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الرئيسية | مجتمع | تعميم الزيادات في الأجور يؤجّج رماد الخلاف بين النقابات والعثماني

تعميم الزيادات في الأجور يؤجّج رماد الخلاف بين النقابات والعثماني

تعميم الزيادات في الأجور يؤجّج رماد الخلاف بين النقابات والعثماني
هسبريس - نور الدين إكجان
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:00

رماد الخلاف بين النقابات وحكومة سعد الدين العثماني لا يزال متقدا، فعلى الرغم من توقيع اتفاق الزيادة في الأجور، خلال 25 من أبريل الماضي، لم يقتنع الموظفون بالمسار الذي سلكته الأغلبية وتوجهها نحو عدم تعميم المستجد المالي على جميع قطاعات الوظيفة العمومية، واستثناء كثير من المشتغلين ضمن الإدارات ذات الطابع العمومي.

وحمّلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مسؤولية التماطل في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل للحكومة، متهمة إياها بمس مصداقية الحوار الاجتماعي، ما يساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات ودور الوسائط الاجتماعية.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على "ضرورة سهر الحكومة على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي".

ولم تفوت النقابة فرصة اجتماعها من أجل إعادة نقاش "قانون الإضراب" إلى الواجهة، مؤكدة "رفضها للمشروع في صيغته الحالية"، مطالبة بضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

نورالدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "النقابة تحاورت ووقعت على الاتفاق مع الحكومة بنية صادقة، وقد تفاجأ العديدون من الموظفين العمومييبن بعدم استفادتهم من الزيادة، إسوة بزملائهم في الجماعات المحلية والإدارات الأخرى".

وطالب سليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ"استفادة المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي والتجاري"، مسجلا أنه "إلى حدود الساعة، لم يباشر رئيس الحكومة إجراءات الزيادة في الأجور بالنسبة لجميع الموظفين، كما لم يفتح باب الحوار بين النقابات والوزارات المدبرة لبعض الوظائف العمومية".

وبخصوص نماذج لم تستفد من الزيادة، أورد الفاعل النقابي: "هناك بريد المغرب، وصندوق الضمان الاجتماعي"، مشددا على أن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وعليها الضغط على جميع المؤسسات من أجل الاستفادة".

وبخصوص قانون الإضراب، استغرب سليك من "عدم حصول توافق حوله، وإرسال الوزارة لمسودة قانون النقابات بدوره بنفس الصيغة"، مسجلا أن "المنهجية الصحيحة تقتضي التشاور حول ما يعني المجتمع"، وزاد بشأن إمكانية التصعيد: "سلاح العمل النقابي هو جميع الأشكال القانونية التي تمكن من الدفاع عن حقوق الشغيلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - med naji الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:16
لماذا تم استثناء رجال و نساء الامن الوطني من الزيادة في الأجور المتفق عليه أخيرا في الحوار الاجتماعي ..رغم أن بعض القطاعات التي تتوفر على النظام الاساسي استفادت من هذه الزيادة...
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-30
2 - mohajir الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:17
ماذا عن القطاع الخاص والغير المهيكل ؟؟ الدولة تزيد كل مرة في أجور موظفي القطاع العام ولا تهتم بالأخرين مما يخلق تفاوتا طبقيا في المغرب سيهدد السلم المجتمعي بالبلاد ويزيد من تقليص الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر
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4
3 - الطبقة المنسية الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:22
الزيادة في الاجور تكون عمومية شاملة للمتقاعدين ايضا .حيث ان الشخص حين بلوغه سن التقاعد يكون احرق كل طاقته وافنى شبابه لكنه يصتضم بواقع لا يبشر خاصة في زمن اصبح الابناء ينفصلون عن اباءهم بسكن منعزل او ان يبقى على نفقة والده رغم ان المعاش لا يكفي حتى لأداء مصاريف العلاج ارحموا مواطنيكم يا سادة دون مساندة ان المتقاعد دخل غرفة الإنعاش .
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16
4 - محمد غيات الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:25
لا لدى من الاشارة إلى بساؤل هل المتقاعدون ليسوا مواطني لهم الحق في عدم الثديين الدب ينص عليه الدستور وان كل البلدان التي تحترم مواطنيها يستفيدوا من التي تمنح للموظفين الا الدول التي لاتحترم متقاعدين ارجو ان زبلدنا إلى صف هده الدول
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5
5 - يخافو ما يحشمو الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:26
* إن بداية المرحلة الثانية فيما يسمى بالربيع العربي ،
في كل من مصر والسودان والجزائر ، عزوف التونسيين
في الإنتخابات الرئاسية ، عن الأحزاب والنقابات ، هي
التي ستحدد موقف المسؤولين من فئات المتضريين ،
وذلك بناءً على ما ستؤول إليه الأحداث .
* أقول :" هاذو ديالنا يخافو ما يحشمو، يغمقوعلينا بالتعديل ،
واش هاذ ننصبه طجين "
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4
6 - محمد أيوب الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:32
والمتقاعدين؟
لا أحد يفكر فيهم:لا الحكومة ولا النقابات ولا الأحزاب...لماذا هذا التجاهل لهذه الفئة التي أفنت زمنا من عمرها في خدمة الصالح العام ولا تستفيد من أية زيادة أو خدمات...فالى متى هذا التجاهل؟
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8
7 - متتبع الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:33
الزيادات يجب أن تشمل الجميع وخصوصا المتعاقدون لأنهم يعملون أكثر من غيرهم من أجل مصلحة كل المغاربة و ليس من أجل مصلحتهم الخاصة
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1
8 - Jammouli الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:35
45 millions de marocains travaillent pour 450.000 fonctionnaires soit 1% de la population.
La plus grosse retraite de CNSS est 4.200 Dh par mois contrs 9 millions pour BENKIRANE PLUS Voiture PLUS Essence PLUS Chauffeur Pllus ...
Merci Hespress.
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5
9 - vivaesp الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:36
لعبة تمرير الوقت هي خدعة فالحوار استمر سنين و سنين بدون اتفاق و ربح كبير للطرفين على حساب الطبقات الشغيلة فالالاف تقاعدوا بدون ان يعرفوا اية زيادة والالاف سيبقون ينتظرون السراب والنقابات تقتسم الكعكات فانتظروا انكمل من المنتظرين و اذا تمخض الجبل سيلد فارا 200د الى 300 د بعد عقود من الاجتماعات او التمثيليات
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