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كُتّاب وآراء
التأديب لأستاذة فضحت وضعية مدرسة بسيدي قاسم
بعد الضجة التي أثارتها صورةٌ لقسم دراسي يوجد في حالة مزرية نشرتها أستاذة تدرّس في مدرسة ابتدائية نواحي سيدي قاسم، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أن "الأستاذة المعنية ستُحال على المجلس التأديبي لنشرها معلومات غير صحيحة ومسيئة".
وأوضح أمزازي أنّ الحجرة الدراسية التي جلبت حالتها انتقادات حادة على وزارة التربية الوطنية، تمّ تصويرها من طرف الأستاذة التي نشرت الصورة في شهر غشت الماضي، وكان يتمّ حينها الاستعداد لتحويل الحجرة الدراسية من البناء المفكك إلى البناء الصلب.
أمزازي قدم صورا ومقطع فيديو أمام الصحافيين في الندوة التي عقدها اليوم الجمعة، حول الدخول المدرسي والتكويني والجامعي، لتفنيد ما نشرته الأساتذة التي قال إنها ستحال على المجلس التأديبي لاتخاذ المتعين في حقها، داعيا الصحافيين إلى "مساعدة الوزارة لتغيير هذه الصورة النمطية، ونشر صورة إيجابية عن المدرسة العمومية".
وتابع المتحدث قائلا: "في كل دخول مدرسي يتم ترويج مثل هذه التفاهات، وأنا مستعد للقيام معكم بجولة مفاجئة عبر المؤسسات التعليمية لتتأكدوا من الوضعية التي توجد عليها الحجرات الدراسية بفضل الجهود التي بذلت من أجل تهيئتها".