسيير التعليم الخصوصي تابعة لوزارة التعليم
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12
7 - عبدو الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:33
السيد الوزير و من وراءه الحكومة يعملان على دعم التعليم الخصوصي للإنتشار. لكن غلاء الكتب ليست مشكلته او ماشي شغلوا فيهم ....... بااااااز
هادو و الله الى حالفين يخرجوها من المغاربة و لا يخرجوهم من البلاد.
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33
8 - مستغرب الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:33
لااعرف من اين تأتي بعض الافكار بل كل الافكار العوجاء عند وزراء هذه الامة.التعليم الخصوصي بالقرى والبوادي.سكان هذه المناطق لا يستطيعون حتى توفير متطلبات ومستلزمات التعليم العمومي لفقرهم فبالاحرى تسديد تكاليف الدراسة والاقساط الشهرية المبالغ فيها.ماهذه الترهات والضحك على الذقون.الا تعلم يا وزير ان سبب الهدر المدرسي في البوادي سببه العوز وضيق اليد .ماذا اقول حسبي الله ونعم الوكيل
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43
9 - simo الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:34
لاحول ولا قوةإلا بالعلي العظيم الله . حسبنا الله ونعم الوكيل. اتقوا الله في هذا الشعب.
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26
10 - متتبع الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:34
لا حول ولا قوة إلا بالله، إن من أهم علامات صحة قطاع التعليم انخفاض نسبة التعليم الخصوصي و في بلدنا هذا وضدا عن كل سياسات العالم نسعى إلى زيادة هذه النسبة. تونس مثلا والتي تبقى فيها شهادة البكالوريا صالحة مدى الحياة، لا تتعدى هذه النسبة 2%.
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16
11 - abdou الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:34
يقول المثل المغربي:يلا ما قدك الفيل نزيدو الفيلة.
أتساأل فقط هل هؤلاء الوزراء مغاربة أم منزلين من كوكب آخر !!
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31
12 - حمودة الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:34
الان جاءت الدوره بتخريب ما تبقى من المدارس في البوادي ارحمونا واتركوا القرى تنعم بهدوءها
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21
13 - محمد برودي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:36
اعلمكم ان بوادر القضاء على التعليم العمومي بدأت تلوح في الأفق فاستعدو أيها المغاربة لما هو أسوأ مع حكومة الباجدة.
وشكراً هسبريس.
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15
14 - ابو ابراهيم الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:36
مرحبا بالتعليم الخصوصي بالعالم القروي شرط ان يقبل ببطاقة الرميد
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21
15 - أستاذة بالإعدادي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:37
بأي شيء تدعمون التعليم الخصوصي هم مدعععععم من جيوب الأسر التي ترغب في تعليم أبنائها تعليما نقول عنه احسن فعوض الحد من جشعه شجعوه للوصول إلى المناطق النائية
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9
16 - ملاحظ تربوي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:38
الدولة تسعى إلى خصوصة القطاع التعليمي و الإدارة العمومية بشكل عام.هذا توجهها الاستراتيجي!
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11
17 - ghi dayz الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:38
لا حول ولا قوة الا بالله العالم القروي مدابز غير مع لقمة العيش
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9
18 - غيور على وطنه الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:41
اذا كنتم تريدون تشجيع التعليم الخصوصي فعليكم دعم قدرة العاءلات ماديا
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2
19 - عبد الحفيظ الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:41
حتى الناس ديال البادية طمعتو فيهم تحلبوهم
لعفوو
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14
20 - SORAYA الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:41
Pour vous dire que l'enseignement est entrain de se dégrader chaque année soit au privée ou public est à mentioner que les parents qui payent tous ça de leur propre poche y a aucune aide de la part de qui que se soit (vraiment on va pas faire exemple des pays étranger qui aident les parents dans la rentrée scolaire............) mais a vrai dire ce qui me touche vraiment ce sont les familles (pauvres) qui n'ont rien et qui ne bénéfice même pas de (4millions cartables si je me trompe pas du nombre que l'état y donne dans les villes ruraux...), j'ai du rencontré beaucoup de cas qui n'ont pas la possibilité d'acheter même pas un cahier de 50 feuilles et vous parlez Monsieur de Privatisation de l'éducation dans le domaine rural ces honteux a mon a vie parce que vous ne vivez pas et vous ne savez pas la situation comment elle est????et plus 50% des parents dans les villes lorsque leur enfants arrivent au collège ils les passent aux public parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de terminer... .
