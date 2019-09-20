24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغاربة وأسلحة التشرميل
- تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا عن العمل بتنزيت
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي
- لحجمري: أكاديمية المملكة تُواكب مستجدَّات المعرفة ومتغيِّرات الحضارة
- "بيجيدي الناظور" يحيل مستشارا على لجنة الشفافية
"اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)
- الشامي: تدنّي مستوى المدرّسين المغاربة يُضعف المنظومة التربوية - (137)
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي - (105)
- هل يصلح "رجال الأعمال" ما أفسدته "النخب السّياسية" في الحكومة؟ - (97)
- مصالح الأمن تسجّل انخفاضا لافتا في اقتراف الجرائم العنيفة بالمغرب - (58)
- "هواوي" تتجاوز العقوبات وتطبيقات "غوغل" بأحدث الهواتف الذكية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعميم الزيادات في الأجور يؤجّج رماد الخلاف بين النقابات والعثماني
رماد الخلاف بين النقابات وحكومة سعد الدين العثماني لا يزال متقدا، فعلى الرغم من توقيع اتفاق الزيادة في الأجور، خلال 25 من أبريل الماضي، لم يقتنع الموظفون بالمسار الذي سلكته الأغلبية وتوجهها نحو عدم تعميم المستجد المالي على جميع قطاعات الوظيفة العمومية، واستثناء كثير من المشتغلين ضمن الإدارات ذات الطابع العمومي.
وحمّلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مسؤولية التماطل في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل للحكومة، متهمة إياها بمس مصداقية الحوار الاجتماعي، ما يساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات ودور الوسائط الاجتماعية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على "ضرورة سهر الحكومة على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي".
ولم تفوت النقابة فرصة اجتماعها من أجل إعادة نقاش "قانون الإضراب" إلى الواجهة، مؤكدة "رفضها للمشروع في صيغته الحالية"، مطالبة بضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
نورالدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "النقابة تحاورت ووقعت على الاتفاق مع الحكومة بنية صادقة، وقد تفاجأ العديدون من الموظفين العمومييبن بعدم استفادتهم من الزيادة، إسوة بزملائهم في الجماعات المحلية والإدارات الأخرى".
وطالب سليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ"استفادة المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي والتجاري"، مسجلا أنه "إلى حدود الساعة، لم يباشر رئيس الحكومة إجراءات الزيادة في الأجور بالنسبة لجميع الموظفين، كما لم يفتح باب الحوار بين النقابات والوزارات المدبرة لبعض الوظائف العمومية".
وبخصوص نماذج لم تستفد من الزيادة، أورد الفاعل النقابي: "هناك بريد المغرب، وصندوق الضمان الاجتماعي"، مشددا على أن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وعليها الضغط على جميع المؤسسات من أجل الاستفادة".
وبخصوص قانون الإضراب، استغرب سليك من "عدم حصول توافق حوله، وإرسال الوزارة لمسودة قانون النقابات بدوره بنفس الصيغة"، مسجلا أن "المنهجية الصحيحة تقتضي التشاور حول ما يعني المجتمع"، وزاد بشأن إمكانية التصعيد: "سلاح العمل النقابي هو جميع الأشكال القانونية التي تمكن من الدفاع عن حقوق الشغيلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
في كل من مصر والسودان والجزائر ، عزوف التونسيين
في الإنتخابات الرئاسية ، عن الأحزاب والنقابات ، هي
التي ستحدد موقف المسؤولين من فئات المتضريين ،
وذلك بناءً على ما ستؤول إليه الأحداث .
* أقول :" هاذو ديالنا يخافو ما يحشمو، يغمقوعلينا بالتعديل ،
واش هاذ ننصبه طجين "
لا أحد يفكر فيهم:لا الحكومة ولا النقابات ولا الأحزاب...لماذا هذا التجاهل لهذه الفئة التي أفنت زمنا من عمرها في خدمة الصالح العام ولا تستفيد من أية زيادة أو خدمات...فالى متى هذا التجاهل؟
La plus grosse retraite de CNSS est 4.200 Dh par mois contrs 9 millions pour BENKIRANE PLUS Voiture PLUS Essence PLUS Chauffeur Pllus ...
Merci Hespress.