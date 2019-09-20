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الرئيسية | مجتمع | "اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا

"اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا

"اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:00

كشف مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "65 شاباً من منطقة الرّيف (شمال المغرب) غادروا البلاد صوب إسبانيا دفعة واحدة، عبر ثلاثة قوارب خشبية تُستعمل عادةً في الصّيد"، مضيفة أنّ "قاربيْن من الثّلاثة قد تمّ توقيفهما في عرض المتوسّط، بينما تمكّن الآخر من بلوغِ الجزيرة الإيبيرية".

وأورد المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أنّ "ثلاثة قوارب تقليدية انطلقت من شاطئ الحسيمة قبل يومين وعلى متنها 65 شاباً متوجهين صوب الضفة الأخرى، نجح 25 منهم على الأقل في الوصول إلى السواحل الإسبانية، في حين ما زال البحثُ متواصلاً عن باقي المهاجرين الذين انقطعت أخبارهم".

وفي ساعات الصّباح الأولى من اليوم الجمعة، قامت وحدات من الحرس المدني الإسباني بطلعات تمشيطية بالقرب من السواحل الحدودية، إذ انتقل ضباط من الحرس إلى ميناء موتريل (غرناطة) حيث جرى إنقاذ 26 مهاجراً، من بينهم قاصر، كانوا على متن "الباطيرا".

وقال مصدر هسبريس إنّ "القوارب الثلاثة انطلقت من مدينة إمزورن والمدن المجاورة وعلى متنها 65 شابا وصلوا على ثلاث دفعات؛ دفعتان اعترضتها السلطات الإسبانية في البحر واقتيدت إحداهما إلى ميناء موتريل، والدفعة الثالثة استطاعت بلوغ إسبانيا".

وأوضح المصدر ذاته أنّ "القوارب انطلقت من مناطق مختلفة في الشريط الساحلي الرابط بين إقليمي الحسيمة والدريوش"، مردفاً أن المهاجرين "تنقلوا عبر زوارق صغيرة الحجم، أكبرها حمل على ظهره 27 مهاجرا".

وأشار المتحدث إلى أنّ "القارب حمل معتقلين سابقين أفرج عنهم في فترات سابقة، وحوالي 3 قاصرين، بالإضافة إلى شاب هرب من التجنيد الإجباري".

وتابع المصدر ذاته أنّ "باقي المهاجرين فضلوا ترك الوطن لأسباب اقتصادية مرتبطة بانعدام مطلق لفرص الشغل، خاصة وأن فصل الشتاء في إقليم الحسيمة يمثل موتا سريريا على مستوى المهن الموسمية التي يمتهنها أغلب الشّباب".

وأردف مصدر هسبريس الذي تمكن من التواصل مع أحد المهاجرين أن "هؤلاء الشبان مازالوا لدى السلطات الإسبانية. أما الآخرون الذين نجحوا في الوصول إلى إسبانيا، فقد انخرطوا في الحياة العادية منذ اليوم الأول؛ إذ اتجهوا إلى أسرهم وعائلاتهم في المدن الإسبانية التي تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية المنحدرة من الريف".

وبخصوص إطلاق سراحهم، قال المصدر إن "أغلب من هاجروا في الآونة الأخيرة تم إطلاق سراحهم في إسبانيا بعد التأكد من كونهم من منطقة الريف"، مبرزاً أنّ "آخر قارب حمل مهاجرين من أحياء إمزورن وصل قبل حوالي شهر، وقد تم إطلاق سراحهم في إسبانيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - voyage au bout de l.enfer الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:27
Manger dans les poubelles et dormir dans les rues et voler dans les supers marcher vous appelez ca une vie.
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-26
2 - بائع القصص الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:28
إسبانيا ارحم من المخزن على الريفيين، هذه حقيقة قد لا يقولها المغوبي ولكن يؤمن بها.
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38
3 - TRABOBLIK الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:30
Je dirais plutôt l’espoir d’une vie meilleure et digne les a poussé à prendre de la mer au péril de leur vie, LE SUMMUM DE L’ESPOIR A MON AVIS.
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13
4 - mohajir الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:45
المغاربة كلهم يحلمون بالهجرة هربا من ظلم أبناء جلدتهم أصحاب النفود والمال الذين يحتكروا تسعين بالمائة من ثروات البلاد وتركوا الطبقة الكادحة تتصارع فيما بينها على الفتاث ؟؟؟ لا يعقل أن نقبل بإمتلاك البعض بطرق غير نظيفة لعشرات العقارات والبعض يعيش في الشارع ولا يمكن أن نقبل بتوظيف البعض لكل أبنائه وأقاربه وقبيلته في مقابل عائلات لا يشتغل ولو واحد من أفرادها ....
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28
5 - انما الصدقات الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:49
لو كان حافظ إبراهيم على قيد الحياة هل كان يقول بيته الشعري المشهور:
بلادي وإن جارت علي عزيزة
واهلي وإن ضنوا علي كرام
انها قمة الماسوشيزية (التلذذ بتعذيب الذات ) وبالمقابل تجد الآخر نشوانا بساديته،ومن بعده الطوفان.
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6
6 - حائر)(@&@€) الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:57
هل مسيرون البلاد لا يهتمون ؟ اصبح يموت بين البلدين شعوبا ولا ندري لما هي هذه الحدود والواقفون بها أيضا يحاولون الفرار خوفا من المستقبل المجهول الذي يهدد المغرب والمغاربة لسنا ندري هل تصل هذه الجثث أخبارها الى المعنيين بالأمر ام انها فقط زوابع ليسوا بحاجة لهم كمواطنين ؟؟؟؟
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4
7 - الاحلام الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:58
والله غير الأحلام الخاوية لي بغا يخدم رآه الخدمة موجودة في المغرب ولي بغا الأحلام الخاوية يمشي لمريكان باش يعيش سعاي وعبد ومدلول ومن بعد بقاو تبكيو وتشكيو ثمن الطيارة غالي مشيت لكندا شفت غير المءسات والحزن والبرد والمغاربة كيشكيو وعايشين بالمساعدات. واحد كان طبيب في المغرب خدام سرباي كارصون في قهوة بار قمة الذل واحد كان مهندس في المغرب خدام في البناء مانوفري تبكي بالليل والنهار. أنا بعدا نبقا فبلادي وفخدمتي ولي بغا السعاية يمشي. واش مريكان او كندا كتسناو مهاجر مغربي باش يعطيوه خدمة مزيانة ما كاين غير الحكرة والفقر والوسخ وووووعاش الملك
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-10
8 - الريفي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:05
التعليق الاول،كان عليك ان تركز على ما تنشره ،لا احد يقتات من الازبال في كل اوروبا!وانت تعرف هذا جيدا فلا حاجة للمزايدة والتفرعين !كان عليك ان تهناهم لسلامتهم ،او انت حاسد لهؤلاء؟ او فقدت مكانك معهم او او او ....ارجع الى مقولة الزفزافي حين قال (الاستعمار الاسباني كان ارحم من الاستعمار العروبي !!!)فانا ضد هذه المقولة. وازيد فويل لامة تبيع صغارها (جبران خليل جبران)
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