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4
21 - متتبع الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:42
الناس ديال القرى جلهم إن لم نقل كلهم فقراء ومن أين لهم مصاريف التعليم الخصوصي
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5
22 - Dr stone الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:42
امزازي يريد فقط حماية استثمارات مافيا التعليم الخصوصي لامتصاص جيوب الفقراء في القرى و المدن، لكن هيهات غتصورو نم ناس في القرى وحلة غير مع الما و الدگيق سحاتكم التعليم الخصوصي
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5
23 - رضوانلعلالي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:42
وا الوزير اشوا تدير واش بغيتينا نهاجرو القرية براكة علينا ولا نقلبو على شي بلاد نبيعو ليها روسنا وناس في العالم القروي تيعونهم سيدنا باش يخليو ولادهم يقرو انت باغي تجري عليهم واجي عندنا لدوار وشوف. علفقر فين معشش وسير طريق دبدو وشوف نا مدربين معى الما لشرب فقط مالقوهش الله يست وصافي. الله يعطيك حالتنا وصافي
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8
24 - بلادي في الهاوية. الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:42
في هذه الحالة الهضر المدرسي سيكون ١٠٠٠ في ١٠٠ .اللهم لطفك يارب.في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اعادة النظر في التعليم الخصوصي الذي ابان عن فشله في تكوين الأجيال وثقله في ميزانية الأسرة المغربية ، يبدو هناك وثيرة في غزو العالم القروي و نشر الجهل في البلاد. اللهم سترك يارب
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2
25 - يونس الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:44
الله أكبر. هذا هو المعنى الحقيقي ديال " ما قدو فيل زادوه فيلة"
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3
26 - HASSAN الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:45
هذا هو التناقض بعينه . مدارس التعليم الخصوصي في البوادي . الدولة تحاول تخفيض الهدر المدرسي والهشاشة في القرى حسب الشعارات باعطاء منح سخيفة للاباء لمتابعة ابنائهم الدراسة والان نبشرهم بمدارس خاصة يا لها من تفاهة
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1
27 - عادل الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:45
و من يستفيد من امتيازات هذه الدولة سوى هم...... هم منحوهم امتيازات على حساب الشعب على حساب أولادنا. هذ ناس غادين بنا إلى خوصصة التعليم من الاخير .... ليبقى التعليم حكر عليهم فقط... كما في العصور الوسطى كان التعليم حكر على رجال الدين.......... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم......
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1
28 - ورايني الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:48
الخوصصة في جميع مراحل التعتيم سائرة في التغول رغما عن ارادة الطبقات المقهورة
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29 - مغربي في بلاد الغربة الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:48
يجب تحويل التعليم الخصوصي إلى المجاني حتى يعطى لجميع أبنائنا الحق في التعليم السليم بدون أداء أي درهم لأن الميزانية الحلية التي تخصص للتعليم والتربية كافية لتحقيق هذا الهدف إذا قامت بتسيير هذه الميزانية أيادي آمنة وكفاءات عالية.
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1
30 - Said الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:49
تهلاو في التعليم العمومي راه في الدول المتقدمة قراو في المدارس العمومية وخرجوا العباقرة والعلماء اما التعليم الخصوصي نقطه كلها مزورة ونافخين فيها وتكافؤ الفرص مكتكونش خصوصا في توزيع النقط اتقوا الله فمن غشنا فليس منا.
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31 - nour الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:49
اللهم نسألك رد قضائك في مثل هذه الإبتلاءات.
حسبنا الله و نعم الوكيل
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32 - محمد جلال الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:51
إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، سبحان الله 99٪ من سكان القرى يفتقدون لأدنى شروط العيش من عمل وأكل وشرب وصحة، كما أن دخلهم اليومي جد ضعيف .مشروع المدارس الخصوصية بالبوادي يعبر عن ضعف المسؤول بالقطاع في تدبير شؤونه .
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33 - المغاربة سدج الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:52
هذه رسالة لأولائك الذين يقولون ان التعاقد ايجابي وان الاساتذة النتعاقدون زاغوا وخصهووم يترباو و و و الان اصبح كل شيء واضح الدولة تطبق سياسة رفع اليد عن التعليم بمعنى عندك فلووس قري وفد معندكش شدووو عندك وهذا كله بأمر من صندوق النقد الدولي تحية خالصة لكل منافق لا يفقه سوى فن الانتقاد وحلان الفم
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34 - وا أسفي على وطني الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:52
تحذيرات الملك ، تقارير جطو، و تحويل المسؤولية الى ارث موروث أبا عم جد لا تعقبه أية محاسبة طرف هذا الوزير و من هم على شاكلته، كلها اشارات حمراء تنبه الى أن المغرب يسير بالسرعة النهاية للاصطدام القوي بحائط كتب عليه :
" فما اسطاعوا أن يظهروه، و ما استطاعوا له نقبا. "
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35 - chamali الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:53
جميل. بشرط أن تدفع الوزارة الواجبات الشهرية لهذه المدارس
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36 - Yoyo الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:53
عن اي دعم يتكلم السيد الوزير ،هل يتعلق الامر بدعم استثنائي لحالات ذات منفعة خاصة لاسيما بالعالم القروي،ام انه دعم كدعم الفلاحين الكبار الذين يتقاضون دعما كن ازدياد كل عجل ويبقى الفلاح الصغير وبالتالي المؤسسة الخصوصية الصغرى بدون دعم فعلي وحقيقي،لم تكذب التكهنات ان الحكومة ذاهبة في طريق خوصصة التعليم،فالتعليم سيصبح يدبر من طرف شركات مثلها مثل شركات النظافة،فعلى تلامذة المغرب الرجوع الى حصيرة المسيد او مغادرة البلاد لمتابعة الدراسة مادام انهم سيؤدون الثمن ويبقى الكهل تحت رحمة مالكي الوطن.
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0
37 - omar الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:53
لم يتحد ث سي الوزير عن ارتفاع المكلف في اثمنة التمدرس و مصاريف التسجيل و التامين. يجب اصدار قانون ينظم الاثمنة
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38 - العبدي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:54
على نواب الشعب البرلمانيين أن يحبوا هده القرارات العشوائية التي تخدم فئة من أصحاب الشكر والنادي للسيطرة على مجال التعليم في العالم القروي وابتدأ أولياء الأمور الفقراء في الانتخابات المقبلة .ولكم واسع النظر .
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39 - nabil الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:54
لقاو ماياكلو بعدا.........................
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40 - Hassssssssan الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:55
لعجب هذا، تقديم الدعم للمستثمرين في التعليم الخصوصي بالعالم القروي ومن سيقدم الدعم لاباء تلاميذ القرى حتى يستطعون دفع مصاريف ابنائهم ، طفرناه حنا اللي فالمدينة سيروا شوفوا المجر ديال المدارس الخصوصية عامر بالشيكات د الناس ، المدينة والناس غا تترقع وصافي بحال الى تتغربل الما ، فما بالك باهل القرى
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41 - استادة الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:56
من مهمة هدا الوزير هو القضاء على التعليم العمومي وتشجيع التعليم الخصوصي
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42 - ملاحظ الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:00
قالوها لساتذة المتعاقدين شحال هادي. حماية المدرسة العمومية. وشبعتو فيهم سبان
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